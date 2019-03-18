22 фотографии, на которых прошлое открывается с неожиданной стороны

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Прошлое, дошедшее до нас миллионом черно-белых фотографий, часто было гораздо более самобытным, чем мы привыкли считать. Кровати внутри шкафов, парады компьютеров, игра в мяч на автомобилях, специальные повязки для борьбы с депрессией — наши предки, оказывается, знали толк в развлечениях.

AdMe.ru подготовил подборку фотографий, посмотрев которую вы наверняка захотите хоть на денек воспользоваться машиной времени.

1. Исторический прототип популярного сегодня мема

2. В 1960-е отношение к правилам безопасности в самолетах было гораздо более спокойным

3. Нежелание людей участвовать в случайных светских беседах проявлялось задолго до изобретения смартфонов

4. Съемки фильма ужасов «Создание из Черной Лагуны», 1954 год

5. Достопочтенные леди на американских горках

6. Водитель троллейбуса, Москва, 1975 год

7. Помимо светских мероприятий и съемочных площадок, Мэрилин Монро порой можно было встретить и на кухне

8. Во Франции конца XIX века пользовалась популярностью кровать, помещенная внутрь специального шкафа. Такая конструкция позволяла сохранить тепло в условиях сурового климата

9. Гидрокостюм весом 200 кг, 1911 год

10. Компьютеры на параде, Восточная Германия, 1987 год

11. Жители Калифорнии всегда знали толк в развлечениях, 1980 год

12. Зубная щетка, имитирующая настоящие зубы, 1941 год

13. Реклама стирального порошка, 1950-е годы

14. Задолго до появления фотошопа фотограф Ангус Макбин делал подобные открытки

15. Моноцикл, Лос-Анджелес, 1938 год

16. Мужчины за рулем специальных автомобилей играют большим мячом в пушбол, Канада, 1925 год

17. Времена сухого закона: женщина демонстрирует трость, в которой скрыта колба для алкогольных напитков, Чикаго, 1922 год

18. Женщина использует специальную повязку для борьбы с депрессией, Будапешт, 1937 год

19. Спортивная одежда не всегда была такой удобной, как сейчас. В таком виде женщины занимались легкой атлетикой в начале XX века

20. Один из первых лимузинов, Франция, 1910 год

21. Экспериментальное устройство, предназначенное для лечения проблем с концентрацией внимания, 1925 год

22. Полицейский выступает в качестве судьи на соревнованиях по красоте женских лодыжек, Лондон, 1930 год

А вам встречались необычные исторические снимки, которые вызывали желание побывать в прошлом?