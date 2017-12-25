22 фото, в которых вся атмосфера 90-х

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

90-е годы — время уникальное и удивительное, пестрое и колоритное. Неудивительно, что оно останется в памяти тех, чья юность пришлась на эти парадоксальные годы. Мы в AdMe.ru вдруг решили немножко поностальгировать и вспомнить все то, что окружало нас тогда. Многие воспоминания тех лет вызывают у нас улыбку или даже безудержный хохот, как, например, последний снимок из этой подборки.

1. Андамания. Мы запомнили это странное слово благодаря рекламе этого чуда

2. Признайтесь, вам тоже всегда хотелось так сделать?

3. Эти конфетки до сих пор выпускают, только упаковка слегка изменилась

4. Самые классные игрушки из «Киндера»

5. Вкусная реклама чая Pickwick

6. Орешки со сгущенкой, которые было так здорово разламывать на половинки

7. Жвачка Turbo. А вы замечали, что ее вид напоминает рельеф шин?

8. Крошечные туфельки для Барби

9. Электронная игра, где волк из «Ну, погоди!» ловит яйца

10. Драже-браслет, который мы сгрызали до ниточки прямо с руки

11. Калейдоскоп, в котором мы наблюдали удивительный мир

12. Заколка со странным названием «Софиста-твиста», которую мальчики дарили нам в знак большой любви

13. Карандаши с несколькими грифелями для самых крутых. Главное, не потерять одну из частей

14. Жвачки-шарики привлекали нас своими цветами и формой

15. Фишки. Из-за их бешеной популярности учителя даже запрещали нам играть в них в школе

16. Жвачки в виде сигарет, с которыми мы чувствовали себя невероятно крутыми

17. Журнал «Все звезды» с такими желанными постерами любимых звезд

18. И Cool с его историями

19. Вместо тысячи планшетов

20. Браслет-линейка, которым можно было звучно щелкать

21. Куклы-тролли с разноцветными волосами

Бонус: мы пели песни как могли