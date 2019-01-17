22 фото о скоротечности времени, от которых одновременно и грустно, и смешно

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Время летит незаметно: часто мы не задумываемся над тем, что дети растут, кумиры стареют, старые здания разрушаются и строятся новые. Но сегодня мы решили сравнить прошлое и настоящее и обнаружили, что за десятки лет все одновременно и изменилось, и осталось прежним. А еще нашли девочку из мема «Хлоя озадачена» в неожиданном месте и припрятали ее в бонус.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам представить себя изобретателем машины времени и немного поностальгировать.

46 лет спустя на том же месте

Героиня мема «Никакого праздника» Ася Петряева давно выросла и теперь студентка вуза

«Моей кошке 20 лет, но она выглядит так же, как в то время, когда была котенком»

Эволюция телефонов за последние 25 лет

Тот же актер, который исполнил роль Майкла Майерса в фильме «Хеллоуин» 1978 года, сыграл его снова, 40 лет спустя, в ремейке 2018 года

«5 лет назад супруга подарила мне тапки. Я носил их дома и таскал в гости. Они поизносились, и супруга купила мне новые»

«Место на лестнице в моей школе, где каждый вращает ступней, когда спускается»

Спустя десятки лет упаковке соды сменили дизайн и добавили «челку». Революция в стиле Apple

«Мой велосипед 1989 года и новый — для дочери»

«Через 17 лет я наконец стала 4-м пожарным в семье и служу в том же отделе, где работал мой отец»

«Мы с братом все те же дети, что и раньше»

«Король Лев»: 1994 и 2018

«Спустя 30 лет мои родители все так же любят друг друга»

17 лет дружбы

«Мы много лет фотографируемся с одним и тем же пожарным гидрантом»

Реконструкция особняка в округе Лаудон, штат Вирджиния

3 эпохи

«Через 15 лет мы с сестрой воссоздали фото того дня, когда наш отец уехал служить в Иран»

Берлин в 1890 году и сегодня

1 год и 17 лет

Джей и Молчаливый Боб спустя 25 лет. В 1994-м и 2019 году

15 лет спустя

Бонус: у девочки из мема «Хлоя озадачена» есть двойник