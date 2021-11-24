20+ взрослых дядь и теть, которые до сих пор не могут забыть о том, что творилось в их детстве

Детство никуда не уходит, оно хранится в нашей памяти. И только спустя годы многие понимают, какими же счастливыми и свободными мы были, несмотря на отсутствие порой элементарных вещей в быту. Мы верили в чудеса, познали первые разочарования, были под надежным крылом своих родителей и день за днем испытывали их терпение. Эти моменты никто не может отнять.

Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и вспомнить незабываемые мгновения детства. Всю бурю испытанных эмоций передаем вам своим постом. А в конце мы добавили бонус, который показывает, что детям нужны простые вещи, а не высокие технологии.

В детском саду мне понравился один мальчишка из группы. Назовем его Славиком. Ходила я за Славиком по пятам, конфетами угощала, а он ну ни в какую — ноль, и все. И вот в один из дней сижу, кукол перебираю, и тут подходит ко мне Славик и говорит, мол, давай играть вместе. «А чего ты раньше со мной не играл?» — спросила я, влюбленно глядя на Славика. А он невозмутимо: « Так всех уже забрали, остались только я и ты...» Логично. Больше я со Славиком особо не общалась. © Week2nd / Pikabu

остались только я и ты...» Логично. Больше я со Славиком особо не общалась. © Week2nd / Pikabu Однажды в детском саду в тихий час одна девочка попросила сделать ей массаж, типа букашки ползают по руке туда-сюда. И обещала такой же мне взамен. Я старался изо всех сил. Под конец пальцы совсем устали, я сдался и потребовал своей очереди. А она в ответ выдала: «Извини, я устала и хочу спать». Вот такой кидок. Почти 30 лет прошло, а до сих пор обидно. © Inemuri87/ Pikabu



Пришел как-то из школы. Есть хотелось сильно, а на плите кастрюля с ухой. Налил, поел. С добавкой. А тут мама пришла: «Пойдем обедать». «Мам, я уже поел», — отвечаю. Она в недоумении: «Что ты поел? Еда в духовке нетронутая». «Уху», — говорю. Она замирает и тихо так выдает: «Это я поросятам потроха рыбные сварила с картофельными очистками». Не знаю, как поросятам, а мне было вкусно. © Sibirskix / Pikabu

с картофельными очистками». Не знаю, как поросятам, а мне было вкусно. © Sibirskix / Pikabu Как-то отправили меня родители в деревню с 2 другими детьми к их бабушке. 2 недели бесячества на речке и на огородах, собирание ягодок в лесу и воображаемое убегание от медведя. Но зовут нас есть, а эти брат с сестрой вечно отвечали, что не пойдут. А я была высокой не по годам и постоянно ощущала чувство голода, но сказать чужим людям стеснялась. Ходила полуголодной и стоически терпела. Вернувшись домой в исхудавшем состоянии, с порога попросила еды. Родители достали тазик окрошки. Я съела 5 больших тарелок. Помню, ем и плачу. А родители стояли молча и смотрели изумленно. © NaglaLapka / Pikabu

«Нашла на днях свой детский ежедневник. План на 13 января хорош, как ни крути! Вот умела я в 8 лет уловить суть».

Дело было в начале 90-х, на отцовской работе решили нанять ряженых и отправить по квартирам детей поздравить. Мне было лет 7 тогда, сидел с младшим братом дома, когда пришел ватно-бородатый. Говорит, мол, это я, Дедушка Мороз. Смотрю в глазок, а там темнота. В подъездах тогда никогда лампочки не меняли. В общем, отвечаю ему, что не открою. А он настойчивый, стучит и звонит. Короче, я набрал телефон милиции, говорю, так и так, приняли вызов. Только тогда ушел подозрительный тип. Вечером папа сам подарки привез и еще вкусняшек купил за бдительность. Вот так и закончилась моя вера в Деда Мороза. © Mohlee / Pikabu

«Всегда странно находиться в школе поздно вечером, когда уже нет никого. Как будто это совсем другое здание».

Мои родители были очень строги, когда дело касалось учебы. По вечерам они сидели в комнате и смотрели телевизор, а мы с братом и сестрой должны были заниматься в спальне. Мои брат и сестра хорошо учились, а мне было скучно. Я вечно подглядывала в щель двери и смотрела телевизор со взрослыми. Когда папа вставал и шел нас проверять, я тут же бежала на место и садилась перед книгой. Он радовался и возвращался с довольным видом. Хорошо, что мои дети не такие, как я. © Ch Lavanya / Quora

и смотрела телевизор со взрослыми. Когда папа вставал и шел нас проверять, я тут же бежала на место и садилась перед книгой. Он радовался и возвращался с довольным видом. Хорошо, что мои дети не такие, как я. © Ch Lavanya / Quora Лет эдак в 10 сидел дома один, смотрел мульты. Пил сок из тяжелой фаянсовой кружки. Сижу потягиваю остатки на донышке, тут бац — кружка присосалась к лицу. Решил продолжить — вдыхаю воздух ртом, выдыхаю носом. Кружка присосалась и держалась на протяжении минут 40, пока я залипал в телик. Мультики кончились, выдохнул ртом, кружка отвалилась. Иду из комнаты на кухню через прихожую, смотрю на себя в зеркало и вижу, что у меня на пол-лица, ниже носа, громадный, идеально круглый синячище. Как щетина у Гомера Симпсона. Мама была очень зла, а батя смеялся до икоты. © Ramrock / Pikabu

«Мой уголок утреннего комфорта в детстве».

Было мне 5 лет. В школу еще не надо, из садика уже выгнали. Лето. Качаюсь во дворе на качельках и думаю: надо качаться, пока я маленький. Эх, мелкий я был умный. © Hanomer / Pikabu

В детстве у меня было мало игрушек, родители кое-как сводили концы с концами, и мы с сестрой понимали, что в такой ситуации не до жиру. Даже не просили ничего. Конечно, во дворе было неловко и немножко завидно смотреть на новые игрушки других. Но увы и ах. Потом уже было не до новых приставок типа PlayStation, нужно было себя обеспечивать. А 2 дня назад понял, что если не возьму новый Xbox, то будет слишком поздно. Завтра доставят новую приставку, и я рад в свои 37 как пацан. © Кent.nsk / Pikabu

«Убиралась в доме, где прошло мое детство. Нашла это в подвале». «Видеогид для Windows 95. Простая инструкция».

В детстве я как-то раз ходила с мамой по рынку в поисках одежды. Мама периодически останавливалась, что-то смотрела, и в какой-то момент я понимаю, что мама показывает на меня, а продавщица говорит: «200 рублей». Я поняла все сразу: меня хотят продать. Уже на следующий день рано утром побежала в местное отделение полиции жаловаться. До сих пор помню шокированное лицо дежурного , добрую тетю, которая посадила меня в свой кабинет и расспрашивала о случившемся, а впоследствии дикий ржач. Оказывается, наш участковый догадался пойти расспросить соседей и поговорить с родителями. Меня тогда еще до обеда забрали домой и спокойно объяснили, что мама спрашивала о кофточке. До сих пор, почти через полтора десятка лет, родители припоминают мне это. © Ruttta / Pikabu

, добрую тетю, которая посадила меня в свой кабинет и расспрашивала о случившемся, а впоследствии дикий ржач. Оказывается, наш участковый догадался пойти расспросить соседей и поговорить с родителями. Меня тогда еще до обеда забрали домой и спокойно объяснили, что мама спрашивала о кофточке. До сих пор, почти через полтора десятка лет, родители припоминают мне это. © Ruttta / Pikabu Однажды в детстве мама отправила меня на рынок за хлебом, предварительно положив в каждую руку по 5 рублей, при этом сказав, что в правой руке — на белый, а в левой — на черный. Через 5 минут я вернулся весь заплаканный, сказав маме, что забыл, в какой руке на белый, а в какой на черный. © Mishameless / Pikabu

Когда в детстве мама мне выдала: «Закрой рот и ешь молча», я в качестве протеста закрыл рот и просто размазывал кашу по лицу , выразительно глядя маме в глаза. До сих пор удивляюсь, как выжил после этого. © Палата № 6 / VK

, выразительно глядя маме в глаза. До сих пор удивляюсь, как выжил после этого. © Палата № 6 / VK Были тяжелые времена, денег не хватало. Подходило время выпускного в начальной школе. За платьем в магазин меня никто не звал, да я и понимала, что не на что его купить, не просила даже. Моя мама из своего свадебного платья сшила мне, без преувеличения, самое шикарное и самое красивое платье. Я видела, как мама плакала, когда шила, но и как она улыбалась, глядя на счастливую меня на празднике. © Подслушано / VK

В детстве очень часто ездила в детские лагеря. В одном из лагерей у нас был мальчик, сын нашей воспитательницы (4 года). Мы очень удивились, когда услышали, что он называет ее Елена Николаевна. Когда мы спросили, почему он не называет ее мамой, он выдал ответ, который до сих пор вызывает у меня чувство гордости за этого мальчишку: «Потому что остальные дети будут скучать по маме» . © Подслушано / VK

. © Подслушано / VK В детстве на даче мы с братом как-то потеряли маму и очень испугались, орали, плакали, звали ее, у нас самая настоящая паника была. Вскоре мама вернулась, мы кидаемся к ней в слезах восторга и облегчения... и неожиданно огребаем. Оказалось, что мама просто сидела в туалете, слышала наши вопли, кричала во весь голос: «Я в туалете! Хватит орать, я в туалете!» — все соседи слышали, люди из домов повыглядывали, а мы не слышали. Представляю, как ей было стыдно. © Подслушано / VK

«Нашел тут биты для фишек. Эх, было время...»

В детстве мой папа считал, что я должен стать комиком, потому что однажды я случайно выдал какой-то клевый каламбур. Он как будто разглядел во мне зародыш таланта и стал мотивировать меня деньгами. За шутку платил по 5 рублей, за каламбур по 3, за смешной монолог мог даже дать двадцатку, все зависело от того, насколько ему было смешно. Продолжалось это не так долго, всего пару лет, но я знаю, что у бати дома до сих пор лежит тетрадка со всеми моими шутками, а мама говорит, что иногда он их перечитывает и смеется... © Палата № 6 / VK

и стал мотивировать меня деньгами. За шутку платил по 5 рублей, за каламбур по 3, за смешной монолог мог даже дать двадцатку, все зависело от того, насколько ему было смешно. Продолжалось это не так долго, всего пару лет, но я знаю, что у бати дома до сих пор лежит тетрадка со всеми моими шутками, а мама говорит, что иногда он их перечитывает и смеется... © Палата № 6 / VK В детстве, когда звонили по телефону мамины знакомые, всегда просили позвать маму. А как-то раз попался воспитанный и попросил позвать Инну Борисовну, на что я ответила, что здесь такие не живут. Только спустя время вспомнила, что это имя моей мамы. © Подслушано / VK



Лет в 10 ходила к маме на работу. Мама, дабы занять любопытное дите чем-нибудь, дала компьютер. Я распечатала на общем принтере фотографии Мэрилина Мэнсона и еще пары рок-музыкантов. Потом во дворе продавала , как плакаты, по 10 рублей. Маленький бизнес. © Подслушано / VK

, как плакаты, по 10 рублей. Маленький бизнес. © Подслушано / VK В детстве занималась музыкой на фортепиано. Бабушка обожала музыку и мечтала, как я буду концертировать. Как-то идем с ней по парку, а на выходе парень играет на скрипке красиво очень. Много народу собралось, в шляпу ему деньги кидают. И тут бабуля выдает: «Видишь, внученька, никогда без денег не останешься — всегда сможешь музыкой заработать», — и кинула в шляпку медячок... Самым большим моим ужасом долгое время была мысль: «У парня скрипка, а я-то как свой рояль к парку потащу?» © Подслушано / VK

Нам с другом было по 13 лет, когда его дядя предложил нам подработать летом в своем кафе. Нужно было рубить дрова для мангала. Обещал по ₽ 1 000 в месяц. Мы все каникулы пахали на жаре и ветру . А в обед он давал нам вкуснейшую самсу. В итоге мы пришли к нему за своими кровными, а он пожал плечами и выдал: «Ну вы ели же самсу, вот это и была оплата». © Suleiman2000 / Pikabu

. А в обед он давал нам вкуснейшую самсу. В итоге мы пришли к нему за своими кровными, а он пожал плечами и выдал: «Ну вы ели же самсу, вот это и была оплата». © Suleiman2000 / Pikabu 1-й класс, сидим с мальчиком за одной партой на уроке. Вдруг он говорит: «Хочешь, фокус покажу?» Берет ножницы и отрезает себе около 1 см челки. Прикол я не оценила. А через пару дней в класс залетает его отец, шепчется с учительницей, выволакивает меня к доске и отрезает мне челку под корень. Этот пацан свалил свою дурацкую челку на меня! Это самое обидное воспоминание из детства... © Палата № 6 / VK

Бонус: разница поколений

У моего мужа есть свой канал на YouTube, где они с нашей 6-летней дочкой обозревают разные игрушки. Очередное видео, они начинают рассматривать упаковку с очень дорогой и модной куклой. И тут ребенок тяжело вздыхает и выдает: «Как меня задолбала вся эта фигня». Потом встает, берет свою любимую книгу «Пеппи Длинныйчулок» и уходит на свой диван читать в обнимку со старым плюшевым медведем, который был еще моим в детстве. Канал муж закрыл в тот же день. © Палата № 6 / VK