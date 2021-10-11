20 воспоминаний, которые накрепко связывают всех, кому за 30

У большинства из нас сохранилось не так уж много вещиц из юности. Когда друзья или просто незнакомцы в интернете вдруг постят фото находок прямиком из детства, невольно ностальгируешь: «У меня же была точь-в-точь такая же штука». В такие моменты охватывает чувство единения с целым поколением.

Нас в AdMe.ru хлебом не корми — дай порассматривать фото и почитать истории, вызывающие теплую ностальгию по детству и юности. А в бонусе вас ждет бизнес-план на миллион.

Верный способ стать царем снежной горы

«Напало вдруг воспоминание: слушает кто-то радио в ночи, потом забудет громкость прикрутить, а с утречка тебя подбрасывает с кровати оттого, что на весь дом раздается: „Союз нерушимый республик свободных...“»

Современный тренд родом из 80-х

«Для многих детей моего поколения это первая книжка. Светлая, добрая, с которой связано множество воспоминаний. У меня таких сохранилось две»

«Купил это чудо 10 лет назад за тысячу рублей на „Авито“. Он 1972 года рождения, на 4 года старше меня. Дедом Морозом его называем. Ни разу не подвел»

«Зимой стоит в замерзшей даче, летом хранит наши продукты. Так и говорим: „Закинул мороженку в Деда!“ Резинки только не держат уже, поэтому вокруг Деда резиновый жгут».

Часы «Электроника», 5 тональных мелодий, металл

А вы помните свой номер аськи?

«Мы с папой нашли Game Boy и несколько игр к нему»

«На днях зашел в один подвальчик коту корм купить. На входе увидел вот это и завис»

«Мадам из окошка выглядывает:

— Вам помочь?

— Да. У вас есть машина времени? — говорю.

Мадам (ей, как и мне, примерно за 30) начинает смеяться:

— Понимаю! Вы не первый, кто тут ностальгирует».

Одни из первых персональных компьютеров

Для счастья нужно совсем немного

Живем с девушкой. Как-то рассказал ей про идеальное утро в детстве, когда включаешь телевизор и смотришь мультики Disney по «Первому каналу», укутавшись в теплое одеялко. И вот я просыпаюсь обычным субботним утром, а по телевизору идут те самые мультики (да-да, «Чип и Дейл», «Микки-Маус» и прочие персонажи). Я сначала обалдел, но потом в комнату зашла девушка с кофе в руках и сказала: «Балдей». Так и просидел час с чашкой допитого кофе, а с лица не сходила улыбка. © stasyambo22 / Pikabu

«А вот и они, „Виртуальные радости“. Каждый месяц я покупал новый выпуск газеты, чтобы первым поделиться с друзьями и обсудить игры»

Качели для целой компании друзей

Когда это успело произойти?

Наверное, у каждого когда-то был такой велосипед

Винтажные советские часы

Ностальгические шубки с рынка

«Все еще живой»

«Достал сегодня свой „Зенит“, который простаивал несколько лет. Учитывая то, что куплен он был после долгого неиспользования (аппарат 1990 года, приобретен примерно в 2017-м) и пару раз оставлял на кадрах характерные засветы, я полагал, что скоро он начнет деградировать более заметными темпами. Но нет, все в порядке».

Дед следит за внуком

«Ехал вечером, за мной на светофоре остановилась „Волга-21“. Автомобиль из другой эпохи, из прошлого тысячелетия. Эти старички собирают больше взглядов, чем любая современная машина. Добра и заботы таким экземплярам».

Как сильно веет детством

Речка, костер ночью, картошка печеная, бычки жареные, бесконечные звезды и столь же бесконечная жизнь впереди. Друзья, настоящие, верные, один за всех и все за одного. Вечер, горячий августовский воздух, летящий в лицо, а ты на велике, весь в пыли, задыхаясь от восторга, подлетаешь к дому. Холодного кваса из кувшина, краюху хлеба и сорвать с грядки теплый мясистый помидор. Все, поел — вперед, там еще столько всего за калиткой... © Redkiiskot / Pikabu

Бонус