20+ воспоминаний из детства, которые каждый хранит в сердце, как сундучок с сокровищами

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Все мы родом из детства — времени, когда деревья были большими, а счастье крылось в самых обыденных мелочах: в маминой колыбельной, в поездке у папы на шее, в бабушкиных ароматных пирожках. Казалось бы, ничего особенного, но именно такие простые моменты наивной детской радости люди хранят в своем сердце десятилетиями, как величайшую драгоценность.

Мы в AdMe.ru прочитали тысячи воспоминаний пользователей сети о самых незабываемых мгновениях детства и даже прослезились от того, сколько в них тепла, любви и светлой грусти. Уверены, что и вас эти истории не оставят равнодушными. А в конце ждет бонус о том, как легко осуществить мечту ребенка и сделать этот момент самым ярким событием прошлого.

Лазить на акацию и есть смолу. Гулять весь день во дворе и не реагировать на крики «Света, домой!». Умолять мам друзей еще чуть-чуть погулять. Принести домой кошечку, унести обратно и взять над ней шефство. Строить халабуду из стульев и подушек и наслаждаться своим маленьким мирком в тишине. © Svetlana Astahova

Лето в деревне у дедушки. В саду спелые вишни, в огороде умопомрачительного вкуса помидоры, дыни, арбузы. Каждое утро на завтрак в алюминиевой кружке парное молоко от соседской Зорьки. Потом жаренная на сале картошка на завтрак, обед и ужин! Бабушка учит печь оладьи, дед держит в своих больших, горячих руках, которые искорежены фронтовыми ранениями и кажутся похожими на двух неуклюжих крабов, рассказывает про маленького папу, угощает петушком на палочке. Полуденный зной, купание в речке и волшебный сон на ароматном сене. А вечером лепим вареники. Соседский мальчишка такой загорелый, и ты отчаянная через всю деревню с ним на мопеде в клуб! На индийское кино! Вот это жизнь! Сказка! © Оксана Жерновая

Детство. Просыпаясь, я сразу испытываю ощущение непередаваемой радости, счастья и любви. Такая радость берется из ниоткуда, она просто живет в моем чистом детском сердце. Я только несколько раз в жизни ее потом ощущала: когда любила и когда родилась дочь и 2 внучки. Это бесценный божий дар — любовь и радость в чистом детском сердце. © Ольга Сидорова

Невероятно скучаю по бабушке! По тому, как она ездила со мной на электричке на море, как учила меня плавать, как мы ели самую вкусную на свете еду, которую она готовила, как строила со мной замки из песка. Как заступалась за меня и стреляла по ушам моим обидчикам. Как будила меня в школу по утрам и называла меня при этом всякими немыслимыми выдуманными производными от моего имени, а я сердилась, хотела еще поспать. Как она меня любила каждой клеточкой своего большого доброго сердца. © Elena Levitskaya

Проснуться от солнца, бьющего через тюль. Услышать запахи из кухни и бабушкин голос. А потом тетя моя любимая придет с работы, и мы пойдем купаться на Клязьму, и я ей буду что-то рассказывать обо всем, а она слушать с интересом... Ни бабушки, ни тети уже нет, а я все хочу им позвонить. © Елена Елена

У дедушки был мотоцикл с люлькой. Вот он подъезжает к воротам, мы с сестренками бежим и занимаем места кто в люльке, кто сзади. Дедушка заезжает в гараж со всей этой компанией и еще обязательно газанет в конце. А мы визжим от страха и радости. © Olga Kochetcova

Папа приезжал с дачи и всегда приносил что-нибудь от лисички. И я верила, хотя это были просто бутерброды, которые делала мама. Но хотелось верить! © Людмила Кошевая

Мы с родителями жили в Сибири. Я помню, как они катали нас на санках: сцепляли их паровозиком и быстро бежали, а мы визжали от восторга, ожидая, когда они резко развернут нас и мы свалимся в снег. © Лия Мур

Утро раннее и шиканье родителей. Они каждое утро шикали друг на друга, если вдруг один из них не на цыпочках или чайником звякнет: «Тсссс, доченька еще спит. Тссс, разбудишь!» А я уже не сплю и слушаю эти «тссс», и так тепло на душе. А еще знойные летние дни в степях Алтая, когда до дури пахнет тимьяном. Дикая земляника и изумрудные ящерицы, галушки с пасленом, родная, до смерти тебе преданная собака. Ах, много чего. Все ушло и живет только в моей памяти, пока я не исчезну. © Laura Rabenbunt Wax

Помню, в мае нас возили в Лужники на искусственный лед (я занималась фигурным катанием). Все дети ездили с родителями. Я иду по чистой, просторной, такой прекрасной Москве в новых туфельках и платье. Вся в предвкушении катания на «настоящем льду». А потом возвращаемся домой не через метро «Спортивная», а через «Ленинские горы». Вот где красота! © Марина Румянцева

Ходили с папой в мороз и снег через весь город, потому что транспорт был забит битком, в магазин «Мелодия» покупать «Белый альбом» The Beatles, который в небольшом количестве «выбросили» в продажу. В белый снег — «Белый альбом», с папой! © Antonina Zazulina

Играть в палки-банки, в ножички, собирать бутылки. Сдать, купить на них большую кружку кваса за 10 копеек и четвертинку черного за 4 копейки и насладиться жизнью. Коллекционировать пробки, значки, марки, фантики. После школы забраться на крышу веранды детского сада и лежать там. Родители молодые, счастливые, самые красивые и сильные. Бабушки, дедушки с их бесконечными историями, которые я не ценил в детстве и которых мне так сейчас не хватает. © Андрей Ильин

Идем вечером гулять с папой, и я смотрю в небо, а там разноцветный закат, и цвета эти меняются и меняются, и такой теплый ветер в лицо. И всегда будет лето, и никто никогда не умрет. © Елена Голованова

Каждый вечер с нетерпением ждала маму с работы. Ритуал был такой: забиралась на подоконник и, высунувшись из окна (благо 1-й этаж), смотрела, не идет ли она. И счастье было неимоверным, когда видела мамин силуэт! Потом я залезала в ее сумку и всегда находила что-то вкусненькое для себя. Я помню запах маминой сумки, запах ее духов. Как сейчас помню. © Татьяна Гаевская

Летом — запах осоки, когда с подругами лежали на траве, и вкус недоспелого крыжовника. А весной — ноги, мокрые в сапогах, но все равно бежим по болоту. Зимой — руки, каменные от холода, но так домой не хотелось. Скучаю по тамагочи, по Dendy, по сериалу «Зачарованные» и по своей лучшей подруге Вике. Самое запоминающееся было в детстве, когда мы жили по-настоящему. © Nelly Martirosyan

В детстве я себя чувствовала принцессой. Не потому что была очень красивой или богатой. Я не жила в сказочной стране и не жила в замке. Я была принцессой для одного-единственного короля. Самый добрый и справедливый по отношению ко мне король был очень трудолюбивый, у него были большие и мозолистые руки. Я очень любила гулять с королем, и мы часто с ним ходили, держась за руки. Я была самой счастливой девочкой в те минуты и чувствовала себя защищенной от всех бед. Я сама уже мама 2 детей, и они уже выросли, но мне навсегда запомнились эти крепкие, мозолистые и сильные папины руки. © Кристик Кристик

1 января. Идем с родителями гулять «на площадь к елке». Все веселые, в приподнятом праздничном настроении. Толкаемся, играем в снежки, катаемся с ледяных горок. Возвращаемся. А дома куча вкуснющих новогодних салатов. Накрываем стол в «зале», что обычно запрещено. А по телику какой-нибудь классный советский фильм. Вроде такие простые вещи, но даже сейчас в душе разливается счастье, когда я вспоминаю их. © Natalia Ovseenko

Запомнилось, как поливали огород теплой водой из бочек — до сих пор помню этот запах. Потом спешили за коровами. Мылись с прабабушкой в бане, а кожа у нее светилась, как жемчуг. Ее пирожки и рассказы долгие, поучительные, а я не слушала толком. Эх, вернуть бы сейчас, обнять... © Гулия Галимова

Я просыпалась у бабушки Зины в деревне, когда гостила у нее все лето, и из кухни уже шли разные вкусные запахи. Бабушкин голос: «Вставай, внученька!» На столе уже стоял самовар, оладьи горячие (неимоверной вкусноты), варенье вишневое, варенье малиновое, сметанка. Как же было хорошо! Бабушка, спасибо тебе, моя хорошая, за счастливое детство! © Olga Vasilieva

Бонус: сбывшаяся мечта детства

В детстве была мечта: запустить в небо шарик, чтобы он залетал в разные точки мира, а люди писали на нем имя, страну, дату и отпускали снова. В 7 лет вместе с родителями запустили его. Через год на день рождения мама и папа приносят мне «этот» шарик! Там было все: Боб из Америки, Луи из Парижа, Чани из Японии. Родители даже над почерком заморочились. Самое теплое воспоминание детства. © Подслушано / Vk