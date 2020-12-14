20+ случаев, когда внуки и не догадывались, насколько привлекательными были их бабушки и дедушки

Старинные фотокарточки, которые можно найти в домах наших бабушек и дедушек, порой несут в себе целую историю, способную погрузить любого в атмосферу ушедшей эпохи. Совсем еще юные парни и девушки, которые в то время и не задумывались о своем будущем статусе, смеются со страниц фотоальбомов, сегодня ставших винтажными.

Мы в AdMe.ru уже не раз рассказывали о по-настоящему голливудской внешности наших бабушек и дедушек. Наша новая подборка фотографий в очередной раз доказывает, что мы часто и не догадываемся о том, как же здорово выглядели в молодости наши самые близкие родственники.

«Моя бабушка после Второй мировой войны»

«Мой двоюродный дедушка. Он бросил полностью финансируемую государством учебу, чтобы пойти на фронт»

«Бабушка моей троюродной сестры Джессики Альбы, Исабель Мартинес, 1940-е»

«Свадьба моего двоюродного дедушки в Техасе в 1950 году»

«Моему дедушке едва исполнилось 18, когда он оставил свою семью, чтобы пойти на войну. Это фото было сделано за день до того, как он отправился на фронт»

«Мой дедушка — ветеран Великой Отечественной. Ему недавно исполнилось 98 лет. Моя бабушка думала, что он выглядит как кинозвезда»

«Моя прапрабабушка была талантливой саксофонисткой в 1920-х. Однажды я нашел ее альбом, в котором хранились вырезки из газет с ее фотографиями»

«Мой дедушка — военный врач»

«Этот крутой парень — мой дедушка, который служил во флоте в 1949 году»

«Моя милая бабушка в 16 лет, 1955 год»

«Моя двоюродная бабушка во время ее модельной карьеры в поздних 60-х»

«Раскрашенное фото моей бабушки»

«Моя 19-летняя бабушка, сфотографированная в 1950 году»

«Мой совсем еще молодой дедушка. Я очень люблю эту фотографию, хотя она сильно повреждена»

«Мой дедушка во время Второй мировой войны»

«Мои дедушка и бабушка на своей свадьбе в 1962 году»

«Это мой молодой дедушка из Боливии»

«Моя прапрабабушка в Сан-Диего, 1940-е»

«Мои бабушка и дедушка в их студенческое время в 1939 году»

«Моя 18-летняя бабушка в поздние 40-е. Какая же она молодая и красивая!»

«Я восстановил старое фото моего дедушки при помощи искусственного интеллекта и фотошопа»

«Моя прапрабабушка, 1906 год»

«Мои бабушка и дедушка в Атлантик-Сити, 1979 год»

«Моя бабушка была моделью в 1950-х годах»