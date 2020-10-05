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20+ вещей, от которых у нас сводит олдскулы. А наши внуки увидят их только в музее

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Многие вещи, которыми мы пользовались совсем недавно, уже не найти в свободной продаже. Привычные нам приборы вызывают недоумение у подрастающего поколения. Каких-то 20 лет назад мы были готовы пойти на всевозможные лишения, чтобы заполучить продукт технического прогресса, а теперь он пылится в кладовке или давно отнесен на свалку.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить предметы, которые появились и практически исчезли при нашей с вами жизни. Современным детям уже сложно объяснить, что такое факс и зачем в фотоаппарат вставляли пленку. А что будет лет через 15?

Мы фотографировались только по особым случаям, а чтобы посмотреть, что получилось, несли пленку в пункт фотопечати

© Plusea / Wikipedia

Мы принимали сообщения, но не могли на них ответить

© wintermute115 / Pikabu

По ночам мы вставали, чтобы накормить свой тамагочи

© Deadrollko / Pikabu, © Turumka / Pikabu

Мы несколько раз нажимали на одну и ту же кнопку, чтобы напечатать нужную букву

© B.K. Bullock / Wikipedia

Мы читали телепрограмму на неделю и всеми силами старались успеть на любимые сериалы и интересные фильмы

© Benoît Vrins / Unsplash

Видеомагнитофон был вместо торрентов, Netflix и смарт-ТВ

© nastusha0806 / Pikabu, © kukmor / Pikabu

Родители просили нас отключить интернет, чтобы они могли позвонить. И никакого текстинга, лежа в постели! Как мы жили?

© Streepjescode / Wikipedia

А звуки модема навсегда остались в наших сердцах.

Услышав незнакомое слово, мы пытались найти его значение в энциклопедии

© Dmitry Makeev / Wikipedia

Мы звонили 09 и запросто могли узнать домашний телефон любого знакомого. Защита персональных данных? Нет, не слышали

Мы не могли узнать рейтинг фильма на IMDb, посмотреть трейлер, почитать отзывы — приходилось доверять вкусу работника видеопроката, и обычно он не подводил

© Arne Müseler / Wikipedia

Мы радовались компьютерному столу с кучей полочек, чтобы было где разложить свои диски

© Xxxl / Wikipedia

Когда родители смотрели сериал, главное было — не задеть антенну

© Mark Wagner / Wikipedia

В автобусе не забывали компостировать свои и чужие билетики

© MOs810 / Wikipedia

Мы всегда носили мелочь для таксофона. А если ее не было, мы знали парочку способов позвонить по нему бесплатно, не правда ли?

© OskarKorolyov / Pikabu, © The Matrix / Village Roadshow Pictures

У каждого водителя в бардачке хранился атлас автодорог, а путешественники возили с собой объемные путеводители

© Paul Hughes / Unsplash

«Принимайте! Я стартую!» — можно было услышать в каждом офисе

© Miguel Durán / Wikipedia

Они просто были созданы, чтобы мы играли на уроках

© Monoklon / Wikipedia

«Кольцо настроения»: чувствуешь себя хорошо — камень зеленый, подавлен — черный. Вся магия — в термочувствительных элементах, но мы верили, что оно действительно угадывает наше настроение

© Alkivar / Wikipedia

Обладатель музыкального центра был для всех желанным другом — ведь он мог записать кассету с диска

© Idoshkedi / Wikipedia

Иметь телефон с автоответчиком и определителем номера было очень круто. Такие были у единиц

© Kitsya / Wikipedia

Мы слушали плеер, чтобы скоротать время в дороге. Главное, иметь с собой побольше батареек

© Marc Zimmermann / Wikipedia

Чтобы опустить стекло в машине, нужно было поднапрячься

© CZmarlin / Wikipedia

Скучаете по чему-нибудь из этого? Признавайтесь, что до сих пор лежит у вас в кладовках и на антресолях, и не забывайте делиться фотографиями! Давайте ностальгировать вместе.

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