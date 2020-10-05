20+ вещей, от которых у нас сводит олдскулы. А наши внуки увидят их только в музее

Многие вещи, которыми мы пользовались совсем недавно, уже не найти в свободной продаже. Привычные нам приборы вызывают недоумение у подрастающего поколения. Каких-то 20 лет назад мы были готовы пойти на всевозможные лишения, чтобы заполучить продукт технического прогресса, а теперь он пылится в кладовке или давно отнесен на свалку.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить предметы, которые появились и практически исчезли при нашей с вами жизни. Современным детям уже сложно объяснить, что такое факс и зачем в фотоаппарат вставляли пленку. А что будет лет через 15?

Мы фотографировались только по особым случаям, а чтобы посмотреть, что получилось, несли пленку в пункт фотопечати

Мы принимали сообщения, но не могли на них ответить

По ночам мы вставали, чтобы накормить свой тамагочи

Мы несколько раз нажимали на одну и ту же кнопку, чтобы напечатать нужную букву

Мы читали телепрограмму на неделю и всеми силами старались успеть на любимые сериалы и интересные фильмы

Видеомагнитофон был вместо торрентов, Netflix и смарт-ТВ

Родители просили нас отключить интернет, чтобы они могли позвонить. И никакого текстинга, лежа в постели! Как мы жили?

А звуки модема навсегда остались в наших сердцах.

Услышав незнакомое слово, мы пытались найти его значение в энциклопедии

Мы звонили 09 и запросто могли узнать домашний телефон любого знакомого. Защита персональных данных? Нет, не слышали

Мы не могли узнать рейтинг фильма на IMDb, посмотреть трейлер, почитать отзывы — приходилось доверять вкусу работника видеопроката, и обычно он не подводил

Мы радовались компьютерному столу с кучей полочек, чтобы было где разложить свои диски

Когда родители смотрели сериал, главное было — не задеть антенну

В автобусе не забывали компостировать свои и чужие билетики

Мы всегда носили мелочь для таксофона. А если ее не было, мы знали парочку способов позвонить по нему бесплатно, не правда ли?

У каждого водителя в бардачке хранился атлас автодорог, а путешественники возили с собой объемные путеводители

«Принимайте! Я стартую!» — можно было услышать в каждом офисе

Они просто были созданы, чтобы мы играли на уроках

«Кольцо настроения»: чувствуешь себя хорошо — камень зеленый, подавлен — черный. Вся магия — в термочувствительных элементах, но мы верили, что оно действительно угадывает наше настроение

Обладатель музыкального центра был для всех желанным другом — ведь он мог записать кассету с диска

Иметь телефон с автоответчиком и определителем номера было очень круто. Такие были у единиц

Мы слушали плеер, чтобы скоротать время в дороге. Главное, иметь с собой побольше батареек

Чтобы опустить стекло в машине, нужно было поднапрячься