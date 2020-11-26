20+ вещей, от которых мы пищали в нулевые, а сейчас даже вспоминать об этом стыдно

Нулевые отпечатались в памяти дерзким макияжем, нарядами, в которых нет ни капли логики, настоящим техническим прогрессом — еще бы, у каждого появился телефон, плеер и даже маленький нетбук. Сейчас люди куда более продвинутые, никого не удивишь гаджетами, модными вещами. Тогда мы были открыты миру и пробовали его на вкус ежедневно. А себя, видимо, проверяли на прочность.

Мы в AdMe.ru решили поностальгировать и вспомнили себя в нулевые. То, что тогда казалось нам нереально крутым, сейчас вызывает лишь снисходительную улыбку и капельку грусти по безвозвратно ушедшей безбашенной молодости. Все это делали, и нам ни капельки не стыдно.

1. Носили короткие шорты поверх колготок

2. Красили отдельные пряди в контрастные цвета. У тех, кто не был готов к кардинальным переменам, в ход шла цветная тушь для волос

3. Брали бумажные пакеты в качестве второй сумки и слыли настоящими модницами

4. Набивали настоящие татуировки внизу живота и на пояснице. Спустя годы долго и мучительно сводили

5. Публиковали посты, которые явно были написаны не вами, а потоком вашего сознания

6. Носили обувь, в которой могла разместиться семья из 5 человек

7. Мечтали об очках в полоску. И кто-то воплощал мечту в жизнь

8. Мобильный служил для одних целей, а плеер — совсем для других. И без этих красавчиков невозможно было выйти из дома

9. Пользовались ICQ. Как же это было трогательно

10. Стояли у истоков смайлов

11. Смотрели полнометражные фильмы, съемки которых обошлись в десятки миллионов долларов, на iPod с 2-дюймовым экраном

12. Пребывали в экстазе от брюк капри

13. Обводили губы темным карандашом, смело выходя за контур

14. Собирали крышки от газировки и выигрывали призы

«Надпись на крышке 1: „Пожалуйста, попробуйте еще раз“. Надпись на крышке 2: „Купите Dew или Pepsi, получите 1 бутылку 0,6 мл бесплатно“».

15. Придерживались стиля модных субкультур

16. Пользовались карандашами с картриджами. Один потерян — и ты погиб

17. Были в восторге от идеи надеть солнцезащитные очки на вечеринку

18. Ходили в солярий так же часто, как сейчас на работу. Морковный загар красил далеко не каждую, однако никто им не брезговал

19. Комбинировали микроюбки с легинсами

20. Снимали панель магнитолы, чтобы ее не украли

21. Для надежности упаковывали телефон в чехол

22. Переключали кассету, чтобы посмотреть вторую часть «Титаника»

23. Записывали диски с музыкой на своих домашних компьютерах и подписывали маркером название и очередность песен

24. Ввели моду на селфи в зеркале. Правда, делали его с помощью своих первых фотоаппаратов

25. Сворачивали волосы в гульку и закрепляли их достойным украшением — эффектной заколкой-крабом