20 вещей, которые были у каждого советского человека

20 вещей, которые были у каждого советского человека

В СССР выбора среди вещей было немного, и, придя в гости, вы с огромной вероятностью могли встретить что-то до боли знакомое. Советское время ушло безвозвратно, но давайте вспомним, как же это было.

AdMe.ru предлагает окунуться в атмосферу советских вещей и взглянуть на некоторые из них.

Значки

© rg  

В Советском Союзе было модно коллекционировать значки. В год их штамповали сотнями тысяч. Новинки выпускали к определенным важным событиям. Их дарили, меняли, выдавали за различные достижения.

Музыкальные проигрыватели и радиоприемники

Даже несмотря на дефицит товаров, музыкальные проигрыватели выпускались на любой вкус и цвет.

А это самый популярный проигрыватель «Юность-301».

Люстра

Люстра из богемского стекла являлась показателем высокого статуса семьи, раз в полгода ее снимали и тщательно промывали от пыли, после чего возвращали на прежнее место.

Печатная машинка

Нынешнее поколение, пожалуй, слабо представляет себе, настолько сложно было управляться с такой техникой. Допустив ошибку при работе на пишущей машинке, приходилось удалять ее при помощи бритвенного лезвия (позже стали выпускать электрические печатные машинки со специальными белилами). А каково было допустить ошибку в середине текста в каком-то особо важном документе? Единственный выход в таком случае — выбрасывать лист в корзину.

Пятнашки

Пятнашки — популярная головоломка с перемещением сегментов в СССР. Представляет собой набор одинаковых квадратных костяшек с нанесенными числами, заключенных в квадратную коробку.

Игрушки-пищалки

Популярные в СССР игрушки-пищалки не ломались, не бились и быстро отмывались. Что еще нужно для счастья ребенку и родителям?

Фонарь

Сигнальный фонарик «Черновцы» тоже, пожалуй, был в каждом доме.

Телевизор

На просмотр внушительного размера телевизора собиралась не только вся семья, но и все соседи, если у них такой роскоши не было. А еще приходилось бегать и переключать его.

Бальзам «Звездочка»

Несомненно, все мы слышали о легендарной мази «Звездочка», которая была популярнейшим средством в аптеках Советского Союза. Этим действенным и недорогим вьетнамским препаратом лечили все что угодно. И он действительно помогал!

Одеколон «Олимпийский Мишка»

Оригинальный флакон выполнен в виде главной символики Олимпийских Игр — Олимпийского Мишки.

Настенный ковер

Обои в то время были в дефиците, поэтому ковры были компромиссным решением. Стоили они довольно дорого, поэтому заменяли собой и картины, и обои. А также показывали достаток семьи.

Картина-чеканка

Эти модные картины вычеканивались на медной пластинке специальными инструментами и вешались на стенку для обогащения интерьера.

Счетные палочки

Большинство советских первоклассников учились считать на деревянных палочках, а пластмассовые были редкостью и настоящим счастьем.

Бигуди

Женщинам в СССР стоило немалых усилий быть красивыми.

Швейная машинка

Швейная машинка была необходимой вещью для советской женщины, поэтому эту самую популярную модель машинки можно встретить практически в каждом доме.

Настенные часы

Настенные часы с боем, которые каждые полчаса напоминали о своем существовании.

Дисковый телефон

Телефоны, которые падали, разбивались пополам, но никогда не ломались.

Фосфорный орел

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Любимая безделушка любого советского ребенка — фосфорный орел. Наверное, догадываетесь, чем он так нравился? Он же светился в темноте!

Детский педальный «Москвич»

Мечтой каждого советского ребенка был свой собственный педальный автомобиль. В 1969 году завод АЗЛК начал производство детских одноместных педальных машин. Пожалуй, это была самая массовая марка детского педального автомобиля в нашей стране.

Фотоаппарат

Один из производимых в СССР фотоаппартов, на который советскими фотолюбителями были сняты неплохие кадры.

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