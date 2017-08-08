20 вещей, которые были у каждого советского человека
В СССР выбора среди вещей было немного, и, придя в гости, вы с огромной вероятностью могли встретить что-то до боли знакомое. Советское время ушло безвозвратно, но давайте вспомним, как же это было.
AdMe.ru предлагает окунуться в атмосферу советских вещей и взглянуть на некоторые из них.
Значки
В Советском Союзе было модно коллекционировать значки. В год их штамповали сотнями тысяч. Новинки выпускали к определенным важным событиям. Их дарили, меняли, выдавали за различные достижения.
Музыкальные проигрыватели и радиоприемники
Даже несмотря на дефицит товаров, музыкальные проигрыватели выпускались на любой вкус и цвет.
А это самый популярный проигрыватель «Юность-301».
Люстра
Люстра из богемского стекла являлась показателем высокого статуса семьи, раз в полгода ее снимали и тщательно промывали от пыли, после чего возвращали на прежнее место.
Печатная машинка
Нынешнее поколение, пожалуй, слабо представляет себе, настолько сложно было управляться с такой техникой. Допустив ошибку при работе на пишущей машинке, приходилось удалять ее при помощи бритвенного лезвия (позже стали выпускать электрические печатные машинки со специальными белилами). А каково было допустить ошибку в середине текста в каком-то особо важном документе? Единственный выход в таком случае — выбрасывать лист в корзину.
Пятнашки
Пятнашки — популярная головоломка с перемещением сегментов в СССР. Представляет собой набор одинаковых квадратных костяшек с нанесенными числами, заключенных в квадратную коробку.
Игрушки-пищалки
Популярные в СССР игрушки-пищалки не ломались, не бились и быстро отмывались. Что еще нужно для счастья ребенку и родителям?
Фонарь
Сигнальный фонарик «Черновцы» тоже, пожалуй, был в каждом доме.
Телевизор
На просмотр внушительного размера телевизора собиралась не только вся семья, но и все соседи, если у них такой роскоши не было. А еще приходилось бегать и переключать его.
Бальзам «Звездочка»
Несомненно, все мы слышали о легендарной мази «Звездочка», которая была популярнейшим средством в аптеках Советского Союза. Этим действенным и недорогим вьетнамским препаратом лечили все что угодно. И он действительно помогал!
Одеколон «Олимпийский Мишка»
Оригинальный флакон выполнен в виде главной символики Олимпийских Игр — Олимпийского Мишки.
Настенный ковер
Обои в то время были в дефиците, поэтому ковры были компромиссным решением. Стоили они довольно дорого, поэтому заменяли собой и картины, и обои. А также показывали достаток семьи.
Картина-чеканка
Эти модные картины вычеканивались на медной пластинке специальными инструментами и вешались на стенку для обогащения интерьера.
Счетные палочки
Большинство советских первоклассников учились считать на деревянных палочках, а пластмассовые были редкостью и настоящим счастьем.
Бигуди
Женщинам в СССР стоило немалых усилий быть красивыми.
Швейная машинка
Швейная машинка была необходимой вещью для советской женщины, поэтому эту самую популярную модель машинки можно встретить практически в каждом доме.
Настенные часы
Настенные часы с боем, которые каждые полчаса напоминали о своем существовании.
Дисковый телефон
Телефоны, которые падали, разбивались пополам, но никогда не ломались.
Фосфорный орел
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Любимая безделушка любого советского ребенка — фосфорный орел. Наверное, догадываетесь, чем он так нравился? Он же светился в темноте!
Детский педальный «Москвич»
Мечтой каждого советского ребенка был свой собственный педальный автомобиль. В 1969 году завод АЗЛК начал производство детских одноместных педальных машин. Пожалуй, это была самая массовая марка детского педального автомобиля в нашей стране.
Фотоаппарат
Один из производимых в СССР фотоаппартов, на который советскими фотолюбителями были сняты неплохие кадры.