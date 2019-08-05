20+ дико странных вещей, которые были почти у каждого в СССР

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У многих из нас наверняка остались какие-то вещи времен СССР. Для кого-то это память о прошедшем, кому-то просто жалко их выбрасывать. Некоторые советские изделия настолько долговечны и практичны, что нет смысла заменять их современными аналогами. Однако есть и такие предметы, назначение которых знают лишь единицы.

Редакция AdMe.ru долго ломала голову над функциональностью некоторых изделий из списка ниже. Предлагаем и вам поразмыслить над тем, для чего предназначались эти чудные вещи. Наберитесь терпения и не читайте сразу ответ, ведь додуматься самому намного интереснее.

По идее, венчик для взбивания. Но это не совсем так

Прибор для отделения белка от желтка.

Это похоже на обычный кусочек грифеля. Но не все так просто

Грелка для рук. Тления угольной палочки хватало на 8-9 часов.

Мини-пистолет? Инструмент лора? Стилизированная печать?

Пистолет для лепки пельменей.

Какой-то счетчик. Но чего именно?

Шагомер.

Может, это особый молоток для отбивания мяса?

Соковыжималка.

Это вешалка или все же хитроумная щетка?

Вешалка для одежды с щетками для ее чистки.

Похоже на обычный уличный умывальник на дачу

Медицинская клизма.

Компас, который приведет к сокровищам! Или все-таки нет?

Круговая логарифмическая линейка.

100 %, что это орудие пыток

Плойка для волос.

Необычный фотоаппарат?

Армейский сигнальный фонарь.

Мини-бетономешалка? Соковыжималка?

Домашний молочный сепаратор для очистки молока либо его разделения на разные фракции (например получения сливок).

Вешалка с особой функцией, но с какой именно?

Вешалка-распорка для брюк.

Это точно какой-то инопланетный прибор для сбора анализов

Раздатчик для сигарет.

С этой детской игрушкой явно не все так просто

Стереоскоп - оптический прибор для просмотра объемных изображений.

Похоже на диковинный музыкальный инструмент

Машинка для штопки чулок.

Терка? Вентилятор? Фонарь?

Абонентский громкоговоритель, радиоточка «Ритм-304».

Наверняка это походная щетка для пяток

Приспособление для очистки рыбы от чешуи.

Пудреница? Шкатулочка? Футляр для часов?

Переносная карманная пепельница.

Страшно представить, для чего конкретно был нужен этот прибор

Многофункциональная открывашка.

Это точно паяльник для врагов!

Зажигалка для газовой плиты.

Многоразовая питьевая трубочка?

Фигурная овощерезка.

Советский передатчик данных между планетами. Если вы верите в такое, конечно

"Жезловой аппарат". Использовался дежурным по станции для разрешения на занятие поездом перегона. Машинист локомотива получал жезл от дежурного по станции, а после прибытия в нужную точку отдавал обратно.

Мини-насос для велосипеда? Медицинский аппарат?

Микрометр - измерительный прибор, предназначенный для измерения длины (линейного размера) с низкой погрешностью.

У вас сохранились диковинные вещи из СССР, назначение которых понятно не сразу? Делитесь их фотографиями - будем вместе разгадывать тайны этих предметов.