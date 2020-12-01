20 вещей из прошлого, которые бы легко составили конкуренцию современным аналогам

Вещь пропадает из обихода тогда, когда она устаревает или ей находится более удобная замена. Однако на поверку оказывается, что бывают исключения. Счастливые обладатели таковых делятся своими находками в сети.

Мы в AdMe.ru тоже бы хотели иметь эти вещицы. Хотя о предназначении некоторых из них по фотографии догадаться будет трудно.

«Поспорю с тем, что такие основы для создания цветочной композиции устарели. Они фиксируют лучше современных, их можно использовать бесконечно долго, и моя собака не хочет их съесть»

«Нашел этот крутой холодильник на распродаже. Он продается по той же цене, что и в 1953 году»

Точилка для лезвий

«Эти старинные весы для яиц я нашел в подвале у бабушки»

С помощью этой штуки можно измельчать грецкие орехи или, например, сыр

«Нашел эту жемчужину на кухне у тещи во время уборки. Лучше всего режет свежий хлеб»

«Отреставрировал этот старый нагреватель 1960-х годов»

«Нашел эти мерные ложки с терминами, использовавшимися нашими бабушками»

«Щепотка». «Малость». «Ложечка». «Горстка».

«Наконец-то приобрел машинку для попкорна из моей юности»

Кувшин для напитков с емкостью для льда

Ручная кофемолка 1910 года. До сих пор работает и не шумит как проклятая, в отличие от электрической

Изделия из уранового стекла. Пользовались большой популярностью в XIX и XX вв. В большинстве случаев не представляют серьезной опасности

«На прошлой неделе я купила венчик 1950-х годов и влюбилась в него»

Корзина невесты приблизительно начала XX века

«Отреставрировал детскую педальную машину, сделанную в СССР»

С этим конструктором советских времен подросток мог провести более 100 опытов и постичь законы физики на практике, а не на скучных абстрактных задачах

Старинный консервный нож. Отлично удерживает банку после открывания

«Агент по недвижимости показал мне дом конца XIX века с этой красавицей. Думаю, это главный плюс в пользу заключения сделки»

«Купил этот смеситель для коктейлей за $ 1»

А у вашей бабушки есть такие кухонные весы? Кажется, в них больше души, чем в современных