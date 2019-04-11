20 вещей, о которых не знают современные подростки, но миллениалы хорошо их помнят
За последние 20 лет жизнь изменилась сильнее, чем вы думаете. Многие вещи из 90-х и начала 00-х, без которых было трудно представить нашу жизнь, современным подросткам совершенно незнакомы. А дети младше 15 и вовсе могут не поверить в их существование.
AdMe.ru покажет вам 20 вещей, которые навевают теплые воспоминания о детстве или юности.
1. Жвачки покупали не только ради свежего дыхания
2. Мы тоже подолгу залипали в гаджеты
3. Перенести несколько мегабайт информации с компьютера на компьютер было трудновыполнимой задачей
4. Когда говорили, что музыка занимает много места, то имели в виду не память телефона
5. Так выглядел кошмар меломана
6. Но все знали, что делать в такой ситуации
7. Была игра, в которую играли все
8. Это мобильный телефон нашего детства
9. А так выглядела наша социальная сеть
10. Мы покупали пустые кассеты, а потом долго ждали любимую песню по радио, чтобы записать ее
11. Пока ты пользовался интернетом, вся семья оставалась без телефонной связи
12. Почти у всех было не больше 5 каналов в телевизоре
13. Мы ценили каждый кадр и не фоткали все подряд
14. Мы умели фотографировать даже с помощью мыльниц
15. Так выглядели страшные фильмы с крутой графикой
16. Такой постер был у каждой второй школьницы
17. У оставшейся половины был такой
18. Еще в 90-х мы умели пользоваться графическими редакторами
19. Мы смотрели смешные видео еще до появления YouTube
20. В то время тоже были фитнес-блогеры
А какие вещи из вашего детства и юности вызывают у вас чувство ностальгии? Расскажите об этом в комментариях.