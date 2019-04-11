20 вещей, о которых не знают современные подростки, но миллениалы хорошо их помнят

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За последние 20 лет жизнь изменилась сильнее, чем вы думаете. Многие вещи из 90-х и начала 00-х, без которых было трудно представить нашу жизнь, современным подросткам совершенно незнакомы. А дети младше 15 и вовсе могут не поверить в их существование.

AdMe.ru покажет вам 20 вещей, которые навевают теплые воспоминания о детстве или юности.

1. Жвачки покупали не только ради свежего дыхания

2. Мы тоже подолгу залипали в гаджеты

3. Перенести несколько мегабайт информации с компьютера на компьютер было трудновыполнимой задачей

4. Когда говорили, что музыка занимает много места, то имели в виду не память телефона

5. Так выглядел кошмар меломана

6. Но все знали, что делать в такой ситуации

7. Была игра, в которую играли все

8. Это мобильный телефон нашего детства

9. А так выглядела наша социальная сеть

10. Мы покупали пустые кассеты, а потом долго ждали любимую песню по радио, чтобы записать ее

11. Пока ты пользовался интернетом, вся семья оставалась без телефонной связи

12. Почти у всех было не больше 5 каналов в телевизоре

13. Мы ценили каждый кадр и не фоткали все подряд

14. Мы умели фотографировать даже с помощью мыльниц

15. Так выглядели страшные фильмы с крутой графикой

16. Такой постер был у каждой второй школьницы

17. У оставшейся половины был такой

18. Еще в 90-х мы умели пользоваться графическими редакторами

19. Мы смотрели смешные видео еще до появления YouTube

20. В то время тоже были фитнес-блогеры