20 стильных снимков, которые поймут те, чьи детство и юность пришлись на пестрые 90-е
Когда смотришь на старые снимки своего детства или молодости, часто бывает сложно удержаться от улыбки. Тогда мы были дерзкими, считали себя самодостаточными и не боялись быть яркими и даже слегка эпатажными. А уж время — «девяностые» — тому способствовало как нельзя лучше.
AdMe.ru собрал снимки пользователей интернета, которые доказывают, что в 1990-е мы были чертовски эффектными.
1. Модная семья из 90-х
2. «Фото из моего школьного альбома. Шел 1993 год»
3. «Черт возьми, да я был безумно крут!»
4. Шикарная прическа — главный атрибут всех модниц
5. Важнее модной прически могла быть только меховая шапка
6. «Стрижка под горшок, геймбой, надувная мебель — все было как надо»
7. Высветленные волосы и ожерелье из ракушек задают тон
8. В поездке на юг тоже нужно было выглядеть модно
9. «В этом фото все мое детство»
10. «Че как, дамочки?»
11. «1997 год. Мой брат запечатлен со своими хоккейными наградами. И рядом я — гордо демонстрирую свое луковое колечко»
12. «В 1999-м нам казалось забавным носить такие костюмы в школу каждый день»
13. Одна из самых трендовых причесок тех лет
14. Выпуск-1992
15. «Я уговорила маму купить мне это якобы бархатное платье на гаражной распродаже. Представляла, что я Роуз из „Титаника“»
16. Уличная сценка
17. Чувство стиля не отнять
18. «Это мы с братом в 1997 году»
19. Крутость этого фото просто зашкаливает
20. «Моя семья строго следовала любому модному тренду в начале 90-х»
А в вашем фотоальбоме сохранились подобные снимки? Покажите их нам.
Фото на превью losfromspace / pikabu