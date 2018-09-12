20 стильных снимков, которые поймут те, чьи детство и юность пришлись на пестрые 90-е

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Когда смотришь на старые снимки своего детства или молодости, часто бывает сложно удержаться от улыбки. Тогда мы были дерзкими, считали себя самодостаточными и не боялись быть яркими и даже слегка эпатажными. А уж время — «девяностые» — тому способствовало как нельзя лучше.

AdMe.ru собрал снимки пользователей интернета, которые доказывают, что в 1990-е мы были чертовски эффектными.

1. Модная семья из 90-х

2. «Фото из моего школьного альбома. Шел 1993 год»

3. «Черт возьми, да я был безумно крут!»

4. Шикарная прическа — главный атрибут всех модниц

5. Важнее модной прически могла быть только меховая шапка

6. «Стрижка под горшок, геймбой, надувная мебель — все было как надо»

7. Высветленные волосы и ожерелье из ракушек задают тон

8. В поездке на юг тоже нужно было выглядеть модно

9. «В этом фото все мое детство»

10. «Че как, дамочки?»

11. «1997 год. Мой брат запечатлен со своими хоккейными наградами. И рядом я — гордо демонстрирую свое луковое колечко»

12. «В 1999-м нам казалось забавным носить такие костюмы в школу каждый день»

13. Одна из самых трендовых причесок тех лет

14. Выпуск-1992

15. «Я уговорила маму купить мне это якобы бархатное платье на гаражной распродаже. Представляла, что я Роуз из „Титаника“»

16. Уличная сценка

17. Чувство стиля не отнять

18. «Это мы с братом в 1997 году»

19. Крутость этого фото просто зашкаливает

20. «Моя семья строго следовала любому модному тренду в начале 90-х»

А в вашем фотоальбоме сохранились подобные снимки? Покажите их нам.