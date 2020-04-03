20+ вещей, которые были в каждом советском доме, а нынешнее поколение не знает, что это вообще

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С момента распада СССР прошло уже почти 30 лет. Казалось бы, за такой период времени вещи в наших домах должны были смениться несколько раз. Но мы нет-нет да и находим в уголках шкафов и на антресолях предметы из прошлого. У взрослых от одного только вида этих предметов на глаза наворачиваются слезы и сердце замирает от ностальгии. А вот нынешнее поколение все чаще смотрит на милые нашему сердцу вещи абсолютно спокойно.

Мы в AdMe.ru уверены, что через 20 лет современные дети тоже будут по чему-то скучать. А пока до этого еще далеко, делимся тем, что вызывает светлую тоску по былому у нас самих.

«Многофункциональный пенал, до сих пор такой со времен ранних 90-х лежит»

«Сам делал газировку с сиропом из шиповника — в сифонах с баллончиками. Ездил менял их в хозяйственном магазине»

«Иду я однажды по улице. Смотрю — кто-то выкинул сокровище. А я подобрал. Теперь хранится у меня. Моя прелесть»

«Зашел сегодня с мелкой в „Дочки-Сыночки“. Пока она выбирала наряды для Барби, двинул в отдел моделек. А там это. Так „пахнуло“ детством, не смог пропустить»

А вот и сам советский оригинал. На нем держалось полдома, отцовская машина и, возможно, даже ближайший к квартире завод

«Тестю покупали в подарок, но не отдали... Вроде модель 6. Лет 40–50 ему, наверное».

«Внутри был слайд с фото, а в трубе — линза, через которую можно было любоваться изображением»

«Разбирал вещи, нашел свои первые коньки»

«Разбирали старый бабушкин сервант, нашли такую штуку. Оказалось, форма для отливания тех самых леденцов —петушков, лис, зайцев и других»

«Контактный термометр. Замыкает цепь, когда температура достигает заданной. Бывают еще такие с регулировкой»

В СССР не было ничего обычнее, чем эта вещь. Ее можно было встретить практически в каждой квартире. Она использовалась для хранения газет

Блокнот или органайзер

«Вот так раньше выглядели поплавки с подсветкой»

«Кушать советские роллы, мешать белье в кипящей кастрюле, доставать детей из-под кровати, задалбывать родителей, селфи-палка для „Зоркого-4“. И это только часть из того, что можно было сделать с ее помощью»

«И только самые натренированные становились космонавтами»

Автоматический утюг, который сообщал об оптимальной температуре, перегреве, напоминал, что его надо выключить и даже звал на помощь, когда падал на пол

«Часы с возможностью задать 16 программ для будильника. В модели также есть возможность включать и выключать 3 электроприбора по этим программам»

«Машинка для ручного вязания „Дончанка“. Ждала меня на чердаке, куда ее заботливо убрала мама после покупки»

«Недавно у себя в гараже наводил порядок и, разбирая старый хлам, случайно наткнулся на это. Держатель плафона от старой настольной лампы в стиле „сталинский ампир“. Восстановил»

«Сказала своим, что сын хочет плеер, и забыла. А дед запомнил. Прихожу сегодня, а они тащат...»

«На днях газовики отключили газ в подъезде. Супруга достала с антресолей эту штуку. Теща хранила ее там со времен СССР»

«Мой дед очень запасливый человек. Ему сейчас 80 лет. В связи с переездом на новую квартиру подарил мне новый пылесос»

«Советский шуруповерт. Теперь я понял, почему у тестя такие сильные руки»

А вы когда в последний раз окна заклеивали?

Батарейки. Им 38 лет, и они все еще работают

В СССР никто не уходил из больницы без сувенира из трубок от капельниц

Тюнинг, уровень «бог»

«В детстве расстроился, когда мне не купили машинку на педалях. А оказывается, еще и трактор был, о котором я узнал 25 лет спустя. Теперь я расстроился еще больше»

«Перебирал старые фото из телефона и наткнулся на прибор, который сильно напоминает психику современного обитателя этих наших интернетов»

«Гулял по барахолке, вдруг вижу его. Агрегат родом из детства. Ностальгия нахлынула, решил взять своему чаду, тем более совсем недорого. В комплекте несколько пленок, это и подкупило»

«Когда покупаю современные машинки, они обычно в тот же день ломаются. А эти выдержали не одно поколение. Теперь и мои дети беспощадно гоняют на них. Они неубиваемые»

Фото с запахом детства