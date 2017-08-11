20 событий, которые заставят почувствовать себя старым
До 1994 года так же далеко от 2017-го, как и до 2040-го. Переведите дух, это еще не все.
Редакция AdMe.ru откопала несколько фактов, которые просто убили нас своей древностью. Но мы чувствуем, что это не последние открытия. Делитесь в комментариях, если вспомните что-нибудь интересненькое.
«Грязные танцы» и «За бортом» вышли 30 лет назад
А это Сабрина — маленькая ведьма, ей 41 и у нее 3 детей
«История игрушек» — первый полнометражный мультфильм в формате 3D, и вышел он 22 года назад
А через год, в 1996-м, появились тамагочи
Курту Кобейну в этом году было бы 50
В следующем году фильму «Такси» будет 20 лет
И столько же прошло с момента распада Spice Girls
Актеры «Игры престолов» в 2009-м выглядели как фанаты сериала в 2017-м
«Достучаться до небес» и «Пятый элемент» — одногодки, и им уже 20
А «Крепкий орешек» — отец 5 дочерей, и ему 62
«Парк Юрского периода» старше Джастина Бибера на 1 год
И уже 15 лет мы все знаем этот танец
17 лет назад закончился сериал «Беверли-Хиллз, 90210»
«Гарри Поттер», «Шрек» и «Одиннадцать друзей Оушена» вышли в один год, с тех пор прошло 16 лет
А последняя серия «Друзей» вышла 13 лет назад
10 лет назад была середина нулевых, а не 90-х
Весь мир напевал эту песню не в позапрошлом году, а 6 лет назад
Состав Backstreet Boys не менялся 24 года, а самому молодому участнику Нику Картеру сейчас 37
20 лет назад сердце уходило в пятки, глядя на то, что здесь творится. Впрочем, как и сейчас...
А это Кудряшка Сью, ей 36, у нее 2 детей, и в 2016-м она победила на шоу «Голос»
Если бы этот мультик был человеком, он бы уже окончил институт и родил ребенка
Фото на превью eastnews