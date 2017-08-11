20 событий, которые заставят почувствовать себя старым

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До 1994 года так же далеко от 2017-го, как и до 2040-го. Переведите дух, это еще не все. Редакция AdMe.ru откопала несколько фактов, которые просто убили нас своей древностью. Но мы чувствуем, что это не последние открытия. Делитесь в комментариях, если вспомните что-нибудь интересненькое.

«Грязные танцы» и «За бортом» вышли 30 лет назад

А это Сабрина — маленькая ведьма, ей 41 и у нее 3 детей

«История игрушек» — первый полнометражный мультфильм в формате 3D, и вышел он 22 года назад

А через год, в 1996-м, появились тамагочи

Курту Кобейну в этом году было бы 50

В следующем году фильму «Такси» будет 20 лет

И столько же прошло с момента распада Spice Girls

Актеры «Игры престолов» в 2009-м выглядели как фанаты сериала в 2017-м

«Достучаться до небес» и «Пятый элемент» — одногодки, и им уже 20

А «Крепкий орешек» — отец 5 дочерей, и ему 62

«Парк Юрского периода» старше Джастина Бибера на 1 год

И уже 15 лет мы все знаем этот танец

17 лет назад закончился сериал «Беверли-Хиллз, 90210»

«Гарри Поттер», «Шрек» и «Одиннадцать друзей Оушена» вышли в один год, с тех пор прошло 16 лет

А последняя серия «Друзей» вышла 13 лет назад

10 лет назад была середина нулевых, а не 90-х

Весь мир напевал эту песню не в позапрошлом году, а 6 лет назад

Состав Backstreet Boys не менялся 24 года, а самому молодому участнику Нику Картеру сейчас 37

20 лет назад сердце уходило в пятки, глядя на то, что здесь творится. Впрочем, как и сейчас...

А это Кудряшка Сью, ей 36, у нее 2 детей, и в 2016-м она победила на шоу «Голос»

Если бы этот мультик был человеком, он бы уже окончил институт и родил ребенка