20+ смельчаков поделились фотографиями из юности, которые другие стыдливо держали бы за семью замками

1. «Я оделась как мужчина и пытаюсь произвести впечатление на парня, в которого влюбилась. Я справа»

2. Танец в 7-м классе

3. «Я думал, что я такой крутой и утонченный!»

4. «Мама действительно считала, что это хорошая стрижка»

5. «15–16 лет назад я думал, что афроприческа сделает меня уникальным»

6. «Я делала дешевое наращивание волос»

7. «Нам было по 14, и мы думали, что выглядим ужасно круто. 15 лет спустя мы счастливы в браке и у нас есть ребенок»

8. «Первый день в школе в 2008 году. Чувствовала себя очень модной в этом наряде»

9. «Искренне думала, что стану следующим Джастином Бибером»

10. «Был 2008 год, и я только что обнаружила, что на YouTube есть видеоуроки по прическам»

11. «90-е годы. Я делаю фотосессию в подвале, чтобы отправить фото в журнал на конкурс моделей»

12. «Я до сих пор дружу с большинством моих школьных приятелей. И к ним есть вопрос: почему они позволили мне ходить с такими бровями и ни черта не сказали?»

13. «Клянусь, я уничтожу эту фотографию сегодня вечером»

14. «В 8-м классе я разместила эти фотографии в альбоме в Facebook и назвала его „Ниндзя“. Они казались мне такими крутыми!»

15. «2001 год. Мне даже не стыдно. Я скучаю по себе прежней»

16. «Семейное фото моей девушки в детском возрасте. Ей очень понравилось быть крысой в „Щелкунчике“»

17. «Хорошо, что кто-то стер из моей памяти период жизни, когда я каждый день рисовала очки и смайлик на лице»

Девушка цитирует слова из песни Avril Lavigne: He was a skater boy, she said, «See you later, boy». — Прим. AdMe.ru.