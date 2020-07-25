20+ редких архивных фото звезд, рассматривая которые не веришь, что «лихие» 90-е были почти 30 лет назад

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Сегодня наша жизнь стала быстрой и насыщенной и нам сложно принять тот факт, что Леонардо Ди Каприо уже исполнилось 45 лет, а Мадонне — 61. Для нас они остались все теми же любимыми кумирами из 90-х. Наверное, именно поэтому многие из нас так любят пересматривать старые фотографии, чтобы окунуться в ту атмосферу, которая сегодня кажется совершенно недоступной.

Мы в AdMe.ru решили предаться ностальгии и вспомнить, какими были наши кумиры 20–30 лет назад.

1. Анджелина Джоли со своим отцом в 1991 году

2. Джоди Фостер и Мэттью Макконахи в 1997 году

3. Дэнни Айелло и Натали Портман в 1994 году

4. Леонардо Ди Каприо со своей мамой на премьере фильма «Что гложет Гилберта Грейпа» в 1993 году

5. Брюс Уиллис с дочками Скаут, Румер и Таллулой в середине 90-х

6. Камерон Диас и Киану Ривз в 1995 году

7. Сальма Хайек в 1996 году

8. Блейк Лайвли в 1997 году

9. Мэтт Деймон и Бен Аффлек на церемонии вручения «Оскара» в 1998 году

10. Пенелопа Крус в 1994 году

11. Мадонна и Джек Николсон в 1998 году

12. Сандра Буллок в 1993 году

13. Sрice Girls и принц Чарльз в 1997 году

14. Нельсон Мандела и Майкл Джексон в 1996 году

15. Моника Беллуччи на модном показе в Париже в 1993 году

16. Уилл Смит на съемках шоу «Принц из Беверли-Хиллз» в 1994 году

17. Мадонна в 1994 году

18. Милла Йовович в 1994 году

19. Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Карл Лагерфельд и Синди Кроуфорд в 1995 году

20. Вуди Аллен, Сара Джессика Паркер и Питер Фальк в 1997 году

21. Деми Мур с дочками в начале 90-х

22. Ума Турман в 1992 году

23. Сэмюэл Л. Джексон и Джина Дэвис в 1996 году

24. Брэд Питт в 1990 году