20 ретрофото, глядя на которые мы поймем, как много не знали о прошлом

Недавно мы наткнулись на фотографию англичанки леди Флоренс Норман, которая каталась по Лондону на аналоге современного электросамоката. И это в 1916 году. Конечно же, нам стало любопытно, что еще можно найти на снимках прошлого. Как оказалось, есть еще много пересечений с современными реалиями. Например, люди давно полюбили фотографироваться возле машин, наряжать котиков, а селфи было привычным делом даже в Викторианскую эпоху.

Мы в AdMe.ru перенеслись на несколько десятков, а то и сотню лет назад и убедились в том, что человечество не так уж сильно изменилось. А в бонусе вы увидите первую в истории фотографию в сравнении с современным снимком того самого места, где она была сделана.

У котов с людьми всегда были особые отношения. Уже в 40-х годах котейки обожали поваляться возле клавиатуры

Суфражистка леди Норман катается по Лондону 1916 года на аналоге современного электросамоката

«Нашла в бабушкином альбоме фото конца 40-х годов, на котором изображена ее подруга. И теперь мечтаю о таком же свитере, как у этой дамы»

Вот какую роскошную снежную бабу слепили 2 викторианские женщины в далеком 1892 году

Аргентинский футбольный клуб «Бельграно» с одним из своих первых кубков, 1900 год

Томные взгляды популярны всегда: что в наши дни, что в 1920-е годы

Уборщик улиц, использующий специальное устройство. 1963 год

«Моя бабушка Дороти примерно в 40-е годы»

И в далеком 1933 году девушки охотно «записывались на ноготочки»

Компактный пылесос образца 1910 года

Коммивояжер заправляет свои передовые роликовые коньки на моторе, 1961 год

Одетые в гусарскую форму княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна, 1913 год

«Бабушка на семейном фото 1944 года. Она решила надеть брюки, несмотря на недовольство своего отца»

Ну кто не любит подурачиться для фото! Даже члены королевской семьи. Год неизвестен

«Вот как развлекался мой папа в начале 80-х, за несколько лет до того, как появился я»

Просто неизвестная дама, делающая селфи в 1900 году

А это княгиня Анастасия Николаевна, которая в 1914 году одной из первых сделала селфи с целью отправить его своему другу

Семейное фото на фоне Нью-Йорка 50-х годов

А эти ребята заняты работой. Они расставляют кегли в боулинге. 1909 год

«Моя бабуля и ее кот в 40-е годы. Мне очень нравится тот факт, что в ее возрасте я делала такие же фото со своими домашними любимцами»

Бонус

На картинке выше — обработанная версия первой в мире фотографии, снятой с натуры. Снимок называется «Вид из окна в Ле Гра» и сделан в 1826 году французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом. А ниже — современный снимок того же места. В кадре также можно увидеть репродукцию той самой первой камеры Нисефора Ньепса.