20+ редких фото знаменитостей прошлого, которые мы, к сожалению, не знали раньше

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня мы видим множество фотоснимков и видео знаменитостей: в журналах, на телевидении и в социальных сетях.Тем интереснее взглянуть на редкие изображения звезд, когда они находятся в домашней обстановке, на киносъемках или в других ситуациях, скрытых от глаз обычной публики. В нашей подборке — фото Одри Хепберн на первых пробах, Арнольда Шварценеггера, который гуляет по Мюнхену в одних плавках, Сальвадора Дали, загорающего на лодке, а также фото с первого конкурса красоты в СССР.

Мы в AdMe.ru собрали по-настоящему редкие фотографии, которые показывают неизвестные моменты жизни знаменитостей.

1. Арнольд Щварценеггер гуляет по Мюнхену в одних плавках, рекламируя свой тренажерный зал, 1969 г.

2. Элвис Пресли наводит последние штрихи в укладке, глядя в карманное зеркальце, 1956 г.

3. Рекс Харрисон и Одри Хепберн на съемках фильма «Моя прекрасная леди», 1960-е гг. Они могли сидеть, только опираясь вот так на стулья, чтобы не помять костюмы

4. 12-летний Альберт Эйнштейн, 1891 г.

5. Брижит Бардо с букетом гладиолусов

6. Сальвадор Дали загорает на лодке в Порт-Лигат, 1953 г.

7. Роберт Де Ниро и Катрин Скорсезе (мать Мартина Скорсезе), 1980-е гг.

8. Донна Саммер с новым альбомом, 1976 г.

9. Чарли Чаплин, «Золотая лихорадка», 1925 г.

10. Фрэнсис Коппола и Марлон Брандо на съемках фильма «Крестный отец», 1972 г.

11. Фотография «призрака» Авраама Линкольна, который беседует с Гарри Гудини, 1920-е гг.

12. Прима-балерина Алисия Маркова, 1958 г.

13. Барак Обама на велосипеде, 1965 г.

14. Грейс Келли с сыном Альбертом, 1967 г.

15. Харрисон Форд и Стивен Спилберг в перерыве между съемками фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход», 1989 г.

16. Брэд Питт, 1988 г.

17. Пабло Пикассо и Франсуаза Жило с детьми, 1950-е гг.

18. Одри Хепберн на прослушивании в Лондоне, 1948 г.

19. Джек Николсон, 1960-е гг.

20. Клаудиа Кардинале, 1962 г.

21. Билл Мюррей и Сигурни Уивер, 1984 г.

22. Кенни Бейкер и Мохаммед Али, 1979 г.

Бонус: первый конкурс красоты в СССР, 1988 г.