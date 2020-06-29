20+ ситуаций из детства, которые вызовут у нас улыбку, а у нынешнего поколения — массу вопросов

Пост девушки под ником even_kei в твиттере буквально сломал современных детей. Пользовательница выложила фото старой компьютерной мышки и вареного яйца, а в подписи посетовала на то, как раньше приходилось каждый раз варить яйцо вкрутую, чтобы потом вставлять желток в мышь. Под фотографией завязалась нешуточная дискуссия о том, правда это или нет, которая собрала тысячи комментариев от подростков и уже взрослых людей.

Конечно, никто не засовывал желтки в компьютерные мышки. Но мы в AdMe.ru считаем, что этот случай отлично показывает, как технологии и игры прошлого иногда могут казаться современным детям не устаревшими, а по-настоящему магическими. Так что ловите оригинальный пост из твиттера, с которого все началось, и подборку вещей, которые точно вызовут у молодого поколения массу вопросов.

«Современным детям не понять тех трудностей, когда каждую неделю приходилось переваривать яйцо, чтобы вставлять желток в мышку»

«Мой первый „гаджет“ — программируемый калькулятор. Сидишь себе, пацан 6-летний, полдня программу вбиваешь, чтобы потом поиграть. Поиграть, Карл, на калькуляторе!»

На фото автора запечатлен калькулятор «Электроника МК-44», а говорится о программируемом калькуляторе «Электроника МС 1103», похожем внешне. (Прим. AdMe.ru.)

«Нынешние мальчики и девочки никогда не узнают радости отрывания краев от бумаги для матричного принтера и складывания из них гусениц»

«Кто помнит это? 40 лет со дня появления легендарного Sony Walkman, такого, как тот, что я сейчас обнаружил. Вот как объяснить ребенку, что значило тогда „перемотать песню“?»

«Все, чего сейчас хотят на свой день рождения дети, — это компьютеры. А вот что мой муж сделал для ребенка»

Это «пальцы Фредди Крюгера», и да, в наши годы это было самым крутым, что можно было сделать из бумаги

Возможности старых телефонов, по которым мы точно будем скучать

«Дети в наши дни никогда не скажут: „Мой телефон умер, скорее дай свою батарейку“». © OGElmoCooks / Twitter

Игры на телефонах теперь уже не те, что раньше. Никаких тачскринов, персонажем приходилось управлять кнопками набора номера

«Ох, как же я мечтал об этой штуковине»

Грустно, что наши дети не узнают, какими классными раньше были игрушки в McDonald’s

Вот ведь были времена... Юное поколение даже не понимает, зачем надо было начищать пастой CD-диск и дуть изо всех сил в картридж

«Мои дети расстраиваются, когда скорость интернета падает. Да что вы вообще знаете о настоящей борьбе?!»

Вот уж проблемы, с которыми молодежь сейчас точно не сталкивается

«Я сегодня так по тебе скучаю. Не отвечай, это телефон мамы».

«Проблемы, которые были у меня в детстве»

Блок для подключения игровой приставки к телевизору. (Прим. AdMe.ru.)

Звук, который был слаще любой музыки

«Я открыл настоящую капсулу времени. Здесь все, что мне было дорого в 90-е»

А вообще, подумайте только, что приходилось с собой таскать во времена, когда не было хорошего интернета и облачных хранилищ

До того, как появились смартфоны

«Я, пытающийся растянуть телефонный провод от кухни до своей комнаты, чтобы сделать личный звонок. Эх, были же времена!»

Молодежь, к счастью, уже не узнает, как долго приходилось искать на этом свою любимую песню

Вернемся в недавнее прошлое, когда внутренней памяти вашего телефона не хватало на сотню СМС-сообщений

«Нет места для входящих сообщений».

«Вот так выглядело подключение моего кабельного ТВ в 80-е»

Введешь все в нужной последовательности и без ошибок, и ты — бог

Сейчас все эти фильмы уместятся в памяти одного смартфона, зато как приятно было зарыться в такую стопку и перекладывать кассету за кассетой в поисках нужной