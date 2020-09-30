AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ позывных, которые вернут нам наши «ламповые» 90-е

----
-

В 90-е нас окружало множество вещиц, о которых мы уже и думать забыли. Да и экраны наших гаджетов тогда выглядели совсем по-другому. Конечно, сейчас все стало проще и удобнее. Но иногда так хочется приклеить на холодильник наклейку с любимым покемоном и размешать кофе старой ложечкой из «Макдоналдса».

Готовя эту статью, мы в AdMe.ru пролили пару литров ностальгических слез и съели штук 20 киндер-сюрпризов, но так и не нашли ни одного бегемотика. А в бонусе вас ожидает тест на возраст, пройти который смогут только настоящие олдскулы.

«Если вы знаете, что это, вероятно, вам 120 лет»

© drunktwi / Twitter

А вы кого собирали: бегемотиков или пингвинят?

© muzameduza / Pikabu

«Как работает и называется эта безделушка из 90-х?»

© SimkaMaksimka / Pikabu

Если поднести ее к уху, то слышен тихий ритмичный звук, будто бы дробинка отскакивает от стенок шайбочки. Но особенность безделушки в том, что звук этот не прекращается на протяжении уже многих лет и доносится из нее, даже если она год лежала на полке. Она была подарена мне двоюродным дядей, и он тоже без понятия, что это и как работает. © SimkaMaksimka / Pikabu

  • Была у нас такая в начале 2000-х. Продали лохотронщики маме и бабушке под видом устройства для поддержания сердечного ритма, снижения давления и т. д. Естественно, не помогает. Уверяли, что работать будет вечно. Я разбирал, внутри батарейка и трещотка на обмотке. Работать будет долго, так как потребляет очень мало энергии. © savage63 / Pikabu

«Отцовская радость. Подходит сын: „Пап, включи мультик про двух белок, я вчера у бабули смотрел по телевизору. Ну, там они всех спасают, и муха такая зеленая, с большими глазами“. Это Вжик, сынок...»

© tatmachok / Pikabu

Вы тоже пропустили момент, когда на телефонах перестали делать петельки для брелока?

© wwwmarch / Pikabu

«Я настолько стар. Но до сих пор не понимаю, как, блин, эта игра работает»

© Faseeha_Hajat / Twitter

Наверное, у всех была коллекция диснеевских мультиков на VHS-кассетах?

© jazzcervantes_ / Twitter

Вот что значило «ловить покемонов» во времена нашей юности

© anthraxE61 / Twitter

«Психанул и заказал дисплей-стенд на 120 чупа-чупсов. Мне он вообще не нужен, да и ставить некуда. А ведь 25 лет назад я был готов на многое, чтобы такую штуку заполучить»

© Nereid / Pikabu

Современным детям уже не понять

© OnlyInBOS / Twitter

«Зашел тут к бабуле и случайно вспомнил про детский тайник. Аж олдскулы свело»

© yurgalka / Pikabu

Чтобы проверить уровень заряда в батарейке, приходилось давить изо всех сил

© NDT4PRES / Reddit

У многих в 90-е была именно эта модель телевизора

© boxermma / Pikabu

Как обидно было вечно вытягивать это «Пожалуйста, попробуйте еще». А вот «Получите бутылку 0,6 л бесплатно» — это удача"

© iusedtoplaywithrocks / Imgur

Наверняка у вас был такой же чехол для CD

© PecosSwift / Twitter

«Ковырялся в старых вещах и наткнулся на свой старый плеер от Sony. Формат — мини-диск, не выжил»

© FelixJanssen / Pikabu

Когда-то все мы были миллионерами

© WikiMedia Commons

Упаковка из «Макдоналдса» начала 90-х...

© GaffersB / Reddit

...и лучшие ложечки

© BuzzOnBuzzOff / Reddit

«Взгляните на этот ностальгический детский стульчик из „Макдоналдса“, который я купил сегодня на блошином рынке»

© ToyGameScroogeMcDuck / Reddit

«Принесла бабушка телефон в ремонт. Вспомнил юность, первую работу, всплакнул, починил, денег не взял»

© gromt / Pikabu

Бонус: тест на возраст

© FallFrom / Twitter

А какие предметы вызывают у вас ностальгию по 1990-м?

Фото на превью drunktwi / Twitter
----
-