20+ позывных, которые вернут нам наши «ламповые» 90-е

В 90-е нас окружало множество вещиц, о которых мы уже и думать забыли. Да и экраны наших гаджетов тогда выглядели совсем по-другому. Конечно, сейчас все стало проще и удобнее. Но иногда так хочется приклеить на холодильник наклейку с любимым покемоном и размешать кофе старой ложечкой из «Макдоналдса».

Готовя эту статью, мы в AdMe.ru пролили пару литров ностальгических слез и съели штук 20 киндер-сюрпризов, но так и не нашли ни одного бегемотика. А в бонусе вас ожидает тест на возраст, пройти который смогут только настоящие олдскулы.

«Если вы знаете, что это, вероятно, вам 120 лет»

А вы кого собирали: бегемотиков или пингвинят?

«Как работает и называется эта безделушка из 90-х?»

Если поднести ее к уху, то слышен тихий ритмичный звук, будто бы дробинка отскакивает от стенок шайбочки. Но особенность безделушки в том, что звук этот не прекращается на протяжении уже многих лет и доносится из нее, даже если она год лежала на полке. Она была подарена мне двоюродным дядей, и он тоже без понятия, что это и как работает. © SimkaMaksimka / Pikabu Была у нас такая в начале 2000-х. Продали лохотронщики маме и бабушке под видом устройства для поддержания сердечного ритма, снижения давления и т. д. Естественно, не помогает. Уверяли, что работать будет вечно. Я разбирал, внутри батарейка и трещотка на обмотке. Работать будет долго, так как потребляет очень мало энергии. © savage63 / Pikabu

«Отцовская радость. Подходит сын: „Пап, включи мультик про двух белок, я вчера у бабули смотрел по телевизору. Ну, там они всех спасают, и муха такая зеленая, с большими глазами“. Это Вжик, сынок...»

Вы тоже пропустили момент, когда на телефонах перестали делать петельки для брелока?

«Я настолько стар. Но до сих пор не понимаю, как, блин, эта игра работает»

Наверное, у всех была коллекция диснеевских мультиков на VHS-кассетах?

Вот что значило «ловить покемонов» во времена нашей юности

«Психанул и заказал дисплей-стенд на 120 чупа-чупсов. Мне он вообще не нужен, да и ставить некуда. А ведь 25 лет назад я был готов на многое, чтобы такую штуку заполучить»

Современным детям уже не понять

«Зашел тут к бабуле и случайно вспомнил про детский тайник. Аж олдскулы свело»

Чтобы проверить уровень заряда в батарейке, приходилось давить изо всех сил

У многих в 90-е была именно эта модель телевизора

Как обидно было вечно вытягивать это «Пожалуйста, попробуйте еще». А вот «Получите бутылку 0,6 л бесплатно» — это удача"

Наверняка у вас был такой же чехол для CD

«Ковырялся в старых вещах и наткнулся на свой старый плеер от Sony. Формат — мини-диск, не выжил»

Когда-то все мы были миллионерами

Упаковка из «Макдоналдса» начала 90-х...

...и лучшие ложечки

«Взгляните на этот ностальгический детский стульчик из „Макдоналдса“, который я купил сегодня на блошином рынке»

«Принесла бабушка телефон в ремонт. Вспомнил юность, первую работу, всплакнул, починил, денег не взял»

Бонус: тест на возраст