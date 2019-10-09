20+ вещей, которые казались странными в 1999 году, а сегодня считаются совершенно нормальными

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Представьте, что 20 лет назад ученые изобрели машину времени и отправили нескольких добровольцев в недалекое будущее, а если точнее, в 2019 год. Оказавшись в нашем современном мире, эти гости из прошлого наверняка подумали бы, что мир сошел с ума. Сами посудите: люди разговаривают сами с собой, курят сигареты, заряжающиеся от компьютера, фотографируют не достопримечательности, а себя на их фоне. А еще носят плотно облегающие джинсы. Даже мужчины.

На днях пользователи интернета рассказали, что, по их мнению, в 1999 году считалось довольно странным, а сегодня воспринимается как само собой разумеющееся. Вот 22 комментария, которые нам в AdMe.ru показались наиболее правдивыми.

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Что еще, по-вашему мнению, сегодня воспринимается нормально, хотя каких-то 20 лет назад считалось странным?

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