20+ вещей, которые казались странными в 1999 году, а сегодня считаются совершенно нормальными

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Представьте, что 20 лет назад ученые изобрели машину времени и отправили нескольких добровольцев в недалекое будущее, а если точнее, в 2019 год. Оказавшись в нашем современном мире, эти гости из прошлого наверняка подумали бы, что мир сошел с ума. Сами посудите: люди разговаривают сами с собой, курят сигареты, заряжающиеся от компьютера, фотографируют не достопримечательности, а себя на их фоне. А еще носят плотно облегающие джинсы. Даже мужчины.