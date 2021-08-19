20+ звездных пар, любовь которых когда-то блистала ярче софитов
Новость о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова встречаются, заставила нас с ностальгией заглянуть в прошлое и вспомнить звездные пары, которые в разное время сверкали на красных дорожках. Отношения одних знаменитостей длились совсем недолго, кто-то состоял в браке годами. Но однозначно все романы были яркими.
Мы в AdMe.ru пересмотрели снимки с кинофестивалей и светских мероприятий. И увидели немало пар, которые уже распались, но когда-то были обворожительны и обсуждаемы. Чьи-то отношения для нас стали сюрпризом: они что, встречались?
Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший, 1989 год
Деми Мур и Брюс Уиллис, 1989 год
Дрю Бэрримор и Кори Фельдман, 1989 год
Синди Кроуфорд и Ричард Гир, 1993 год
Кейт Мосс и Джонни Депп, 1995 год
Лив Тайлер и Хоакин Феникс, 1996 год
Кортни Кокс и Майкл Китон, 1999 год
Том Круз и Николь Кидман, 1999 год
Брэд Питт и Дженнифер Энистон, 2000 год
Рене Зеллвегер и Джим Керри, 2000 год
Джессика Бил и Крис Эванс, 2001 год
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 год
Сальма Хайек и Эдвард Нортон, 2003 год
Кира Найтли и Джейми Дорнан, 2005 год
Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли, 2005 год
Мэттью Макконахи и Джанет Джексон, 2006 год
Кейт Хадсон и Оуэн Уилсон, 2006 год
Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг, 2007 год
Риз Уизерспун и Джейк Джилленхол, 2009 год
Кэти Перри и Рассел Брэнд, 2011 год
Орландо Блум и Миранда Керр, 2013 год
А какая из распавшихся пар кажется вам самой красивой? Хотели бы, чтобы эти звезды вновь стали встречаться?
Фото на превью picture-alliance / dpa / East News, ASSOCIATED PRESS / East News
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