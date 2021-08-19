20+ звездных пар, любовь которых когда-то блистала ярче софитов

Новость о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова встречаются, заставила нас с ностальгией заглянуть в прошлое и вспомнить звездные пары, которые в разное время сверкали на красных дорожках. Отношения одних знаменитостей длились совсем недолго, кто-то состоял в браке годами. Но однозначно все романы были яркими.

Мы в AdMe.ru пересмотрели снимки с кинофестивалей и светских мероприятий. И увидели немало пар, которые уже распались, но когда-то были обворожительны и обсуждаемы. Чьи-то отношения для нас стали сюрпризом: они что, встречались?

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший, 1989 год

Деми Мур и Брюс Уиллис, 1989 год

Дрю Бэрримор и Кори Фельдман, 1989 год

Синди Кроуфорд и Ричард Гир, 1993 год

Кейт Мосс и Джонни Депп, 1995 год

Лив Тайлер и Хоакин Феникс, 1996 год

Кортни Кокс и Майкл Китон, 1999 год

Том Круз и Николь Кидман, 1999 год

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, 2000 год

Рене Зеллвегер и Джим Керри, 2000 год

Джессика Бил и Крис Эванс, 2001 год

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, 2003 год

Сальма Хайек и Эдвард Нортон, 2003 год

Кира Найтли и Джейми Дорнан, 2005 год

Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли, 2005 год

Мэттью Макконахи и Джанет Джексон, 2006 год

Кейт Хадсон и Оуэн Уилсон, 2006 год

Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг, 2007 год

Риз Уизерспун и Джейк Джилленхол, 2009 год

Кэти Перри и Рассел Брэнд, 2011 год

Орландо Блум и Миранда Керр, 2013 год