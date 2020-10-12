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20 наших знаменитостей, которые напомнили о том, как быстро бежит время

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Время — вещь беспощадная. И пусть нам хочется, чтобы звездам всегда было по 20 лет, оно не останавливает свой ход даже ради них. Вот, например, помнишь солиста группы «Мумий Тролль» длинноволосым улыбчивым пареньком, а потом узнаешь, что этому «пареньку» уже слегка за 50, он сменил прическу и носит солидный костюм.

Мы в AdMe.ru решили предаться доброй ностальгии и отыскали ретрофото, на которых наши знаменитости выглядят такими, какими мы их уже давно не видели.

Владимир Пресняков, 52 года

© presnyakovvladimir / instagram, © presnyakovvladimir / instagram

Анжелика Варум, 51 год

© avarum / instagram, © avarum / instagram

Алена Апина, 56 лет

© EAST NEWS, © Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Анита Цой, 49 лет

© East News, © Lomohov Anatoly/East News

Тина Канделаки, 44 года

© East News, © Kashaev Pavel/East News

Маша Распутина, 56 лет

© East News, © East News

Юрий Шатунов, 47 лет

© yuriy_shatunov / instagram, © yuriy_shatunov / instagram

Валерия, 52 года

© East News, © Kashaev Pavel/East News

Илья Лагутенко, 51 год

© mumiytroll / instagram, © mumiytroll / instagram

Лада Дэнс, 51 год

© East News, © East News

Натали, 46 лет

© natali_star74 / instagram, © natali_star74 / instagram

Сергей Зверев, 57 лет

© East News, © East News

Валерий Кипелов, 62 года

© kipelovofficial / instagram, © kipelovofficial / instagram

Ольга Кормухина, 60 лет

© East News, © EAST NEWS

Надежда Бабкина, 70 лет

© ngbabkina / instagram, © ngbabkina / instagram

Ирина Понаровская, 67 лет

© EAST NEWS, © Strunin Andrey/East News

Александр Маршал, 63 года

© East News, © East News

Эдита Пьеха, 83 года

© East News, © EAST NEWS

Валерий Сюткин и Юрий Лоза — фото спустя 35 лет

© syutkin_valeriy / instagram

А кого бы вы добавили в наш ностальгический список?

Фото на превью ngbabkina / instagram, ngbabkina / instagram
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