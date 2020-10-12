20 наших знаменитостей, которые напомнили о том, как быстро бежит время
Время — вещь беспощадная. И пусть нам хочется, чтобы звездам всегда было по 20 лет, оно не останавливает свой ход даже ради них. Вот, например, помнишь солиста группы «Мумий Тролль» длинноволосым улыбчивым пареньком, а потом узнаешь, что этому «пареньку» уже слегка за 50, он сменил прическу и носит солидный костюм.
Мы в AdMe.ru решили предаться доброй ностальгии и отыскали ретрофото, на которых наши знаменитости выглядят такими, какими мы их уже давно не видели.
Владимир Пресняков, 52 года
Анжелика Варум, 51 год
Алена Апина, 56 лет
Анита Цой, 49 лет
Тина Канделаки, 44 года
Маша Распутина, 56 лет
Юрий Шатунов, 47 лет
Валерия, 52 года
Илья Лагутенко, 51 год
Лада Дэнс, 51 год
Натали, 46 лет
Сергей Зверев, 57 лет
Валерий Кипелов, 62 года
Ольга Кормухина, 60 лет
Надежда Бабкина, 70 лет
Ирина Понаровская, 67 лет
Александр Маршал, 63 года
Эдита Пьеха, 83 года
Валерий Сюткин и Юрий Лоза — фото спустя 35 лет
А кого бы вы добавили в наш ностальгический список?
Фото на превью ngbabkina / instagram, ngbabkina / instagram