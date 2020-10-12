20 наших знаменитостей, которые напомнили о том, как быстро бежит время

Время — вещь беспощадная. И пусть нам хочется, чтобы звездам всегда было по 20 лет, оно не останавливает свой ход даже ради них. Вот, например, помнишь солиста группы «Мумий Тролль» длинноволосым улыбчивым пареньком, а потом узнаешь, что этому «пареньку» уже слегка за 50, он сменил прическу и носит солидный костюм.