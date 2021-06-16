20+ модных веяний, о которых мы все когда-то мечтали, а теперь об этом и вспоминать неловко

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Мода меняется стремительно, и каждый сезон появляется что-то новое, а старое забывается. Но некоторые вещи и веяния из прошлого западают в душу навсегда. В детстве и юношестве мы мечтали о них и изводили родителей просьбами разрешить проколоть пупок или купить плюшевый спортивный костюм.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить о тех самых безумно модных штучках, которые не давали нам покоя 10—15—20 лет назад.

«Сморщенные» балетки

Зато мало места занимают в сумке, можно взять как сменку. © DaniaDS / Pikabu

Бледно-розовая перламутровая помада

Начало 2000-х. Мама разрешила мне пойти на свадьбу с такой помадой на губах. © KellyRugg89 / Reddit

Многоуровневый набор косметики

Самым большим чудом у мамы был такой вот набор из нескольких «полочек». Конечно же, мне нельзя было к нему прикасаться, и конечно же, я делала это при первой возможности. © ILoveFantasy / Pikabu

Плюшевый костюм. Желательно розовый

Широкие джинсы с кучей карманов

Веб-камера была только у самых современных и состоятельных

Кофта с меховым воротником

Дерзкие кеды с шипами

Галстук, который можно носить с любым нарядом

Щипцы гофре — мечта любой девчонки в 2004 году

Рюкзак на колесиках был только у избранных, и все им завидовали

Арафатки нравились даже тем, кто не был знаком с эмо-культурой

Здесь мне 13 лет, и я похож на свою 35-летнюю маму. Да-да, я парень. © willekrona / Reddit

Широкий ремень на резинке, который обязательно надевался на все кофты, туники и платья

Кожанка с шипами, чтобы показать всем, что ты дерзкая и модная

Сникерсы на танкетке. Не так давно они были во всех магазинах

Пирсинг пупка хотели почти все, но не всем мама разрешала

Сапоги, угги и даже кроссовки с мехом наружу

Легинсы с туникой — и ты икона стиля

Татуировка на пояснице. На такое решались самые смелые и независимые, но втайне мечтали многие

С 18 лет хотела. Спустя 10 лет мечта исполнилась. Сделала татушку там, где никто из коллег не увидит — на пояснице. Сделала и успокоилась. © klopi123 / Pikabu

Штаны с мотней, так называемые «аладдины»

Летний хит много лет подряд — кружевные сапоги

У меня одна знакомая купила, потом балетки из них делала. Ничего так вышли. © Affi / Pikabu