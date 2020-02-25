20+ фотоснимков из 90-х, которые показывают детство таким, каким его помним мы

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Старые фотоснимки, как машина времени, возвращают нас в те славные дни, когда в каждом доме на стенах были ковры, на праздники доставался неубиваемый стол-книжка, а все самые модные вещи покупались не в бутиках, а на барахолке. И пусть годы, когда мы росли, были нелегкими, сейчас воспоминания о них греют душу.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться трогательными фотокарточками, которые покажут наше детство таким, каким его запомнили мы.

«В 90-х это было очень стильной вещицей. Все девчонки во дворе носили такие»

«Маленький — по 3, большой — по 5»

— Тебе в карман, сынок, или в кулек?

— В кулек, бабуль.

— На, держи, я тебе еще немного насыплю!

«Старший брат говорил, что он похищает детей и превращает их в котов»

«Магнитофон PanasoniX, первые аудиокассеты и картриджи. У меня была чуйка покупать хорошие игры наугад»

«Самая крутяцкая куртка 90-х. Называлась „ЮСА“»

А у вас в детстве был стеклянный шарик? Помните ли вы, откуда он взялся?

В детстве увидела такой в детском саду, узнала у бабушки, где их делают, и отправилась на завод. Одна, в 6 лет. На проходной вежливо объяснила охраннику, зачем пришла. Он сказал прийти через 2 часа. Когда я вернулась, он выдал мне целый пакет этих шариков, килограмма 3, разноцветных. © sisterofsanity / Twitter

«Журналы с наклейками. Помню, очень радовался, когда попадалась серебряная наклейка»

«В старых фотках своя атмосфера. Вот моя»

«А мой Новый год был больше похож на Хеллоуин...»

«Дискотека в спортивном зале. Мы зажигали как могли»

«Ладно, мы еще походим, если что, к вам вернемся»

«1992 год, лето, детство»

«Наша банда. Модные, одевались на барахолке»

«Звук от вибрации лапок был классный. Закроешь коробочку и трясешь — слушаешь»

«До сих пор помню, как пахнет этот журнал»

«Жили мы небогато, и из игр я видел только „Электронику-2“ с волком и зайцем, которая была у крестной. Втайне я желал получить приставку, однако чудес не случалось. И вот наступил очередной Новый год — и вуаля...»

«На Новый год всей семьей лепили пельмени. Пусть стол не ломился от еды, но это было самое счастливое время»

«Все атрибуты того времени: снимок на новенький „Поларойд“, телек „Витязь“, магнитофон двухкассетный с функцией записи, полки с книгами, хрусталь, живая елка со звездой, которая включалась в розетку»

«Катались зимой, цепляясь за бампер автобуса. Бывало, что обдирали не только обувь, но и одежду»

Другану родители купили новенькие кожаные перчатки с мехом внутри. Роскошь в те времена. Зацепились, значит, за бампер автобуса, едем. Отпускаем руки. А у дружка варежки к бамперу-то и прилипли. Так и уехали вместе с автобусом. Знатно он тогда отхватил от родителей. © ArtyPo / Pikabu

«Зима. Утро. Шуба до пяток, валенки, шапка на резинке. Батя везет на санках в садик. От меня требовалось только рассматривать звезды, искать спутники и ловить языком снежинки»

«С любимыми героями детства»

«В каждом семейном фотоальбоме есть фотография на фоне ковра»

Расскажите, каким вам запомнилось ваше детство? Присылайте нам ваши фотографии, интересно посмотреть, какими были наши читатели в детстве.