20 фотографий, насквозь пропитанных запахами детства

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Запахи всегда вызывают у нас огромное количество ассоциаций и воспоминаний. Ученые доказали, что удовольствие ассоциируется с легкими фруктовыми ароматами, радость имеет цветочный шлейф, а удивление и интерес пахнут свежестью. В целом любой запах, который мы чувствовали во время какого-то важного события, способен вновь вызывать яркие визуальные и даже слуховые воспоминания о нем.

Мы в AdMe.ru пока не научились передавать запахи на расстоянии. Тем не менее аромат каждой из этих фотографий вы почувствуете даже сквозь монитор. Фото из нашей подборки на минутку вернут в те времена, когда деревья были большими.

1. «Запах еще теплой мякоти свежего хлеба, когда несешь его домой и обгрызаешь горбушку»

2. «Лыжная мазь, мороз, запах деревьев в зимнем лесу, в котором проложена лыжня»

3. «Можно я постою над этим фото, подышу?»

4. «Креозот, которым пропитывают шпалы. Он с детства связан с летом, отпуском, поездкой на юг»

5. «Запах детства — картошка: мелкая, в песке, нечищеная, сваренная в котелке или запеченная в золе»

6. «Лесная земляника и черника, которой объедались в деревне у дедушки»

7. «Для меня детство пахнет свежескошенной травой и сеном»

8. «Аромат творожников или блинчиков. И ты бежишь в дом, где тебя встречает целая сковородка оладушек со сгущенкой, чай и разговоры с бабулей...»

9. «Рассвет, когда пахнет свежей сыростью и травой. И воздух такой звенящий, чистый и какой-то плотный, что ли. Сейчас солнце взойдет — и все, магия пропала»

10. «Дым костра, в котором горят сухие ветки и трава. А в котелке варится что-то вкусное»

11. «Запах дождя. И особенно мокрых весенних тополей»

12. «Просто добавь воды». Картинка не только с запахом, но и со звуком

13. «Запах моего детства — это запах дерева. Свежеспиленного, струганого, счищенного, сточенного»

14. «Помните, у разных производителей кассеты пахли по-разному?»

15. «Запах плацкартного вагона, который везет на море»

16. «Запах хвойного леса неподалеку и сыроватый прелый воздух около озера-болотца, где мы рыбачили»

17. «Только что срезанный гриб. Это аромат детства, его невозможно описать словами»

18. «Запах кувшинок и камышей в реке»

19. «Запах старой резины, пыли, топлива — запах из автобуса... Папа тогда работал водителем»

20. «У всех эта картинка пахнет?»

А каков аромат вашего детства?