20+ детских фотографий, от которых смешно и немножечко стыдно

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Фотографироваться любят далеко не все. Но, если ты ребенок, у тебя просто нет выбора. Вооружившись смартфонами, современные родители снимают своих малышей с самого рождения. Особо одаренные даже ведут инстаграм от лица своего несмышленного чада. Нам в этом плане повезло чуть больше: фотографировали нас редко, но метко. Причем неважно, получались мы или нет, — родители любовно хранят все это в шкафу или даже ставят на видное место. AdMe.ru собрал для вас фотографии пользователей, которые невольно краснеют при взгляде на свои снимки.

«Парню моей подруги не нравится его детсадовский портрет. Тем не менее его родители уже больше 20 лет хранят эту фотографию на полке в рамочке»

«Ровно 27 лет назад мама сделала вот этот чудесный снимок. Здесь я и моя сестра. Некоторые вещи остаются неизменными»

«Каждый год сестра отправляет мне эту фотографию, сделанную рождественским утром 1985 года. Похоже, у меня совсем не было времени на брюки»

«На этой фотографии я выгляжу так, будто мне суждено стать самым хардкорным крестным отцом»

«Наша семья не способна нормально сфотографироваться в День благодарения»

«Детсадовский портрет моего друга образца 1986 года»

«Почему вообще родители решили проявить эту фотографию?»

«Моему сыну исполнялось 6 лет. Я попросила его мило улыбнуться для снимка. Вот что у нас получилось»

Типичная комната подростка, где плакаты — лучшая альтернатива обоям

«Отойди от меня, папа! Я пытаюсь быть несчастным»

«Всякий раз, когда у меня плохое настроение, я смотрю на эту старую фотку моего друга. Постоянно меня выручает»

«Муж сказал, что, если я когда-нибудь покажу кому-то фотографию, где ему 8 лет и он выступает на встрече фанатов Star Trek, он со мной разведется. Я думаю, он блефует... Наслаждайтесь!»

«Жена убьет меня, если узнает, что я выложил ее детскую фотографию»

«Нашел фотографию, где я еще молодой. Думаю, вам понравится»

Вероятно, отец хотел, чтобы сын был похож только на него

«На этом снимке я ем сэндвич. И я понятия не имею, кто этот мужчина»

Просто лучшая фотография с Сантой!

«В 1994 году я сказала отцу, что хочу быть ухом на Хеллоуин. Сказано — сделано»

«В детстве меня одевали как Элвиса Пресли»

А помните этого парня в пижаме со Спанч Бобом?

Фотография очень быстро стала мемом, а все из-за оплошности мамы мальчика. Дело в том, что она перепутала так называемый пижамный день с днем, когда проходила детская фотосессия. Пришлось ему фотографироваться в чем мать... в школу привела. Отсюда недовольное лицо.

Бонус: надеемся, он не увидит это в сознательном возрасте

Наша подборка вдохновила редакцию AdMe.ru пересмотреть семейные фотоальбомы. Каких только фотографий мы там не увидели! Некоторые захотелось немедленно удалить, хотя бы из памяти. А сохранились ли у вас снимки, которые лучше не выставлять на всеобщее обозрение?