20+ фотодоказательств того, что наши бабушки и дедушки выглядели как звезды без грамма фотошопа

Десятки кадров, чтобы выбрать хоть один удачный, фильтры, ретушь — так мы привыкли фотографироваться сейчас. Наши бабушки и дедушки такой роскоши позволить себе не могли и тем не менее получались на фото как голливудские звезды, сошедшие прямо с экранов телевизоров.

Мы в AdMe.ru любим разглядывать старинные фотокарточки и выбрали снимки, с которых нам улыбаются обычные бабушки и дедушки в свои молодые годы.

«Я отсканировал снимки, сделанные дедушкой. Тут моя бабушка в конце 1940-х на отдыхе»

«Бабушка держит на руках мою маму, 1958 год»

Это фото будто со страниц журнала. @Trumpsyeruncle / Reddit

«Моя бабушка в 19 лет»

«Бабушка была танцовщицей фламенко. Она до сих пор подводит глаза как королева»

«Бабушка и дедушка в Италии, 1954 год. На обратной стороне фотографии написано: „Воспоминание о нашей безмерной любви“»

«Моя превосходная бабушка в 1940-х годах»

«Сегодня моей бабушке исполняется 100! Это ее снимок, сделанный в 1950-х годах»

Похожа на Кейт Малгрю из «Звездный путь: Вояджер». Твоя бабушка случайно не командовала звездолетом? @WatersEdge07 / Reddit

«Дедушка с бабушкой в день свадьбы, 1950-е годы»

«Моя бабушка в свои 20 лет. Сегодня ей исполнилось бы 100 лет. Она навсегда останется для меня человеком, оказавшим положительное влияние на мою жизнь»

«Мой дедушка в 18 лет. Мне так и не удалось с ним встретиться, и это его единственная фотография, которая у меня есть. Выглядит он тут, конечно, как кинозвезда!»

«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы (1948 год). Дедушка потратил свой двухнедельный заработок, чтобы купить эти красные розы зимой в Лондоне, потому что именно их хотела бабушка»

«Мой дедушка в 1970 году выглядел так, будто только что раскрыл одно из дел в романе Агаты Кристи»

«Мой дедушка в свои 17, 1947 год»

Блин, хотелось бы и мне так выглядеть в 17. Или хоть когда-нибудь. @wellshit711 / Reddit

«Мои бабушка с дедушкой на лодке в 1950-х»

«Моя бабушка в 1940-е годы в своей медицинской форме. Сейчас ей 93. Классная тогда и еще более классная сейчас»

«Мои выглядящие как кинозвезды бабушка с дедушкой в начале 1940-х годов»

Дедушка выглядит как участник бойз-банда! @Captainsquiggle / Reddit

«Мои бабушка и дедушка в свадебном путешествии, 1962 год»

«Мой дедушка любил плавать под парусами. Здесь он у руля лодки в 60-х годах»

«Мои бабушка и дедушка на свидании в 1948 году»

«Моя бабушка на Трафальгарской площади в Лондоне. 1960-е»

«Моя бабушка в начале 1970-х годов на модельном кастинге для Dr. Pepper. Она не получила работу, но выглядит очень привлекательно!»

«Моя бабушка похожа на диснеевскую принцессу, 1955 год»

«Моя бабушка в Венеции в 1960-х годах»