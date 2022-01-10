20+ фото, при взгляде на которые так и хочется запеть: «Как молоды мы были»

Иногда после просмотра фотографий из прошлого нам становится немного грустно. Это состояние называется ностальгией. Кстати, слово переводится с греческого как «возвращение домой» и «боль», а придумано оно было в XVII веке, чтобы описать те чувства, которые испытывали швейцарские солдаты вдали от дома. Со временем значение термина, конечно, расширилось. Сегодня «ностальгия» — это легкая тоска по тому, что было.

Мы в AdMe.ru просматривали эти фотографии и, будто по волшебству, переносились во времени. И теперь пребываем с легким и приятным чувством ностальгии.

«На нем по-прежнему есть мои записи 1993 года, где я делюсь впечатлениями о Бивисе и Баттхеде»

«Бивис и Баттхед» — популярный в 90-е мультсериал, главными героями которого были 2 подростка-бездельника. Проект прогремел на весь мир благодаря сочетанию непристойного юмора и сатирической критики общества.

Кэрри и Мистер Биг из сериала «Секс в большом городе» познакомились 23 года назад

Снуп Догг выложил совместное фото с Тупаком Шакуром

Игра Sims: 1-я и 4-я части

«Нашла фотографию моей старой спальни начала 2000-х. Столько ностальгии в одном фото»

С выхода первой «Матрицы» прошло больше 20 лет

Одна и та же улица Детройта с разницей в 10 лет

LAN-вечеринка нулевых

Так сейчас выглядит актер из клипа Эминема «Stan»

«Мама подарила мне на Рождество свою коллекцию пластинок»

Сохраненный билетик в кино на первый фильм «Человек-паук» (2002)

«Я отдавал маме свои старые телефоны. Представьте, они все в рабочем состоянии!»

«В старом видеопроигрывателе моих родителей нашел „Пурпурный дождь“ Принса»

«Все новое — это хорошо забытое старое. У моей дочери появился виниловый проигрыватель. Мне понадобилось 30 секунд, чтобы вспомнить, как это работает»

Девин Рэтрей, который сыграл брата Кевина в «Один дома», появился и в ремейке на этот фильм