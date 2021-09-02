20+ фото культовых звезд нулевых, которые насквозь пропитаны духом ностальгии

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Двухтысячные годы подарили всем нам (по крайней мере, всем тем, кто их застал) уйму прекрасных моментов. И именно в этот период, благодаря активному развитию интернета, мы словно стали чуточку ближе к звездам. Мы следили за взрослением актеров поттерианы, переживали за отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта и собственными глазами видели, как группа «Тату» штурмует Запад.

Мы в AdMe.ru, кажется, всегда будем скучать по музыке, кино и моде, которыми нас обогатили нулевые. И эти 20+ снимков знаменитостей того времени помогут на секунду-другую вновь окунуться в ту прекрасную эпоху.

23 августа 2000 года. Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт на презентации актерского состава фильмов о Гарри Поттере

8 января 2001 года. Бритни Спирс и ее бойфренд Джастин Тимберлейк прибыли на 28-ю ежегодную церемонию вручения премии American Music Awards

3 июля 2004 года. Мария Шарапова пытается дозвониться до мамы после победы над Сереной Уильямс в своем дебютном финале турнира Большого шлема на Уимблдоне

15 декабря 2006 года. Рианна выступает на музыкальном фестивале Z100’s Jingle Ball

11 марта 2001 года. Актерский состав сериала «Секс в большом городе» на 7-й церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров США

29 апреля 2004 года. Мэри-Кейт и Эшли Олсен на торжественной церемонии заложения именной звезды на голливудской «Аллее славы»

19 ноября 2001 года. Дженнифер Энистон и Брэд Питт на мировой премьере фильма «Шпионские игры»

2004 год. Николь Ричи и Пэрис Хилтон на съемках второго сезона реалити-шоу «Простая жизнь»

31 мая 2003 года. Прибытие Юли Волковой и Лены Катиной из группы «Тату» на церемонию вручения премии MTV Movie Awards, проходящую в Лос-Анджелесе

4 июня 2005 года. Райан Гослинг и Рейчел Макадамс с кинонаградой канала MTV за «Лучший поцелуй» за фильм «Дневник памяти»

17 марта 2005 года. Мэрилин Мэнсон прибыл на вечеринку по случаю открытия нового магазина Marc Jacobs

Ноябрь 2001 года. Пляжная фотосессия актеров сериала «Друзья»

23 марта 2007 года. Завершив свой пятый и последний день общественных работ, Наоми Кэмпбелл прошлась в серебряном платье Dolce & Gabbana к ожидающему ее роллс-ройсу

6 мая 2003 года. Певица Аврил Лавин после выступления на передаче MTV Icon, посвященной группе Metallica

14 июня 2006 года. Линдси Лохан демонстрирует свои диджейские навыки в Нью-Йорке

1 февраля 2005 года. Актрисы Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн и Алисса Милано разрезают торт по случаю празднования съемок 150-й серии «Зачарованных»

9 января 2007 года. Основатель и гендиректор компании Apple Стив Джобс проводит презентацию первого iPhone



3 ноября 2005 года. Выступление Мадонны на церемонии MTV Europe Music Awards

2006 год. Актер Ченнинг Тейтум, продюсер Лорен Шулер Доннер и исполнительница главной роли Аманда Байнс на съемках фильма «Она — мужчина»

7 декабря 2009 года. Встреча Елизаветы II с исполнительницей Леди Гага после ее выступления на представлении Royal Variety

2003 год. Актриса Девон Аоки на съемках фильма «Двойной форсаж»

5 апреля 2009 года. Певица Бейонсе и ее супруг, продюсер и рэпер Jay-Z, на шопинге в Нью-Йорке

6 января 2006 года. Участники группы The Black Eyed Peas позируют на фоне кастомизированной Honda Civic Hybrid в рамках своего предстоящего тура

24 марта 2002 года. Актриса Хэлли Берри произносит речь после того, как выиграла «Оскар» за роль в фильме «Бал монстров»

6 февраля 2008 года. Члены немецкой поп-рок группы Tokio Hotel позируют на красной ковровой дорожке премии Golden Camera Award

27 октября 2003 года. Актеры Лоренс Фишберн, Керри-Энн Мосс и Киану Ривз на пресс-конференции, посвященной выходу третьей части фильма «Матрица»