20+ фото, которые вернут вас прямиком в детство

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Если вы помните свои ранние годы по вафлям со сгущенкой или торту «Наполеон», до юношеских лет бережно хранили свою коллекцию игрушек из «Kinder Сюрприза» и до сих пор не забыли Децла и группу «Тату» — несомненно, ваше детство или юность прошли в 90-х. Для наших родителей это было сложное время, когда каждая копейка на счету, но они постарались подарить нам счастливое детство.

AdMe.ru решил в очередной раз погрузиться в воспоминания о детских годах, когда батутом нам служила пружинная кровать бабушки, а развлекательными центрами — заброшенные дома и стройки. Присоединяйтесь к нам, окунемся в ностальгию вместе.

1. «У меня первые джинсы и китайский пуховик появились в 10-м классе, а до этого донашивала барахло старшей сестры, мамины пиджаки на себя подгоняла. А чтобы кофту купить на рынке, всю весну вязала на продажу шали»

2. «Моя мама и я в 1990 году, СССР»

3. Мы до школьных лет носили варежки, соединенные резинкой, и шарфы, завязанные сзади

4. А такие бантики круглый год украшали голову каждой девочки

5. Родители отправляли нас за покупками с ранних лет

6. Игры были простыми. Но от этого не менее увлекательными

7. «Наводили с отцом порядок в гараже и наткнулись на коробку. А внутри — детская мечта: железная дорога с поездами, станциями, где само все ездит! Отцу ее привез его дедушка из Москвы в конце 60-х»

8. «Когда я была маленькой, обожала эту уксусницу. Наливала в нее разноцветную воду и представляла, что это пузырек с зельем»

9. «Делаем ремонт в санузле. Снял плитку, а там... Папа с помощью трафарета рисовал листья и вручную раскрашивал их. Сразу окунулся в детство»

10. «Разбирал вещи дома и нашел это мыло. Мама говорит, что покупалось для меня, новорожденного. Мне сейчас 32»

11. «Веселые картинки» и «Мурзилка» были любимыми журналами нашего детства

12. Но телевизор все равно оставался местом притяжения всей семьи

13. Некоторые из нас еще помнят автоматы с газировкой, где стояли граненые стаканы. Удивительно, как мы все из них пили и оставались здоровыми

14. «Помню, однажды муж получил зарплату... макаронами. Макароны, кубик „Магги“, кетчуп. Я их потом несколько лет видеть не могла!»

15. В школе устраивались соревнования не только по успеваемости, но и по сбору макулатуры

16. А субботник был одним из немногих легальных способов избежать контрольной

17. СМС в нашем детстве выглядели так

18. Потом появились мобильные телефоны и перед нами возник сложный выбор: Nokia со змейкой или Siemens с ящиками

19. Свои симпатии и переживания мы доверяли не соцсетям, а анкетам одноклассников или дневнику

20. Мы увлекались всем иностранным и носили спортивные куртки Adidas и бейсболки с надписью USA везде, где только можно

21. «Между торговыми рядами ездит тетенька с чаем и беляшами. Ты стоишь в трусишках на картонке, пока продавщица убеждает маму, что это МОДНЯЧЕЕ»

22. «Моя детская фотография выглядит как реклама Coca-Cola»

23. Мы коллекционировали всякую всячину и обклеивали шкафчики и тумбочки наклейками

24. «Нашел в старом шкафу»

25. «Зашел я в румынский магазинчик и забыл, зачем пришел. Купил только это»

26. «Моя первая игра на Dendy, наша с батей любимая. Часто по вечерам пытались пройти ее, и однажды у нас это получилось. Помню, сколько радости у нас тогда было. Она объединяла нас с отцом»

27. «Если бы я должен был выбрать одну игрушку, чтобы представить 90-е...»