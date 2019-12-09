20+ фото, которые вернут вас прямиком в детство
Если вы помните свои ранние годы по вафлям со сгущенкой или торту «Наполеон», до юношеских лет бережно хранили свою коллекцию игрушек из «Kinder Сюрприза» и до сих пор не забыли Децла и группу «Тату» — несомненно, ваше детство или юность прошли в 90-х. Для наших родителей это было сложное время, когда каждая копейка на счету, но они постарались подарить нам счастливое детство.
AdMe.ru решил в очередной раз погрузиться в воспоминания о детских годах, когда батутом нам служила пружинная кровать бабушки, а развлекательными центрами — заброшенные дома и стройки. Присоединяйтесь к нам, окунемся в ностальгию вместе.
1. «У меня первые джинсы и китайский пуховик появились в 10-м классе, а до этого донашивала барахло старшей сестры, мамины пиджаки на себя подгоняла. А чтобы кофту купить на рынке, всю весну вязала на продажу шали»
2. «Моя мама и я в 1990 году, СССР»
3. Мы до школьных лет носили варежки, соединенные резинкой, и шарфы, завязанные сзади
4. А такие бантики круглый год украшали голову каждой девочки
5. Родители отправляли нас за покупками с ранних лет
6. Игры были простыми. Но от этого не менее увлекательными
7. «Наводили с отцом порядок в гараже и наткнулись на коробку. А внутри — детская мечта: железная дорога с поездами, станциями, где само все ездит! Отцу ее привез его дедушка из Москвы в конце 60-х»
8. «Когда я была маленькой, обожала эту уксусницу. Наливала в нее разноцветную воду и представляла, что это пузырек с зельем»
9. «Делаем ремонт в санузле. Снял плитку, а там... Папа с помощью трафарета рисовал листья и вручную раскрашивал их. Сразу окунулся в детство»
10. «Разбирал вещи дома и нашел это мыло. Мама говорит, что покупалось для меня, новорожденного. Мне сейчас 32»
11. «Веселые картинки» и «Мурзилка» были любимыми журналами нашего детства
12. Но телевизор все равно оставался местом притяжения всей семьи
13. Некоторые из нас еще помнят автоматы с газировкой, где стояли граненые стаканы. Удивительно, как мы все из них пили и оставались здоровыми
14. «Помню, однажды муж получил зарплату... макаронами. Макароны, кубик „Магги“, кетчуп. Я их потом несколько лет видеть не могла!»
15. В школе устраивались соревнования не только по успеваемости, но и по сбору макулатуры
16. А субботник был одним из немногих легальных способов избежать контрольной
17. СМС в нашем детстве выглядели так
18. Потом появились мобильные телефоны и перед нами возник сложный выбор: Nokia со змейкой или Siemens с ящиками
19. Свои симпатии и переживания мы доверяли не соцсетям, а анкетам одноклассников или дневнику
20. Мы увлекались всем иностранным и носили спортивные куртки Adidas и бейсболки с надписью USA везде, где только можно
21. «Между торговыми рядами ездит тетенька с чаем и беляшами. Ты стоишь в трусишках на картонке, пока продавщица убеждает маму, что это МОДНЯЧЕЕ»
22. «Моя детская фотография выглядит как реклама Coca-Cola»
23. Мы коллекционировали всякую всячину и обклеивали шкафчики и тумбочки наклейками
24. «Нашел в старом шкафу»
25. «Зашел я в румынский магазинчик и забыл, зачем пришел. Купил только это»
26. «Моя первая игра на Dendy, наша с батей любимая. Часто по вечерам пытались пройти ее, и однажды у нас это получилось. Помню, сколько радости у нас тогда было. Она объединяла нас с отцом»
27. «Если бы я должен был выбрать одну игрушку, чтобы представить 90-е...»
А какие воспоминания детства греют вас? Какие мультфильмы или фильмы 90-х и 2000-х годов вы пересмотрели бы даже сейчас?
Фото на превью VIKTOR DRACHEV / AFP / Getty Images, TheNavarot / Pikabu