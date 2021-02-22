20 ярких феноменов 90-х, которые все почему-то забыли и променяли на нынешнюю мишуру

«А вот раньше было лучше», — не устает твердить старшее поколение. «Ага, и трава зеленее, и горы выше», — снисходительно отвечаем мы. Споры вокруг темы, связанной с влиянием 90-х на нашу жизнь, похоже, никогда не утихнут. Ведь для кого-то этот период был переломным и сложным, а для кого-то — ярким и незабываемым.

Сегодня у нас в AdMe.ru сентиментальное настроение, поэтому мы решили в очередной раз поностальгировать и вспомнили о явлениях, которые с годами ушли из нашей жизни из-за прогресса.

Из-за ненатурального макияжа женщины выглядели старше своих лет

Автомобили считались роскошью, а не средством передвижения

Был самый настоящий культ боевиков и накачанных главных героев

Все носили легендарные бейсболки USA California

Музыкальные клипы тех лет отличались от современных. Их пересматривали множество раз, и это не надоедало

Готовили дома, а доставка продуктов еще не была развита

Всей семьей посещали библиотеки

Кассетный плеер и бумбокс — предел мечтаний всех любителей музыки

Не приветствовалось кормить ребенка грудью в общественных местах

Рекламные ролики вызывали желание задержаться у экрана

Эстетика тела и спортивная, здоровая натуральность — вот что было на пике популярности

Писали письма и отправляли телеграммы

Знали всех соседей по именам, обменивались новостями, просили соль и занимали деньги до получки

Кумирами молодежи были поп-панк-группы

Подростки знакомились, общались, играли, а не сидели в гаджетах

Поход в кинотеатр приравнивался к празднику

Говорили о своих чувствах

Мы не переживали об упавшем на пол телефоне. Так как знали, что он останется целым и невредимым

Татуировки наносили только бунтари и рокеры, а сегодня их делают все

Спецэффекты в фильмах вышли на новый уровень