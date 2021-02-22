20 ярких феноменов 90-х, которые все почему-то забыли и променяли на нынешнюю мишуру
«А вот раньше было лучше», — не устает твердить старшее поколение. «Ага, и трава зеленее, и горы выше», — снисходительно отвечаем мы. Споры вокруг темы, связанной с влиянием 90-х на нашу жизнь, похоже, никогда не утихнут. Ведь для кого-то этот период был переломным и сложным, а для кого-то — ярким и незабываемым.
Сегодня у нас в AdMe.ru сентиментальное настроение, поэтому мы решили в очередной раз поностальгировать и вспомнили о явлениях, которые с годами ушли из нашей жизни из-за прогресса.
Из-за ненатурального макияжа женщины выглядели старше своих лет
Автомобили считались роскошью, а не средством передвижения
Был самый настоящий культ боевиков и накачанных главных героев
Все носили легендарные бейсболки USA California
Музыкальные клипы тех лет отличались от современных. Их пересматривали множество раз, и это не надоедало
Готовили дома, а доставка продуктов еще не была развита
Всей семьей посещали библиотеки
Кассетный плеер и бумбокс — предел мечтаний всех любителей музыки
Не приветствовалось кормить ребенка грудью в общественных местах
Рекламные ролики вызывали желание задержаться у экрана
Эстетика тела и спортивная, здоровая натуральность — вот что было на пике популярности
Писали письма и отправляли телеграммы
Знали всех соседей по именам, обменивались новостями, просили соль и занимали деньги до получки
Кумирами молодежи были поп-панк-группы
Подростки знакомились, общались, играли, а не сидели в гаджетах
Поход в кинотеатр приравнивался к празднику
Говорили о своих чувствах
Мы не переживали об упавшем на пол телефоне. Так как знали, что он останется целым и невредимым
Татуировки наносили только бунтари и рокеры, а сегодня их делают все
Спецэффекты в фильмах вышли на новый уровень
А расскажите о ваших 90-х. Чем хорошим они вам запомнились?
Фото на превью Perfect / Columbia Pictures, PC / MEGA / Mega Agency / East News
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