20 фото, которые поймут лишь те, чье детство прошло задолго до эпохи интернета
Кажется, у современных детей и молодежи есть абсолютно все, что нужно для счастья. Они удивленно округляют глаза и не представляют, как их родители могли обходиться без интернета и модных гаджетов. Но вот ведь обходились. И тоже были счастливыми.
AdMe.ru предлагает вспомнить, каким было наше детство в советскую эпоху: другим, но по-своему хорошим.
Так раньше выглядела детская площадка
Пионербол — игра, незнакомая детям из других стран
Бабушка-сказительница рассказывала нам самые захватывающие истории
Матерчатый мешок для лото так весело звенел бочонками
В леопардовой шапке было плохо слышно, зато тепло
Игрушка «Калейдоскоп» открывала детям целый мир волшебных узоров
Газировка из автомата — самая вкусная вещь на свете
Коржик, который было так вкусно запивать молоком
А в вафельнице мама делала вкуснющие вафли
По пустому пакетику-пирамидке из-под молока весело было хлопать ногой
Пластмассовые цифры из сыра бережно коллекционировались
Советские пышки и разливной кофе и сегодня можно отведать в питерской пышечной на Конюшенной
Мальчики любили играть в войнушку
А девочки — в резиночки
Cпиннер нашего детства выглядел вот так
У каждого ребенка были такие санки
Ведь снежные горки были любимым развлечением детства
Мы засыпали, рассматривая сюжеты на настенных плюшевых коврах
Молочный суп с вермишелью — атрибут любого садика и школы
Самым главным было не забыть о том, что держать стакан надо сверху, а не за донышко
Бонус: натюрморт эпохи
А что представляете вы, когда слышите фразу «советское детство»?
Фото на превью koko_by / instagram, yashiole / instagram