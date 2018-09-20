20 фото, которые поймут лишь те, чье детство прошло задолго до эпохи интернета

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Кажется, у современных детей и молодежи есть абсолютно все, что нужно для счастья. Они удивленно округляют глаза и не представляют, как их родители могли обходиться без интернета и модных гаджетов. Но вот ведь обходились. И тоже были счастливыми.

AdMe.ru предлагает вспомнить, каким было наше детство в советскую эпоху: другим, но по-своему хорошим.

Так раньше выглядела детская площадка

Пионербол — игра, незнакомая детям из других стран

Бабушка-сказительница рассказывала нам самые захватывающие истории

Матерчатый мешок для лото так весело звенел бочонками

В леопардовой шапке было плохо слышно, зато тепло

Игрушка «Калейдоскоп» открывала детям целый мир волшебных узоров

Газировка из автомата — самая вкусная вещь на свете

Коржик, который было так вкусно запивать молоком

А в вафельнице мама делала вкуснющие вафли

По пустому пакетику-пирамидке из-под молока весело было хлопать ногой

Пластмассовые цифры из сыра бережно коллекционировались

Советские пышки и разливной кофе и сегодня можно отведать в питерской пышечной на Конюшенной

Мальчики любили играть в войнушку

А девочки — в резиночки

Cпиннер нашего детства выглядел вот так

У каждого ребенка были такие санки

Ведь снежные горки были любимым развлечением детства

Мы засыпали, рассматривая сюжеты на настенных плюшевых коврах

Молочный суп с вермишелью — атрибут любого садика и школы

Самым главным было не забыть о том, что держать стакан надо сверху, а не за донышко

Бонус: натюрморт эпохи