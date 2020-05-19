20 фото и твитов, которые не хуже машины времени перенесут вас в наше советское детство

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Те, кто родился больше 25 лет назад, помнят, что на плите можно было варить не только суп или кашу, но и термобигуди. Знают, что из-за дефицита наши мамы и бабушки выскабливали из тюбика остатки помады спичкой и годами хранили никому не нужные вещи. Мы решили вспомнить, что еще мы делали в то непростое, но такое волнительное для нас время и чем запомнились нам эти годы.

Этой статьей и бонусом в конце ее AdMe.ru, словно на машине времени, перенесет вас на 30 лет назад прямиком в детство. Туда, где мама разогревает вафельницу, чтобы приготовить трубочки с вареной сгущенкой, папа, нахмурив брови, смотрит дневник, а по телевизору Чип и Дейл спешат на помощь.

Раньше нам было проще просыпаться. На будильнике не было кнопки «Повторить через 5 минут». Можно было переставить стрелку, но это мы делали редко

В раннем детстве многие из нас чистили зубы зубным порошком, который хранился в круглой или прямоугольной коробочке

«Чтобы быть красивой, моя мама делала в парикмахерской химическую завивку, которая держалась полгода-год, или спала на жестких металлических бигуди»

А папа брился такой электробритвой. Некоторые мужчины пользовались еще обычной бритвой, в которую вставлялись острые лезвия. Ранки на коже они заклеивали обрывками газеты

«Перебирал хлам в кладовой и нашел такую чудесную вещь. Не знаю, сколько ей лет и кто ею пользовался, но теперь хожу в магазин, а все оборачиваются вслед и улыбаются»

Перед праздником готовили кучу салатов и плотно забивали холодильник, чтобы «было не хуже, чем у людей». Не съедалось и половины блюд, а что-то вообще забывали поставить на стол

Все рецепты праздничных блюд записывались в тетрадку. Некоторыми из них хозяйки делились весьма неохотно

Воду для чая часто кипятили в самоваре. На такое чаепитие собирались все члены семьи

Вместо гифок мы могли подолгу рассматривать переливные календарики

«Наткнулся в гараже на эту „машину времени“, и нахлынула волна ностальгии. Вспомнил вечера в кругу семьи и то, как мама читала нам сказки, а потом мы играли в театр теней»

«Все ученики носили форму. Перед школьными праздниками маме приходилось крахмалить и отбеливать фартук, а воротнички и манжеты после стирки пришивались вручную»

Признаваться, что получил в школе двойку, не хотел никто. Вот и прибегали к разным хитростям

«А вы знали, что подорожник нужно потереть, чтобы из него выделился сок, который обеззараживает, и только потом прикладывать к ране, а не просто плюнуть и прилепить?»

«Наши женщины привыкли копить всякую дичь в годы советского дефицита. Многое из этого им и самим не нужно»

«А мне жаль эти материалы, и я даю им вторую жизнь. Например, эти носки я связала из шерсти 70-х годов».

Из виниловых пластинок делали горшки для цветов и вазы для фруктов, а из разноцветной проволоки плели что придется

Семечки продавали только бабушки на углах. Их высыпали в кулек, сделанный из всеми любимой в нашем детстве газеты

«В стране, где я родился, ребятишек на улице была туча. И никто не боялся, что они гуляли одни. А двери были деревянные, обшитые дерматином, вместо сейфовых нынешних»

Такие непонятные баночки, наверное, стояли на полке в ванной в каждой семье. В них хранился порошок для стирки

«Волга», а также «Чайка» и «Москвич» были пределом мечтаний наших родителей, бабушек и дедушек

Мы дышали над картошкой, спали с горчицей в носках и выздоравливали после всех экзекуций под названием «народные методы лечения»

Бонус: мы знали, что главное — быть людьми

Были голодные 90-е. Мой отец где-то достал живого петуха, которого принес маме со словами: «Ты же ежедневно чекрыжишь людей, вот и заруби его». Мама работала в травматологии, но юмор не оценила. И непрозрачно намекнула папе, что либо он сам зарубит птицу, либо пойдет на улицу с ним, а она вообще людей спасает. Папа взял нож и закрылся с петухом в туалете. Мы громче включили телевизор. Но в туалете было подозрительно тихо. Минут через 10 дверь открылась и зашел бледный, как стена, отец. — Ну что, все? — спросила мама. Папа поднял глаза, в которых отчетливо были видны слезы. — Я взял его за горло... а он сам положил голову на унитаз и посмотрел мне в душу. Я не смог! Мама зашла в туалет и посмотрела на петуха. Петух посмотрел в душу уже маме. Мама вышла. Петух еще некоторое время так и жил у нас, ел и кукарекал по утрам, пока его не отправили в село. Такой вот счастливый конец. © iamhellcat / Twitter

Что делали вы и ваши родители в те давние годы? Поделитесь своими воспоминаниями или фото дорогих вашему сердцу коллекций, игрушек или детских вещиц.