20+ фактов, которые покажут, что время неумолимо движется вперед

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Пожалуй, человечество может практически все, однако оно неспособно повлиять на ход времени. Ведь иногда нам так и хочется обратиться к часам и сказать им: «Время, куда ты летишь? Может, помедленнее?» Ученые выяснили, что с возрастом время действительно течет быстрее, однако с чем это связано — пока неизвестно.

Мы в AdMe.ru не удержались и решили посмотреть, когда были выпущены сериалы, мультфильмы, которые, как казалось, демонстрировались на экранах еще вчера, а еще выяснили, что вечно молодой Джастин Тимберлейк разменяет пятый десяток, а Наоми Кэмпбелл исполнится 51 год.

1. В 2021 году мультфильму «Шрек» исполнится 20 лет

2. Хиту Леди Гага «Poker Face» уже 13 лет

3. «Аватар» вышел на экраны 12 лет назад

4. В 2021 году супермодель Наоми Кэмпбелл будет отмечать свое 51-летие

5. Сериал «Игра престолов» вышел 10 лет назад

6. Анна Курникова и Энрике Иглесиас в отношениях 20 лет, у них уже трое детей

7. Сериалу «Дикий ангел» 23 года

8. Дебютная часть киносаги «Сумерки» вышла на экраны 13 лет назад

9. В 2021 году сериалу «Отчаянные домохозяйки» исполняется 17 лет

10. Овечку Долли клонировали 25 лет назад

11. Джастин Тимберлейк в этом году разменяет пятый десяток

12. Хит Адель «Rolling in the Deep» в 2021-м будет отмечать свое 11-летие

13. Группа «Иванушки» в этом году отпразднует 26-летие

14. Дебютный выпуск «Фабрики звезд» вышел 19 лет назад

15. Компания SpaceX была создана Илоном Маском 19 лет назад

16. Первый iPhone поступил в продажу 14 лет назад

17. Приключенческое телешоу «Форт Боярд» вышло на французском телевидении 31 год назад. Российской версии уже 23 года

18. Дочери Ванессы Паради и Джонни Деппа в этом году исполнится 22 года

19. Герой мема «Успешный ребенок» отметит 14-летие

20. В 2021 году первоклашками станут дети, родившиеся в 2014-м

21. А совершеннолетними станут ребята, появившиеся на свет в 2003 году. В том числе и Джейден Мартелл