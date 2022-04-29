20+ доказательств того, что время утекает быстро и незаметно — как песок сквозь пальцы
Зачастую мы даже не замечаем, как летит время. Котенок, который помещался на ладошке, вдруг становится матерым красавцем, ребенок, совсем недавно делавший первые шаги, уже отплясывает на выпускном, а лица родителей, бабушек и дедушек покрываются сеткой морщин. Но есть простой способ соединить прошлое и настоящее: сравнить фотографии и увидеть, какие следы на лицах людей и поверхности предметов оставляют минуты, часы и годы.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать за тем, как время меняет окружающий мир и нас самих, поэтому с удовольствием рассмотрели фотосравнения прошлого и настоящего от пользователей сети.
«В нашей семье праздник: дедушка и бабушка вместе 65 лет. Желаю всем нам долгой и счастливой семейной жизни»
«День, когда мы привезли кошку домой, и 22 года спустя»
«Та же мама, тот же я, тот же плюшевый мишка с разницей в 55 лет»
«Моя бабушка в 40 лет и в 90»
- Вау! Она очень красиво постарела. © Razgrez11 / Reddit
«Нашел фото, где я запечатлен 33 годика назад. А сегодня там другой человечек. И его фотографирую уже я»
«Я и моя двоюродная прабабушка. Тот же город, тот же университет, такая же фотобудка с разницей в 105 лет»
«Мы с младшим братом воссоздали несколько фотографий 2000 года к 80-летию бабушки»
«Хотела показать свою дочь и собак 12 лет спустя. Собак 4 поколения: от прабабушки до внучки»
20 лет спустя. Кто меньше всех изменился?
«Мои бабушка и дедушка познакомились в 1-м классе, в 18 лет поженились. Вот как они выглядят через 60 лет после свадьбы»
День рождения сестер-близняшек с разницей в 28 лет
«Мой прадедушка построил этот дом примерно в 1900 году практически в чистом поле. Вот как он выглядит сегодня»
«Я и моя милая кошка. На протяжении 19 лет она была моей лучшей подругой и до сих пор ею остается»
Разница между фото — 30 лет
«Мы с сестрой взяли и воссоздали детское фото 36 лет спустя»
Улыбки этих братьев-близнецов остались прежними
«Мы с мамой стали адвокатами с разницей в 35 лет»
«Мой дедушка и его колеса примерно в 1950 и 2020 годах»
«Я и моя сестра»
«Мой папа и я с разницей почти в 50 лет»
«Мы дружим 7 лет, а последние 2 года еще и вместе худеем. Уже сбросили 65 кг на двоих»
«Любимая детская игрушка моей мамы после 44 лет любви в сравнении с почти идеально новым слоном»
«В гостях у бабушки в детстве и 30 лет спустя»
«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и 50 лет спустя»
А какие фотографии в вашем телефоне нагляднее всего демонстрируют, как летит время?
Фото на превью jferg4802 / Reddit
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