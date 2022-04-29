20+ доказательств того, что время утекает быстро и незаметно — как песок сквозь пальцы

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Зачастую мы даже не замечаем, как летит время. Котенок, который помещался на ладошке, вдруг становится матерым красавцем, ребенок, совсем недавно делавший первые шаги, уже отплясывает на выпускном, а лица родителей, бабушек и дедушек покрываются сеткой морщин. Но есть простой способ соединить прошлое и настоящее: сравнить фотографии и увидеть, какие следы на лицах людей и поверхности предметов оставляют минуты, часы и годы.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за тем, как время меняет окружающий мир и нас самих, поэтому с удовольствием рассмотрели фотосравнения прошлого и настоящего от пользователей сети.

«В нашей семье праздник: дедушка и бабушка вместе 65 лет. Желаю всем нам долгой и счастливой семейной жизни»

«День, когда мы привезли кошку домой, и 22 года спустя»

«Та же мама, тот же я, тот же плюшевый мишка с разницей в 55 лет»

«Моя бабушка в 40 лет и в 90»

Вау! Она очень красиво постарела. © Razgrez11 / Reddit

«Нашел фото, где я запечатлен 33 годика назад. А сегодня там другой человечек. И его фотографирую уже я»

«Я и моя двоюродная прабабушка. Тот же город, тот же университет, такая же фотобудка с разницей в 105 лет»

«Мы с младшим братом воссоздали несколько фотографий 2000 года к 80-летию бабушки»

«Хотела показать свою дочь и собак 12 лет спустя. Собак 4 поколения: от прабабушки до внучки»

20 лет спустя. Кто меньше всех изменился?

«Мои бабушка и дедушка познакомились в 1-м классе, в 18 лет поженились. Вот как они выглядят через 60 лет после свадьбы»

День рождения сестер-близняшек с разницей в 28 лет

«Мой прадедушка построил этот дом примерно в 1900 году практически в чистом поле. Вот как он выглядит сегодня»

«Я и моя милая кошка. На протяжении 19 лет она была моей лучшей подругой и до сих пор ею остается»

Разница между фото — 30 лет

«Мы с сестрой взяли и воссоздали детское фото 36 лет спустя»

Улыбки этих братьев-близнецов остались прежними

«Мы с мамой стали адвокатами с разницей в 35 лет»

«Мой дедушка и его колеса примерно в 1950 и 2020 годах»

«Я и моя сестра»

«Мой папа и я с разницей почти в 50 лет»

«Мы дружим 7 лет, а последние 2 года еще и вместе худеем. Уже сбросили 65 кг на двоих»

«Любимая детская игрушка моей мамы после 44 лет любви в сравнении с почти идеально новым слоном»

«В гостях у бабушки в детстве и 30 лет спустя»

«Мои бабушка и дедушка в день свадьбы и 50 лет спустя»