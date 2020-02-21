20+ цитат о мужчинах, после которых вам снова захочется залипнуть на «Башорг»
Можно по-разному относиться к 23 февраля: делать подарки, накрывать праздничный стол или просто воспринимать этот день как дополнительный выходной. Но лучше всего смотреть на него с долей здорового юмора.
AdMe.ru заглянул на «Башорг», над шутками которого в нулевые смеялся весь Рунет, и достал оттуда самые уморительные цитаты о мужчинах.
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Какая уморительная история или диалог связаны у вас с 23 февраля?
Фото на превью bash.im