20+ цитат о мужчинах, после которых вам снова захочется залипнуть на «Башорг»

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Можно по-разному относиться к 23 февраля: делать подарки, накрывать праздничный стол или просто воспринимать этот день как дополнительный выходной. Но лучше всего смотреть на него с долей здорового юмора.

AdMe.ru заглянул на «Башорг», над шутками которого в нулевые смеялся весь Рунет, и достал оттуда самые уморительные цитаты о мужчинах.

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Какая уморительная история или диалог связаны у вас с 23 февраля?

Фото на превью bash.im

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