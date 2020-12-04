20+ человек рассказали о блюдах для бедных, которые они готовы есть, даже когда денег навалом

Вы ведь наверняка помните деликатесы из нашего детства: хлеб с маслом и солью, батон с вареньем и многое другое. Мы любили эти незамысловатые блюда, но лишь во взрослой жизни поняли, что родители старались накормить нас как можно вкуснее, не имея при этом особых средств. Вот и пользователи сети решили вспомнить свою любимую бюджетную еду, которую подавали на стол в их семье.

Мы в AdMe.ru выбрали для подборки пару десятков блюд, и некоторые из них, признаться честно, вызывают чувство ностальгии. А в конце статьи история, которая хоть раз происходила с каждым.

Бабушка перед поездкой в лес за грибами брала батон, разрезала вдоль на 3 части, смазывала маслом и вареньем и соединяла обратно. Когда садились обедать, батон нарезался на обычные ломти, а внутри — трехслойный суперторт. © Diana2807 / Pikabu

Гетто-макароны — это когда берешь макароны и добавляешь в них все, что найдешь в холодильнике и в шкафах: сыр, остатки мяса от обеда, любые специи. Блюдо каждый раз получается разным. © RhondaTheHonda / Reddit

Берем большой кусок любого хлеба и мажем на него майонез, сметану или Rama. Берем сало или вареную курятину (по праздникам — колбасу) и режем произвольными кусками. Берем соленый огурец, режем. И выкладываем сверху на хлеб. © vdenom / Pikabu

Вареная картошка с маслом. И неважно, есть у меня деньги или нет, это до сих пор моя любимая закуска. © dapornaddict / Reddit

Папа как-то приготовил так называемую «супарницу»: в остатки супа крошится хлеб, репчатый лук, а заправлено все это остатками майонеза. Как вы понимаете, в холодильнике, кроме майонеза и лука, ничего не было, а доедать без нас оставшийся суп папа не стал. Так я борщ с тех пор всю жизнь ем только в виде «супарницы». © Juke4ever / Pikabu

Моя мама жарила кашу. Перемешивала муку грубого помола с кипятком, добавляла соль и перец, а затем выливала в смазанную маслом сковороду. В детстве мы любили это блюдо и думали, что это деликатес, хотя на самом деле оно появлялось на столе, если только бюджет сильно истощался. © Jo Turner / Quora

Сырный салат к празднику готовили без сыра. Лапшу быстрого приготовления (как «Доширак», только совсем дешевую) мелко крошили, замачивали на 6 часов в майонезе и добавляли тертый чеснок. Было вкусно, никто не мог догадаться, что сыра там нет, и спрашивали: «Где вы взяли сыр?» © kvlad / Pikabu

Помню, что в холодильнике всегда стояла большая кастрюля с фасолью. Проголодались? Съешьте фасоль. Не нравится, что подали на ужин? Фасоль. Расстройство желудка? Снова фасоль. © Veronicon / Reddit

Блины. Приготовить легко и дешево, а есть можно со всем, что найдете в холодильнике. © HrabiaVulpes / Reddit

Верх кулинарии — «красная икра». Ехали на базар, покупали рассол из-под селедки. Далее мама варила манную крупу в этом рассоле с добавлением томатной пасты для цвета. На выходе — крупинки «икры» с запахом рыбы! Безумно вкусно с хлебом, а если повезет, то еще и с маргарином Rama. © zaguma / Pikabu

Белый рис, приготовленный на пару. Разбейте в него сырое яйцо, пока он горячий, и энергично перемешайте. Можно добавить соевый соус. © MrCosmicChronic / Reddit

Любимый суп из детства: на кастрюльку воды банка сайры, большая картошка и луковица. Если насушили летом укропа — его туда же. Если нет, значит, только лавровый лист и соль. Пальцы можно было съесть, как вкусно! © Svetiggg / Pikabu

Моя бабушка, выросшая во время Второй мировой войны, научила меня, что суп можно приготовить практически из чего угодно. Раз в неделю я просто бросаю кучу обрезков овощей, остатков мяса, риса и любых других кусочков, оставшихся от обедов, в кастрюлю с бульоном, варю все вместе — и вуаля. © OreoHeaux / Reddit

Захотелось какой-нибудь еды из детства. Вспомнились суперкотлеты из морковки, которые готовила мама, — ничего вкуснее не помню! Позвонила ей и спросила рецепт, слышу — слезы, заикание, спрашивает, почему не сказала, что денег нет. Я давай объяснять, что мне в детстве просто нравились эти котлеты и я не понимаю, при чем тут деньги. А она еще больше в слезы: «Тогда совсем нечего есть было, кроме овощей с огорода, а ты котлет попросила. Дома только картошка и морковка, вот и выкручивалась как могла». © Stripjobnsk / Pikabu

Суперблюдом, которое все любили, были хвосты. Это был прямо праздник живота. Берем говяжьи хвосты потолще, разрезаем их на позвонки, обжариваем, потом укладываем в кастрюлю вертикально, наливаем немного воды, солим, перчим и долго-долго тушим, потом добавляем овощи (в 90-е это были картошка и лук) и еще тушим. © gurmanka / Pikabu

Мы хлеб сами пекли: вода, соль, сахар, чуток растительного масла и мука. Замесить, в круг раскатать и печь на сухой сковороде под крышкой с двух сторон. Этакий лаваш. Эти лепешки вкуснее хлеба, а мои дети их и сейчас с удовольствием едят. © LalyFam / Pikabu

Иногда мама готовила особое угощение — блины на ужин. Их можно было полить сиропом или посыпать сахаром. И лишь некоторое время спустя, став взрослыми, мы узнали, что мама жарила блины, когда у нас скисали остатки молока, чтобы оно не пропало зря. © Robert Thompson / Quora

Я шеф-повар, у меня свой ресторан. Я пробовал самые изысканные в мире блюда. Но мало что может сравниться с макаронами с сыром и нарезанными сосисками. © Sirnando138 / Reddit

Бутерброд с корицей. Просто смешайте маргарин, корицу и сахар и намажьте на хлеб. © shaingel_sle / Reddit

Жареные на нерафинированном масле кусочки батона, намазанные тертым сырком «Дружба», перемешанным с чесноком и майонезом. М-м-м, вкуснота! И сейчас бы съела такое. © mattahari / Pikabu

Мама готовила маленькие лепешки: мука, вода и соль. Жарила их на хлопковом масле, посыпала сахаром, и мы ели. Те лепешки мне очень нравились и были для меня очень вкусными. © ExtremalnoDerzko / Pikabu

Как-то вечером мы ели на ужин макароны с чесночным хлебом, то есть обычным хлебом, поджаренным с маслом и чесночным порошком. С нами ужинал сын маминой подруги. На следующий день его мама позвонила моей: «Чем ты накормила моего ребенка вчера вечером? Он постоянно говорит об удивительном чесночном хлебе, который ел у вас!» Мама ей рассказала, и та была в шоке — она бы никогда не приготовила ничего настолько простого. А я и до сих пор люблю эти чесночные тосты. © LeeAnn Pultz / Quora

Вырежьте отверстие в куске хлеба, добавьте немного масла, положите на сковороду и вылейте яйцо в середину. © YamsAreTastyBro / Reddit

Бонус: признайтесь, у всех такое бывало?

А у вас бывало такое в детстве? Заходишь в свой подъезд, а там пахнет какой-то вкусной едой (булочками там или котлетами офигенными), идешь по лестнице и думаешь: «Хоть бы у меня!» Я вот отчетливо это помню. Детство пришлось на 90-е. Идешь, вроде знаешь, что дома из еды только углеводы в виде макарон и картохи. А все равно — «Хоть бы у меня!». Потом дверь открываешь — и, как правило, разочарование: «Не-е, не у меня...» © SvetikTik1 / Pikabu