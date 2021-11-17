20+ человек показали коллекции из детства, глядя на которые запищит от восторга любой взрослый

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Воспоминания о детстве — одни из самых приятных, ведь именно в ту пору мы были юны, немного глупы и счастливы. Поэтому любой привет из тех времен навевает теплую и уютную ностальгию.

Мы в AdMe.ru решили проникнуться этим чувством и посмотреть, какие милые сердцу вещички люди коллекционировали в детстве.

«Я гордилась своей коллекцией заколок и резинок. Только не говорите, что у вас такой не было!»

«А вы собирали в детстве наклейки с бананов? Я собирал»

Коллекция на зависть любому ребенку 90-х

«Вспомнила, что в детстве собирала такие вот странные наклейки»

«В потайном месте (за диваном) нашел вот такой невзрачный потертый альбом. А внутри огромная коллекция фантиков Turbo!»

«Вот мои киндеры, которые я коллекционировала»

«Я собирала эти штучки. Где мое детство?»

«В детстве собирала такие наклейки»

«Вытирал пыль и решил похвалиться своими динозавриками из детства»

«Я вам рассказывала, что в детстве собирала карманные календарики с животными? Мама хранит»

«А я в детстве хранила фантики»

«Постеры с любимыми исполнителями, конечно»

«Привезла от мамы свои значки, которые собирала в детстве. Коллекцию еще мой папа начинал, поэтому есть очень интересные, уже ставшие историей»

«Блин, прикиньте, я в детстве реально собирала эти журналы с камнями»

«Нашла коллекцию открыточек из детства»

«Разгребала хлам в шкафу и нашла мешочек монет, которые собирала в детстве. Самая старая датируется 1929 годом»

Когда под рукой не было интернета

«Отдала сестре коллекцию наклеек. Сама в шоке от того, сколько их у меня»

«В далеком детстве собирала журналы для заводных девчонок»

«Скажите, что не я одна коллекционировала насекомых»

«А что вы собирали в детстве?»

«Было счастьем сходить с родителями в магазин за фотоальбомом. Гордилась тем, что у меня их так много и все разные»

«Сменщик притащил на работу, говорит, выбросить жалко. Теперь на работе ретро-вечеринки устраивает»

«В детстве я очень любил журналы типа Cool, „Все звезды“, Bravo и в папке хранил вырезки о своих кумирах. Вот такой контент мы потребляли»