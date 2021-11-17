20+ человек показали коллекции из детства, глядя на которые запищит от восторга любой взрослый
Воспоминания о детстве — одни из самых приятных, ведь именно в ту пору мы были юны, немного глупы и счастливы. Поэтому любой привет из тех времен навевает теплую и уютную ностальгию.
Мы в AdMe.ru решили проникнуться этим чувством и посмотреть, какие милые сердцу вещички люди коллекционировали в детстве.
«Я гордилась своей коллекцией заколок и резинок. Только не говорите, что у вас такой не было!»
«А вы собирали в детстве наклейки с бананов? Я собирал»
Коллекция на зависть любому ребенку 90-х
«Вспомнила, что в детстве собирала такие вот странные наклейки»
«В потайном месте (за диваном) нашел вот такой невзрачный потертый альбом. А внутри огромная коллекция фантиков Turbo!»
«Вот мои киндеры, которые я коллекционировала»
«Я собирала эти штучки. Где мое детство?»
«В детстве собирала такие наклейки»
«Вытирал пыль и решил похвалиться своими динозавриками из детства»
«Я вам рассказывала, что в детстве собирала карманные календарики с животными? Мама хранит»
«А я в детстве хранила фантики»
«Постеры с любимыми исполнителями, конечно»
«Привезла от мамы свои значки, которые собирала в детстве. Коллекцию еще мой папа начинал, поэтому есть очень интересные, уже ставшие историей»
«Блин, прикиньте, я в детстве реально собирала эти журналы с камнями»
«Нашла коллекцию открыточек из детства»
«Разгребала хлам в шкафу и нашла мешочек монет, которые собирала в детстве. Самая старая датируется 1929 годом»
Когда под рукой не было интернета
«Отдала сестре коллекцию наклеек. Сама в шоке от того, сколько их у меня»
«В далеком детстве собирала журналы для заводных девчонок»
«Скажите, что не я одна коллекционировала насекомых»
«А что вы собирали в детстве?»
«Было счастьем сходить с родителями в магазин за фотоальбомом. Гордилась тем, что у меня их так много и все разные»
«Сменщик притащил на работу, говорит, выбросить жалко. Теперь на работе ретро-вечеринки устраивает»
«В детстве я очень любил журналы типа Cool, „Все звезды“, Bravo и в папке хранил вырезки о своих кумирах. Вот такой контент мы потребляли»
А что вы собирали в детстве?
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