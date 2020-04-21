20+ человек, которых судьба в прошлом не уберегла от модных промахов

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Подростками мы пробовали разные стили в одежде, подбирали прически, неожиданные аксессуары и вкладывали всю душу в макияж. Результаты креативных изысканий подчас были странными, но в тот момент это нисколько не смущало.

Редакция AdMe.ru наткнулась на тред на сайте Reddit, где парни и девушки вспоминают смешные образы из детства и юности и рассказывают, какие чувства они испытывали тогда. Мы выбрали самые поразительные фото, которыми поделились пользователи, и поностальгировали вместе с ними.

1. «Я и моя двоюродная сестра танцуем под Эминема»

2. «Я так старался произвести впечатление на девушку, которая мне нравилась. Хотя надо было поменять все, в том числе пряжку ремня»

3. «Мне было 14 лет, когда я подумал, что было бы смешно, если бы я вдруг облысел. Сначала я был в шляпе и снял ее только на середине тестирования»

4. «В 1999 году моей самой большой мечтой было стать такой же красивой, как Бритни Спирс. Сестра помогла мне»

5. «В 2012 году, 16-летняя, я надела стопку фетровых шляп и сфотографировалась на камеру своей бабушки»

6. «Родители 2 года разрешали мне ходить с такой стрижкой»

7. «Да, я всегда была крута»

8. «Я чувствую, как мое подростковое отчаяние кричит с этой фотографии»

9. «Я думал, непредсказуемость делает меня обаятельным»

10. «Привет из 2005 года с рукавами-фонариками из велюра и тату-чокером. Фото, конечно, черно-белое»

11. «Мое самое любимое фото мужа. На этом снимке ему 20 лет. Размещаю с его неохотного разрешения»

12. «Моя невеста разрешила опубликовать один из ее стильных промахов. 2002 год»

13. «Любил „Матрицу“, уважал женщин и поздно ложился спать. 2007 год»

14. «Помню, как в самом деле думала, что выгляжу хорошо»

15. «Моим выпускным нарядом было кимоно из полиэстера, которое я купила на последние деньги в Диснейленде»

16. «До сих пор подстригаюсь сама, но уже делаю это лучше»

17. «В старших классах я прошла через фазу увлечения ремнями. По какой-то причине я думала, что чем больше их на мне, тем круче я выгляжу. Позже обнаружила, что это не так»

18. «Я не понимаю, как мне вообще удавалось видеть сквозь челку. 2005 / 2020»

19. «Пять лет назад подумала, что было бы неплохо сшить оригинальное платье и носить его в школу. Оно сделано из мешков для мусора и клейкой ленты. Я думала, что была такой крутой»

20. «Мне было 16 лет, и да, это мои настоящие волосы. Я все еще думаю, что это круто, хотя они почти выпали»

21. «Сегодня мой 25-й день рождения. Мама только что напомнила мне о прическе „маллет“ и кожаных „сокровищах“»

22. «Я думаю, что достиг своего пика, когда мне было 15 лет. Не знаю, как мама могла выходить со мной на публику»