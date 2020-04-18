20+ бабушкиных советов, которые давно и безвозвратно устарели

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А вы знали, что существует «гипотеза бабушки»? Предположение, что благодаря им внуки живут лучше и дольше. Ученые уже не раз это подтверждали. Так, согласно исследованиям, присутствие бабушек с материнской стороны почти на 30 % увеличивает выживаемость детей. Впрочем, присутствие бабушек не всегда идет на пользу. Бывает, что их советы, озвученные исключительно с благими намерениями, усугубляют ситуацию.

Мы в AdMe.ru уверены, что старшее поколение еще многому может нас научить и мудрость бабушек и дедушек неоспорима, но все же некоторые их советы лучше не воспринимать всерьез. И тому есть сразу 2 причины.

Причина № 1: наша наука, медицина и общество развиваются так быстро, что опыт бабушек перестает быть актуальным. Например, взгляды на брак

Натирать обувь до блеска капроновым чулочком. Уверены, что многие в детстве проводили за этим занятием не один вечер, готовясь к новой четверти в школе. Обувь действительно начинает сиять, зато руки превращаются в нечто черное и липкое. Сегодня уже не нужно стараться использовать каждую вещь в доме по максимуму и старые колготки можно выбросить, а в руки взять специальную щетку.

Уверены, что многие в детстве проводили за этим занятием не один вечер, готовясь к новой четверти в школе. Обувь действительно начинает сиять, зато руки превращаются в нечто черное и липкое. Сегодня уже не нужно стараться использовать каждую вещь в доме по максимуму и старые колготки можно выбросить, а в руки взять специальную щетку. Выносить матрасы и ковры на улицу, чтобы продезинфицировать. В принципе, решение верное: ультрафиолет убивает микробы. Но для этого вещь должна пролежать на ярком солнце несколько часов. Микробы, может быть, и исчезнут, зато пыли и грязи наберется куда больше. На улицу люди выносили матрасы и ковры потому, что других способов продезинфицировать вещи у них не было. Сейчас же существуют специальные жидкости, которыми можно обрабатывать ткани, и химчистки, где с легкостью постирают даже матрасы размера king size.

В принципе, решение верное: ультрафиолет убивает микробы. Но для этого вещь должна пролежать на ярком солнце несколько часов. Микробы, может быть, и исчезнут, зато пыли и грязи наберется куда больше. На улицу люди выносили матрасы и ковры потому, что других способов продезинфицировать вещи у них не было. Сейчас же существуют специальные жидкости, которыми можно обрабатывать ткани, и химчистки, где с легкостью постирают даже матрасы размера king size. Всю жизнь копить на приданое детям. Подушка старше бивня мамонта и продавленная перина — выбрасывать постельные принадлежности для большинства семей было вещью немыслимой. При этом, как правило, самое хорошее и качественное лежало в сундуках, а спать приходилось на жестком и неудобном. Главное было сэкономить. Но вот беда, традиции уже ушли и приданое собирать не надо, как и красивые детские игрушки. У кого были куклы, на которые можно только смотреть?

Я ребенок 90-х. Почти у всех те годы были тяжелыми. Жила я с родителями, братом, дедушкой и бабушкой. Бабушка очень любила нас с братом, но военное время сделало ее слишком практичной. На день рождения она подарила мне большую красивую куклу. Чтобы поиграть с такими, девочки в садике выстраивались в очередь. У меня аж перехватило дыхание от восторга. Но все оборвалось на фразе: «Не нужно открывать коробку. Ты на нее так посмотри. У тебя игрушек много, а эту мы твоим деткам оставим». И после этого кукла была убрана за бабушкин телевизор. И иногда я упрашивала бабушку дать мне на мою куклу посмотреть. Это было почти 30 лет назад, а это чувство несправедливости помню до сих пор. Бабушка уже 20 лет как умерла, не дождавшись правнуков, а куклу ту, наверное, подарили кому-то. © julber / Pikabu

Мариновать мясо 12 часов. Правило «чем дольше, тем лучше», к сожалению, применимо не ко всему. Вот и длительное пребывание мяса в кислоте делает его не более мягким, а сухим. Разным видам мяса требуется разное время для маринования. Говядине и свинине — до 5 часов, а вот для курицы достаточно часа.

Стирать детское белье отдельно от «взрослого». Считалось, что вещи взрослых могут содержать вредные частицы и микроорганизмы, контакт с которыми нежелателен для детской одежды. Однако если речь не идет о спецодежде, разницы в загрязнении нет. Зато есть разница в режимах стирки. Как правило, детское щадили, чтобы многострадальные штаны и рубашки продержались подольше. В современных же стиральных машинах существует огромное количество режимов, позволяющих бережно постирать белье. Как взрослое, так и детское.

Не давать кофе детям — он замедляет рост. Многим детям, желающим пить кофе, родители отказывали, говоря, что он замедляет рост. Стоит ли говорить, что это миф? Кофе в разумных количествах, наоборот, оказывает на организм положительное воздействие. Он снижает риск некоторых болезней, в том числе рака и сахарного диабета. И уж точно этот напиток никак не влияет на рост человека.

Запасать все на черный день. Военное поколение, которое застало и голод, и лишения, не могло отказаться от привычки запасать провизию, медикаменты и ценности. А еще мы все помним, как покупали картошку мешками, чтобы потом положить ее в погреб и есть всю зиму. В наши дни магазины переполнены свежей едой, многие работают круглосуточно, а посуду и столовые приборы можно купить везде. Что и говорить, серванты с неприкосновенными «парадными» чайными сервизами больше не нужны.

Гасить соду уксусом перед тем, как добавить в тесто. Это советуют делать, чтобы выпечка получалась пышной. Как делали наши бабушки? Набирали в ложечку нужное количество соды, добавляли немного уксуса и перемешивали, а потом добавляли в тесто. Но в ходе реакции выделяется углекислый газ, который уходит в воздух, а должен попадать в тесто как раз для пышности выпечки. Лучше отдельно добавить сначала лимонную кислоту с водой, перемешать тесто, а уже потом влить содовый раствор. Так в тесте произойдет правильная реакция, выделившийся углекислый газ равномерно разрыхлит всю массу.

Это советуют делать, чтобы выпечка получалась пышной. Как делали наши бабушки? Набирали в ложечку нужное количество соды, добавляли немного уксуса и перемешивали, а потом добавляли в тесто. Но в ходе реакции выделяется углекислый газ, который уходит в воздух, а должен попадать в тесто как раз для пышности выпечки. Лучше отдельно добавить сначала лимонную кислоту с водой, перемешать тесто, а уже потом влить содовый раствор. Так в тесте произойдет правильная реакция, выделившийся углекислый газ равномерно разрыхлит всю массу. Не выбрасывать старые вещи, ведь они еще пригодятся. Раньше вся жизнь была подчинена закону строгой экономии. И привычка донашивать дома то, в чем уже стыдно выйти на улицу, вписывалась в этот закон идеально. Однако сейчас, особенно в сложившейся ситуации, можно и обновить домашний гардероб. Тем более сделать это теперь просто и не так уж и затратно. Еще и время останется разобрать верхние полки шкафов и выбросить вещи, которые покупались «на потом».

«Привезли ее год назад от родственников со словами: „Что она у нас будет пылиться? Вон Костик подрастет — будет носить“. Костику 7 лет, мой двоюродный брат. А привезли ее от Костиной бабушки, которая живет еще с 5 внуками. Те ребята носить отказались».

Причина № 2: из-за недостатка знаний и информации наши бабушки верили в то, что сейчас считается опасным, и, наоборот, переоценивали угрозу

Дышать над горячей картошкой, чтобы избавиться от соплей и кашля. Это была своего рода медитация. В действительности же ингаляции паром опасны.

Излишне горячий воздух лишь раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и усугубляет воспаление. Да и просто может обжечь лицо. Куда лучше устроить промывание носа водой, а горла — теплым чаем.

Это была своего рода медитация. В действительности же ингаляции паром опасны. Излишне горячий воздух лишь раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и усугубляет воспаление. Да и просто может обжечь лицо. Куда лучше устроить промывание носа водой, а горла — теплым чаем. Купать младенца только в кипяченой воде. А иногда еще и с марганцовкой. Видимо, наши бабушки считали, что ребенок — это существо слабое и иммунитет у него никуда не годится. А потому следует максимально обеззараживать все вокруг. Но чтобы та же марганцовка сработала как антисептик, ее количество должно составлять 10 граммов на 10 литров воды. А это опаснейшая доза даже для взрослого. Между тем в первые месяцы у младенца сохраняется общий с матерью иммунитет и никакие особые условия ему не нужны. При этом чаще всего новорожденные «по наследству» получают от родителей устойчивость к микрофлоре их дома.

Съедать все и сразу, так как свиней в доме нет. Такое от своих бабушек, пожалуй, слышали все. По сути, это призыв к тому, чтобы в доме ничего не пропадало. Вот только из-за таких требований человек может запутаться и перестанет понимать, сыт он или нет. Человек растягивает желудок и уже не знает, где его реальная норма насыщения. К тому же страдание над тарелкой — это тоже вид унижения, ведущего к психическим расстройствам, в том числе и РПП. Сюда же можно отнести желание непременно накормить ребенка тем, что он есть отказывается.

Когда был мал, угораздило меня отравиться яйцами. Долгое время не мог терпеть запах яиц, соответственно, и есть их. Бабушка, узнав, что я их не ем, всеми способами пыталась скормить мне эти яйца в разным вариантах: «Я не буду есть этот салат, потому что он с яйцом! Ты же знаешь, что я не ем их!» — говорил я бабушке, которая не хотела сдаваться и наваливала мне побольше.

Бабушка: «Это не яйцо. Это лук».

Я: «Бабушка, но я вижу, что это яйцо...»

Бабушка: «Ешь, дурачок, это полезно». Аналогичная ситуация, когда мне на обратную сторону булки мазали мед, который я ненавижу. Для чего были эти обманы? Для меня осталось загадкой. © chilik / Pikabu

Завтракать плотно. Все мы помним присказку, что завтрак нужно съесть самому, а вот с обедом и ужином можно обойтись более свободно. Однако нашей пищеварительной системе тоже требуется время, чтобы проснуться и прийти в себя. Запихивая в рот в срочном порядке плотный завтрак, мы тем самым создаем для организма стрессовую ситуацию. Поэтому, если утром в вас не лезет даже йогурт, спокойно оставляйте все на потом. Главное — совсем уж не голодать.

Давать детям сахар в обязательном порядке, ведь он нужен для мозга. Особенно рафинад, особенно детям. Но на самом деле мозгу необходим не сахар, а глюкоза. Свежие фрукты, сухофрукты, мед, богатые углеводами овощи питают мозг, не принося вреда внутренним органам. Сахар же всего лишь заменитель натуральных источников глюкозы. И в больших количествах он может организму навредить.

Размораживать мясо в воде. Когда бабушки намеревались приготовить что-то из мяса, а оно было замороженным, они просто клали кусок мяса в миску с водой. И допускали при этом большую ошибку! Дело в том, что на неравномерно разморозившихся участках с бешеной скоростью начинали размножаться бактерии, заражая все вокруг. Для безопасной разморозки мяса лучше использовать нижнюю полку холодильника. И не забывайте выбрасывать испортившиеся разносолы и варенья — некоторые бабушки любят говорить, что есть их можно в любом виде.

Обтирать ребенка спиртом, чтобы сбить высокую температуру. Однако алкоголь быстро впитывается в кожу, проникает в кровь, способен вызвать интоксикацию. Описывается огромное количество случаев, когда после этого ребенок впадал в кому. Температуру вплоть до 38 °С вообще лучше не сбивать. Главное при этом самочувствие. Если ребенок бегает, прыгает или играет, значит, все в порядке.

Кормить детей по утрам манной кашей. Манка — побочный продукт при производстве пшеничной муки. Около 2 % мелких осколков зерна остается после его размола. Кашу из этой крупы ели по утрам дети только в СССР. В других странах ее использовали для приготовления десертов. В ней много углеводов — известно, что манка на 70 % состоит из крахмала. А детский желудок не способен его переваривать, поэтому от нее у детей могут быть запоры и несварения.

Не приучать детей к рукам, а укладывать спать в одиночестве — поорет и привыкнет. Конечно, мамы не могли находиться с малышом 24 часа в сутки, всем нужно было работать. Поэтому бабушки настаивали, чтобы ребенок привыкал быть один, и призывали игнорировать плач. Однако когда ребенок плачет, он испытывает сильнейший стресс, что приводит к выделению кортизола, оказывающего токсическое влияние на мозг. Малыш становится слабым, часто болеет, страдает нервная система.

Когда мне было лет 9–10, бабушка решила посвятить меня в таинства похоронного обряда. Причем было это так. Сижу я в Dendy играю, она подходит и говорит: «Есть, внучок, серьезный разговор. Ты уже большой и знаешь, что я скоро умру и меня будут хоронить. Вот здесь лежат деньги. Я уже 10 лет откладываю себе на гроб, могилку и памятник. Никто не знает, где эти деньги, так что ты будешь в курсе. Но самое главное — это костюм!»

Достает из-под кровати старый кожаный чемодан (дед ездил с ним в командировки в Ирак еще во времена СССР), открывает, и передо мной предстает ОНО — длинная юбка и пиджак яркого «тигрового» окраса. Прямо черный, оранжевый, белый — и все это хаотичными полосами... «Вот этот костюм мне дедушка привез из Ирака, купил с первой зарплаты. Я его не надевала ни разу, он как память мне дорог. Вот в нем меня и похороните, я тебе завещаю». © Maturaimov / Pikabu

Бонус: топ страшилок от бабушки, которые слышали почти все

«Один мальчик много смотрел телевизор и дурачком стал».

«Не целуй кота — шерсть в желудок попадет, в животе кошка вырастет».

«Не ешь много сладкого — попа слипнется».

«Не слушай музыку — оглохнешь». (Причем неважно, какая громкость, — всегда одно и то же.)

«Не играй в Dendy — сломаешь телевизор, посадишь кинескоп». © patap87 / Pikabu

А какие советы давали бабушки вам? Что из этого пригодилось, а что лучше оставить в прошлом?