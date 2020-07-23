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19 вещей, которые раньше были в каждом советском доме, а теперь о них помнят лишь мудрые аксакалы

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Сегодня мировые производители то и дело радуют нас новыми товарами, которые мы называем на английский манер гаджетами и девайсами. Но есть вещи, которые канули в Лету, и теперь их уже не встретишь в магазинах, разве что в антикварных. А какие-то приборы сильно видоизменились с давних времен.

Мы в AdMe.ru обожаем предаваться ностальгии и вспоминать, что в Советском Союзе было такого, что уже безвозвратно ушло. В нашей сегодняшней подборке — знаковые предметы быта, которые еще можно встретить на балконах и антресолях, если хорошо покопаться.

1. «Нашел на чердаке советскую соковыжималку»

© RTDS2 / pikabu

«Дикий гаджет, похожий на огромную давилку для чеснока».

2. «Эта вафельница настолько сурова, что не мог не сфотографировать»

© StLynch / pikabu, © snaileyes / pikabu

«Сначала не понял, почему на крышке люка написан список покупок».

3. Бытовой сифон: аппарат, который позволял делать домашнюю газировку

© 321ytrewq / pikabu

4. «Достался от тети такой аппарат. Она просила сделать его деревянным. Да, это магнитофон»

© purestereo / pikabu

5. «Сын спросил: „А это еще что такое?“ Считал, что мальчишки до сих пор знают, как пользоваться аппаратом для выжигания»

© demkristo / pikabu

6. Чулки хранили в холодильнике, надевали только по праздникам и регулярно поднимали на них петли

7. «У моей бабушки ракета, а не пылесос»

© stalkerjee / pikabu

8. «Нашел на чердаке вот такое чудо. Ржавая, скрипучая, грязная ручная дрель... И я подумал: „Ну не пропадать же такому добру!“»

© DnevProf / pikabu

9. Проявочный бачок, который был у каждого фотолюбителя

© ZenitTTLMir1B / pikabu

10. Прадедушка «умного дома» — устройство, к которому можно было подключать электроприборы по заданным программам

11. «Достал киноаппарат, к которому не прикасался лет 15. Щелк — и он работает»

© Priora1713 / pikabu

12. Подростки, как и сейчас, вели ежедневники, но выглядели те по-другому

© Brainstein / pikabu

13. А так выглядел советский обогреватель. Чувствуете запах жженой пыли?

© boblob / pikabu

14. «Отец работал в первом в Союзе «Макдоналдсе», за что получил такой значок"‎

© zakh98 / pikabu

15. Эта симпатичная серебристая коробочка — один из популярных советских фотоаппаратов

© LightExcel / pikabu

16. А этот набор помогал наловить целое ведерко ротанов и карасей

© MOPS.TV / pikabu

17. Такая лампа в виде звезды стоила 3 рубля

© ROS.SSSR / pikabu

18. Проявка и печать фото были целым ритуалом

© sciffin / pikabu

19. В центр сыпали шарики, и каждый игрок нажимал на своего бегемота. От нажатия у того открывался рот, которым ловили шарики

© yurgalka / pikabu

А какие раритеты хранятся в вашем доме?

Фото на превью RTDS2 / pikabu
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