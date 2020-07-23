19 вещей, которые раньше были в каждом советском доме, а теперь о них помнят лишь мудрые аксакалы

Сегодня мировые производители то и дело радуют нас новыми товарами, которые мы называем на английский манер гаджетами и девайсами. Но есть вещи, которые канули в Лету, и теперь их уже не встретишь в магазинах, разве что в антикварных. А какие-то приборы сильно видоизменились с давних времен.

Мы в AdMe.ru обожаем предаваться ностальгии и вспоминать, что в Советском Союзе было такого, что уже безвозвратно ушло. В нашей сегодняшней подборке — знаковые предметы быта, которые еще можно встретить на балконах и антресолях, если хорошо покопаться.

1. «Нашел на чердаке советскую соковыжималку»

«Дикий гаджет, похожий на огромную давилку для чеснока».

2. «Эта вафельница настолько сурова, что не мог не сфотографировать»

«Сначала не понял, почему на крышке люка написан список покупок».

3. Бытовой сифон: аппарат, который позволял делать домашнюю газировку

4. «Достался от тети такой аппарат. Она просила сделать его деревянным. Да, это магнитофон»

5. «Сын спросил: „А это еще что такое?“ Считал, что мальчишки до сих пор знают, как пользоваться аппаратом для выжигания»

6. Чулки хранили в холодильнике, надевали только по праздникам и регулярно поднимали на них петли

7. «У моей бабушки ракета, а не пылесос»

8. «Нашел на чердаке вот такое чудо. Ржавая, скрипучая, грязная ручная дрель... И я подумал: „Ну не пропадать же такому добру!“»

9. Проявочный бачок, который был у каждого фотолюбителя

10. Прадедушка «умного дома» — устройство, к которому можно было подключать электроприборы по заданным программам

11. «Достал киноаппарат, к которому не прикасался лет 15. Щелк — и он работает»

12. Подростки, как и сейчас, вели ежедневники, но выглядели те по-другому

13. А так выглядел советский обогреватель. Чувствуете запах жженой пыли?

14. «Отец работал в первом в Союзе «Макдоналдсе», за что получил такой значок"‎

15. Эта симпатичная серебристая коробочка — один из популярных советских фотоаппаратов

16. А этот набор помогал наловить целое ведерко ротанов и карасей

17. Такая лампа в виде звезды стоила 3 рубля

18. Проявка и печать фото были целым ритуалом

19. В центр сыпали шарики, и каждый игрок нажимал на своего бегемота. От нажатия у того открывался рот, которым ловили шарики