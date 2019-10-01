19 ситуаций, которые не поймут современные дети. Но мы-то с вами помним все

76 6 62 33k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Представьте, что у вас появилась возможность позвонить себе в прошлое и рассказать, какой будет жизнь. Вряд ли тот малыш поверил бы, что привычный мир настолько изменится: модный свитер на фото захочется вырезать в фотошопе; прежде чем ответить на телефонный звонок с неизвестного номера, вы проверите его в гугле, а не порадуетесь перспективе разговора.

AdMe.ru прошерстил соцсети в поисках доказательств того, что 10–20 лет назад детство было совсем другим.

Перекус из детства

Перед тем как взять трубку, хочется пробить номер в гугле

«Помните, как хрустели наши волосы от толстого слоя геля Garnier, пока не становились похожими на лапшу? А завершала образ ровная челка, приклеенная ко лбу»

Кто еще помнит проблемы кабельного телевидения? Был канал — и нет его

Психотерапевт: «Вы когда-нибудь испытывали приступы беспокойства в детстве?» Я: «Ну, как вам сказать...»

В те времена мы развлекались как могли

«Окей, девочки, но как насчет того, чтобы в детстве влюбиться сразу в кого-то красивого, сильного, статного, мудрого...в отца Бэмби, например?»

Кто же не смотрел бразильские сериалы в кругу семьи

«Типичный 1995-й: самый страшный свитер»

Толстенные энциклопедии обо всем на свете были, кажется, у всех

У кого еще была обувь на немыслимой танкетке или платформе?

«Как развлекаются дети на уроках сейчас: играют в планшет и телефон. Как развлекались дети на уроках раньше:»

Забыли упомянуть советский пылесос

Во времена, когда нельзя было сделать селфи за 1 секунду, для фотосессии одевались максимально нарядно

Хихикали в трубку. Включали радио. Говорили «взрослым» голосом

Вкуснее, чем сухарики из магазина

Привычный внешний вид зимой — пингвин

Детский юмор был беспощаден, как конфеты с ликером

«Я в детстве: сделал ошибку в примере, криво зачеркнул букву или отступил неправильное количество клеток от полей тетради»

Что первым приходит на ум, если сравнивать ваше детство и быт современных детей?