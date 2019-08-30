19 секретов шоу «Форт Боярд», о которых не знает никто, кроме его создателей

В XIX веке в форте открыли тюрьму, а после 1913 года он остался бесхозным. В течение Второй мировой войны немцы использовали его в качестве учебной мишени, чем нанесли значительный ущерб. В 1962 году власти выставили крепость на аукцион, в результате которого за 28 тыс. франков ее приобрел дантист по имени Эрик Эрт. Однако средств на восстановление памятника архитектуры у него не было, а ко всем бедам форта прибавились еще и туристы, которые буквально разбирали строение на сувениры.