19 секретов шоу «Форт Боярд», о которых не знает никто, кроме его создателей
В сентябре на наши телеэкраны вернется легендарное шоу «Форд Боярд», которое возглавляло рейтинги самых любимых программ в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Новым ведущим передачи, в которой участникам предстоит пройти немало испытаний, чтобы получить денежный приз, станет Сергей Шнуров. Увидим мы и легендарного хранителя ключей Паспарту, а также мудрого старца Фура и бесстрашную укротительницу тигров Фелиндру.
К выходу нового сезона AdMe.ru решил вспомнить историю каменного форта и самого телешоу.
Форт Боярд во время реконструкции в 1989 году.
- Здание форта строилось в 1801–1857 годы, а приказ о его возведении был подписан самим Наполеоном Бонапартом. Задачей крепости была защита военных верфей города Рошфор от атак англичан. Сложность состояла в том, что блоки фундамента укладывали прямо на морское дно, из-за чего они проваливались в грунт и были неустойчивы. В 1809 году строительство было приостановлено и возобновилось только в 1837 году, когда отношения Франции и Великобритании вновь стали напряженными.
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В XIX веке в форте открыли тюрьму, а после 1913 года он остался бесхозным. В течение Второй мировой войны немцы использовали его в качестве учебной мишени, чем нанесли значительный ущерб. В 1962 году власти выставили крепость на аукцион, в результате которого за 28 тыс. франков ее приобрел дантист по имени Эрик Эрт. Однако средств на восстановление памятника архитектуры у него не было, а ко всем бедам форта прибавились еще и туристы, которые буквально разбирали строение на сувениры.
- В 1989 году Эрт выставил здание на продажу, и его приобрел за 1,5 млн франков Жак Антуан. Он в свою очередь продал Боярд государству за символическую сумму в 1 франк с условием, что сооружение будет восстановлено и использовано для съемок игрового шоу. Сегодня департамент, которому принадлежит укрепление, ежегодно выделяет на ремонт и поддержание здания от € 200 до 300 тыс.
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В процессе реконструкции крепости из нее было вывезено 50 тонн отходов жизнедеятельности облюбовавших здание птиц, сооружен новый пирс для кораблей и восстановлена смотровая башня, в которой неизменно обитает старец Фура. Конечно же, никакой сокровищницы в форте не существует, ее декорации строят перед каждым сезоном съемок, а затем демонтируют. В осенне-зимний период неприступное строение не используется.
- Премьера программы состоялась на французском телевидении 7 июля 1990 года. Первые несколько передач выходили под названием «Ключи от форта Боярд», однако вскоре его сократили до «Форта Боярд». Сегодня шоу транслируется более чем в 30 странах, а общее количество выпусков приближается к 1 500. Популярнее всего шоу в Швеции: там было показано 14 национальных сезонов.
- За время существования игры правила постоянно менялись и дополнялись. Сегодня программа состоит из 6 этапов: «Поиск ключей», «Зал суда», «Погоня за подсказками», «Побег из тюрьмы», «Совет теней» и «Сокровищница». Существуют 2 испытания, которые появились в 1-м выпуске и присутствуют по сей день: добывание ключа из глиняных горшков, наполненных разнообразными живыми и неживыми «сюрпризами», и угадывание местонахождения ключа, спрятанного под одним из трех стаканов. Испытание с веревочной лестницей тоже появилось еще в самых первых выпусках во всех странах, за исключением самой Франции.
- Ив Маршессо, исполнитель роли одного из самых колоритных персонажей, Ля Буля, попал на съемочную площадку случайно. Он работал продавцом игровых принадлежностей и однажды услышал по радио, что новому шоу требуется человек его типажа: ростом 1 м 63 см и весом 114 кг. Пройдя кастинг, Маршессо превратился в Ля Буля, чью роль исполнял до 2013 года. К сожалению, в 2014 году неизменный хранитель гонга скончался.
- Паспарту, он же Андре Буше, — единственный из постоянных «жителей» форта, который принимает участие во всех сезонах телепередачи с первых выпусков. Укротительница тигров Фелиндра, чей образ воплотила Моник Анжон, участвует в передаче с 1991 года и пропустила всего 1 сезон. Практически незаменим и актер, играющий старца Фура — Ян ле Гак. Лишь однажды он уступил свою роль другому артисту, однако французские зрители буквально засыпали создателей просьбами вернуть прежнего Мастера загадок.
- Самый большой приз за всю историю французских сезонов составил € 37 118 — столько завоевала одна из команд в 2001 году. А вот в 2002-м одна из групп поставила антирекорд: в сокровищнице оказался единственный игрок, который потратил много времени на составление ключевого слова, а поднимаясь по лестнице, упал и растерял бóльшую часть монет. В итоге выигрыш команды был всего € 700.
- Интересно, что персонажи, которые участвуют и в иностранных сезонах, например Паспарту, Мистер Бу или Фелиндра, ни в одном из выпусков шоу не произнесли ни слова. А вот старец Фура в каждой стране свой. Делается это для того, чтобы загадки, звучащие на родном для игроков языке, были максимально им понятны.
- Состав жидкости в водяных часах, отмеряющих время на прохождение испытаний (клепсидре), — секрет съемочной группы. Известно только, что ее создатели долгое время искали формулу, которая позволит сделать так, чтобы синий цвет оставался ярким и не разрушался под воздействием ультрафиолетовых лучей, а сама жидкость не испарялась.
- Моник Анжон, исполняющая роль Фелиндры, на самом деле заботится о тиграх — она настоящий помощник их дрессировщика, который присутствует за кадром в каждом выпуске. Есть хозяин и у пауков, тараканов и прочей живности: вне сезона съемок они проживают в одном из магазинов Парижа под присмотром менеджера Карима Дау. Кстати, за все время существования игры ни один игрок не пострадал от чьего-либо укуса.
- Перед тем как новым испытаниям будут подвергнуты звездные игроки, их обязательно тестируют добровольцы, которых набирают в близлежащих городах, в основном из посетителей фитнес-клубов. Сами же участники перед прибытием в форт должны предоставить справку от врача о том, что у них нет никаких проблем со здоровьем. Кроме того, перед началом съемок они вновь проходят врачебный осмотр.
- Количество технического персонала «Форта Боярд» может достигать 160 человек. Чтобы прокормить столько людей, на съемочной площадке ежедневно готовят до 30 кг различной еды. Кстати, в вечер перед съемками будущим игрокам устраивают совместный ужин в ресторане, во время которого они знакомятся друг с другом.
- После сезона 2017 года задание, во время выполнения которого нужно было проползти по вращающимся барабанам, было удалено из шоу. Зрители посчитали его слишком сексистским: по их мнению, его придумали для того, чтобы сделать привлекательные кадры и увеличить интерес публики к передаче. Скорее всего, это правда, поскольку в этом испытании практически не участвовали мужчины.
- Проигрыши в шоу случаются довольно редко, однако и в этом случае игроки не уходят без награды: в качестве утешительного приза им дают € 3 000. Кстати, у боярдов тоже есть цена — каждая монетка оценивается в € 10. Ежегодно для игры чеканят 3 000 монет и изготавливают около 30 ключей, которые участники добывают в процессе испытаний.
- Первые выпуски с участниками из России были показаны телеканалом НТВ в 1998 году, а их ведущими были Елена Ханга и Леонид Парфенов. Шоу, которое называлось «Русские в форте Бояр», просуществовало всего лишь один сезон: из-за многочисленных внутренних проблем канала его пришлось закрыть.
- Возвращение шоу состоялось в 2002 году на канале «Россия». В этот раз на роль ведущего был приглашен Леонид Ярмольник, который и оставался им до самого закрытия в 2004 году. Третий перезапуск франшизы пришелся на 2013 год. На сей раз передачу «приютил» «Первый канал», а помогать командам добывать сокровища пригласили Николая Валуева. Попытка оказалась неудачной, и программу сняли с эфира после премьерного сезона.
- В 4-й раз показывать русские выпуски «Форта Боярд» будет канал СТС. Роль проводника исполнит Сергей Шнуров, а искателями приключений станут известные актеры, музыканты, телеведущие и интернет-блогеры. Старт намечен на сентябрь.
А у вас есть любимый персонаж телешоу? Как вы считаете, смогут ли новые выпуски вернуть программе былую популярность?
Фото на превью Fort Boyard (Officiel) / facebook