19 фотографий, которые вызывают теплое чувство ностальгии у всех, кому больше 20 лет

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Слово «ностальгия» произошло из древнегреческого языка и означает «возвращение домой» и «боль». Но термин сильно изменился со временем. С современной точки зрения это положительная эмоция, имеющая множество функций, среди которых улучшение настроения, психологический рост и повышение комфорта.

Редакция AdMe.ru не только нашла фотографии пользователей, которые возвращают прямиком в детство, но и стряхнула пыль со своих семейных альбомов.

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«Вытащила это из шкафа родителей. Легендарная Nokia 3310. Телефону 20 лет, но разве кто-то сомневался, что он все еще жив?»

Помните вкус и запах запеченной в углях картошки?

«90-е. Фотография сделана после того, как мама купала меня в ванной, а потом отошла ответить на звонок. Я заснула и почти полностью погрузилась в воду. Проснулась от криков мамы и умилительно зевнула»

Только долго не играйте, а то кинескоп посадите

«Разгребая вещи в квартире подруги, нашли вот такой резиновый мячик из детства»

«Мой 1-й класс на линейке. 1999 год»

Те самые шелестящие шторки из открыток и скрепок. Интересно, у кого-нибудь еще остались такие?

«Если что, на костюме слоник. Кажется, что ему больно, но зато я при полном параде»

«Нашла на антресоли привет из детства. Не понимаю, как это возможно с зарплатой моей мамы, но внутри было это»

Крепкая фольга была, несколько раз использовали. Та, что сейчас, рвется, пока разворачиваешь

Легендарный советский настольный хоккей. Пусть клюшки хоккеистов иногда застревали в желобках, а шайбу приходилось доставать рукой, но те впечатления уже не забыть

Если вы не ели черемуху с дерева, то у вас не было детства

Осмотр на наличие клещей после похода за грибами и ягодами

«Светящиеся палочки — тренд 90-х годов. Жаль, вспышка загубила их свечение»

«В те времена с этим подарком я несколько дней мог питаться одним сладким. А эта ручка-калькулятор на шее — настоящий киберпанк начала нулевых»

Бонус: фотографии редакции

Перед тем как стать сотрудником редакции, одна из нас подрабатывала полицейским.

«В этот день я был рыцарем, летчиком и солистом Metallica. Не то что эти ваши современные фотосессии».

Говорят, последний звонок подают первоклассницы, но автор статьи — живое опровержение этого.