19 фото, которые напомнят о нашем детстве

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Лето в детстве было особым временем, которого мы ждали весь год. Поколение тех, кто вырос без интернета, помнит игры на свежем воздухе, ту самую рогатку и бабушкину деревню с ее простором и речкой.

Авторы AdMe.ru ностальгируют и с теплотой вспоминают свои детские годы, которые были совсем не такими, как у современных детей. И если вы не всплакнете, пока читаете статью, то под конец мы приготовили настоящую «тяжелую артиллерию».

1. У нас имелось самое надежное оружие

2. Мы бежали купаться на речку со всех ног

3. Хотя могли освежиться даже в фонтане

4. Плохая погода тоже не слишком расстраивала: после дождя так увлекательно было пускать кораблики по лужам

5. О этот день, когда мы шли с мамой в «Детский мир»!

6. Многих из нас отвозили на лето к бабушке с дедушкой

7. В деревне всегда можно было найти тысячу развлечений

8. Встретиться со старыми друзьями

9. Испечь картошку на углях

10. Сходить в лес за ягодами. И большую часть класть не в ведерко, а в рот

11. Понаблюдать за деревенскими обитателями

12. Взять велосипед и отправиться в сельский магазин, куда только что завезли мороженое

13. И заодно купить буханку хлеба по просьбе бабушки. Но донести ее отнюдь не целиком

14. В каждом деревенском доме стоял такой рукомойник, и мы с утра, фыркая, умывались ледяной водой

15. Мы всегда были готовы помочь деду с выпасом коров и чувствовали себя от этого невероятно важными. Хотя такая работа быстро наскучивала

16. И мы хотели поскорее убежать играть в мяч с друзьями

17. Мы просыпались ранним утром от запаха бабулиной выпечки

18. А иногда и помогали ей месить тесто

19. Жаль, что эти дни давно прошли. Но каждая бабушка всегда ждет своих внуков в гости

Бонус «Помнишь, как ты в детстве любил плюшки? Я тебе еще напеку. Ты только приезжай. Хоть иногда»

А каким было ваше детство?