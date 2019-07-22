19 фото, которые напомнят о нашем детстве
Лето в детстве было особым временем, которого мы ждали весь год. Поколение тех, кто вырос без интернета, помнит игры на свежем воздухе, ту самую рогатку и бабушкину деревню с ее простором и речкой.
Авторы AdMe.ru ностальгируют и с теплотой вспоминают свои детские годы, которые были совсем не такими, как у современных детей. И если вы не всплакнете, пока читаете статью, то под конец мы приготовили настоящую «тяжелую артиллерию».
1. У нас имелось самое надежное оружие
2. Мы бежали купаться на речку со всех ног
3. Хотя могли освежиться даже в фонтане
4. Плохая погода тоже не слишком расстраивала: после дождя так увлекательно было пускать кораблики по лужам
5. О этот день, когда мы шли с мамой в «Детский мир»!
6. Многих из нас отвозили на лето к бабушке с дедушкой
7. В деревне всегда можно было найти тысячу развлечений
8. Встретиться со старыми друзьями
9. Испечь картошку на углях
10. Сходить в лес за ягодами. И большую часть класть не в ведерко, а в рот
11. Понаблюдать за деревенскими обитателями
12. Взять велосипед и отправиться в сельский магазин, куда только что завезли мороженое
13. И заодно купить буханку хлеба по просьбе бабушки. Но донести ее отнюдь не целиком
14. В каждом деревенском доме стоял такой рукомойник, и мы с утра, фыркая, умывались ледяной водой
15. Мы всегда были готовы помочь деду с выпасом коров и чувствовали себя от этого невероятно важными. Хотя такая работа быстро наскучивала
16. И мы хотели поскорее убежать играть в мяч с друзьями
17. Мы просыпались ранним утром от запаха бабулиной выпечки
18. А иногда и помогали ей месить тесто
19. Жаль, что эти дни давно прошли. Но каждая бабушка всегда ждет своих внуков в гости
Бонус
«Помнишь, как ты в детстве любил плюшки? Я тебе еще напеку. Ты только приезжай. Хоть иногда»
А каким было ваше детство?
Фото на превью mami_and_morty / instagram