18 вещей, которые молодое поколение уже не сможет понять

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Если у вас становится тепло на душе, когда вы слышите фразу: «А помните, раньше...», то эта статья принесет вам много радости и заставит пустить слезу по старым добрым временам. Сегодня AdMe.ru решил удариться в ностальгию и вспомнить вещи, которые объединяли все поколение 90-х.

У каждого меломана была своя коллекция музыкальных дисков

Но не всегда можно было положить музыку в карман

Так выглядела жизнь в школе до изобретения СМС

Этот кролик был в каждом телефоне

Любимые фильмы и шоу записывали на кассету и следили, чтобы никто их не перезаписал

А так выглядела перемотка. Да, фильмы нужно было перематывать

Когда у тебя нет смартфона, то знаешь состав шампуня наизусть

Чувствуете этот запах?

Мало кто знает, зачем, но эта штука была почти у каждого

Самый загадочный человек в «Том и Джерри», все хотели увидеть ее лицо

Эти светящиеся звездочки были прилеплены повсюду

Новую музыку мы записывали на диктофон, а затем ставили на рингтон

А с другими делились через ИК-порт

Ты была слишком вкусна для этого мира

Проблема всех домашних телефонов, которая раздражала каждого

Не у каждого был тетрис, а вот эта штука...

Когда мы пользовались интернетом, то нельзя было звонить по телефону. И вы помните тот звук подключения к сети?

И конечно, все знали эти заставки