18 вещей, которые молодое поколение уже не сможет понять
Если у вас становится тепло на душе, когда вы слышите фразу: «А помните, раньше...», то эта статья принесет вам много радости и заставит пустить слезу по старым добрым временам.
Сегодня AdMe.ru решил удариться в ностальгию и вспомнить вещи, которые объединяли все поколение 90-х.
У каждого меломана была своя коллекция музыкальных дисков
Но не всегда можно было положить музыку в карман
Так выглядела жизнь в школе до изобретения СМС
Этот кролик был в каждом телефоне
Любимые фильмы и шоу записывали на кассету и следили, чтобы никто их не перезаписал
А так выглядела перемотка. Да, фильмы нужно было перематывать
Когда у тебя нет смартфона, то знаешь состав шампуня наизусть
Чувствуете этот запах?
Мало кто знает, зачем, но эта штука была почти у каждого
Самый загадочный человек в «Том и Джерри», все хотели увидеть ее лицо
Эти светящиеся звездочки были прилеплены повсюду
Новую музыку мы записывали на диктофон, а затем ставили на рингтон
А с другими делились через ИК-порт
Ты была слишком вкусна для этого мира
Проблема всех домашних телефонов, которая раздражала каждого
Не у каждого был тетрис, а вот эта штука...
Когда мы пользовались интернетом, то нельзя было звонить по телефону. И вы помните тот звук подключения к сети?
И конечно, все знали эти заставки
Фото на превью cash_me_ousside, tgraf86