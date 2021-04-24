18 вещей, которые были в каждой советской семье, а сегодня они могут поставить в тупик

Каких-нибудь 30–40 лет назад наших родителей, бабушек и дедушек окружала совсем другая реальность. Конечно, они так же, как и мы, по утрам готовили завтрак, наводили красоту и отправлялись на работу. Но «девайсы», которые им в этом помогали, отличаются от современных. Причем настолько, что для нашего поколения они стали загадочными вещицами из прошлого, о назначении которых мало кто из нас знает наверняка.

Мы в AdMe.ru собрали любопытные экземпляры техники и утвари советской эпохи. Попробуйте отгадать, как использовали предметы, которые, возможно, до сих пор хранятся у вас на балконе, антресолях или на даче.

«Что за предмет изображен на картинке? Купил на блошином рынке»

Кофеварка. Заливаешь воду в емкость, молотый кофе засыпаешь в ту, что поменьше, трамбуешь, накрываешь дырявой крышкой, завинчиваешь, ставишь на плиту (на огонь). Под трубочку подставляешь чашку. © leo.leo / Pikabu

«Ого, он так может? Я всегда видела их только сломанными»

Дело было в прошлом году, как обычно, на интернет-барахолке было найдено интересное объявление: продавали по очень приятной цене переливающуюся разными цветами лампу. Никогда раньше вживую не видел этого ночника, но в СССР он был чуть ли не у всех, кого я спрашивал о нем. Внутри установлен цилиндрик с крышкой, на крышке выбиты и отогнуты лопасти. Горячий воздух, поднимаясь от лампочки, проходит сквозь лопасти и немного толкает цилиндр. Так как он установлен на игле, пятно контакта маленькое, то и много силы, чтобы начать вращаться, ему не нужно. © YMSI / Pikabu

«Счетчик лабораторный, даже и не знаю, что он считает и каким образом»

Счетчик лейкоцитов в крови. Лаборант смотрит в микроскоп и отмечает разные виды лейкоцитов в поле зрения. Увидев определенный вид лейкоцита, нажимает соответствующую клавишу, и счетчик ее засчитывает. Так что считает все-таки счетчик. © Vladvet95 / Pikabu

«Заехал я сегодня к товарищу, который внезапно обнаружил у себя в коммуналке кладовку. Вот какой девайс он оттуда извлек»

«Зеркало с подсветкой. Эта штука с подсветкой и входом для электробритвы, как мы выяснили».

Загадочная вещь, которую можно было привести в движение, нажав металлическую кнопку

Игрушка «Дюймовочка» у меня в садике была. Она была просто шикарная. При нажатии на кнопку цветок вращался и раскрывался. Я всегда пытался отогнуть листики этого «лотоса», чтобы увидеть Дюймовочку без вращения. Но листьев было много, а пальцев мало и я мог видеть только краешек платья. © Ragapega / Pikabu

«Однажды папа пришел домой и принес вот такой вот чудной девайс»

«Шагомер. Нет, он даже не тикал — он скорее щелкал. Каждый раз, когда надо было учесть очередную порцию шагов, внутри его механизма что-то проворачивалось, раздавался негромкий щелчок и — раз! — в прорези появлялась новая циферка».

«Ребята, подскажите, для чего вот эта штука? Вроде как электроприбор, но разъема для подключения к сети нет, да и батарейки никуда не вставишь»

Автомобильная кофеварка «Ануш» армянского производства времен СССР. Пригодится в дороге, можно вскипятить чашку воды, подогреть молоко, приготовить кофе. © Андрей / Avito.ru

«В чем суть? Что должно в итоге получиться?»

Такая головоломка с шариками — разновидность кубика Рубика. Там с одной стороны прорезь есть и можно перепутать шарики. А потом нужно обратно собирать по цветам. © The14th / Pikabu

«На днях впервые в жизни увидел это. Думал, что они остались только на старых фотографиях, но нет — висел в новеньком троллейбусе Новосибирска»

В СССР компостеры были установлены в каждом салоне наземного транспортного средства — автобусе, трамвае, троллейбусе. Имея при себе ранее приобретенный на остановке или у водителя билет, вы опускали его в компостер, по принципу дырокола нажимали рычаг, и билет пробивался или «компостировался». На нем отпечатывались какие-то цифры, или это был номер маршрута, или, может, особые обозначения именно для этого автобуса, троллейбуса или трамвая. © Slavyan46 / Pikabu

«Не могу понять, что за прибор такой. Что это?»

Бритва. Она у папы валяется до сих пор. У нее еще чехол с зеркалом, и почему-то она очень вкусно пахнет. © olikjh / Pikabu

«Я даже смутно помню запах, который издавали эти агрегаты»

Это фен «Улыбка». У нас он до сих пор лежит. Куплен в начале 80-х, использовался до 2001-го. Резина на шланге рассохлась, а мотор работает до сих пор, рука не поднимается выкинуть. © Domohoziajka / Pikabu

«Нашел это устройство в старой мастерской в Латвии. Думаю, это из советской эпохи. Я понятия не имею, что это за штука»

Планиметр, для прямого измерения площади на картах и чертежах. © PKDickman / Reddit

«Нашел это во время уборки в моем старом доме»

Это репетитор «Стоп-тест» (предназначен для проверки знаний правил дорожного движения с помощью комплекта перфокарт).

«У некоторых дома до сих пор хранится эта неубиваемая техника и утварь из прошлого»

«Щетка-пылесос „Ветерок“, 70-е годы».

Этот агрегат выглядит очень серьезно

Грудной эспандер — состоит из двух рукояток, соединенных набором пружин или жгутов (изменение количества пружин / жгутов позволяет регулировать нагрузку).

«Помогите опознать предмет времен СССР»

Электрозажигалка для газовых плит СССР. © Paltus1111 / Pikabu

А в этой вещи угадывается современный аналог. Узнаете?

Вот такая соковыжималка у родителей до сих пор лежит. В детстве, помню, сок яблочный крутили регулярно, из деревни яблоки присылали в неимоверных количествах. Потом как-то подзабросили, но она и сейчас живая и в рабочем состоянии, проверял недавно. И выглядит вполне современно, только пластик пожелтел, ну так ей лет 40 уже, наверно. © Bibikoff / Pikabu

В кухонный набор входили тесторезки разных размеров, маленькие вилколожки, чтобы фарш накладывать, когда пельмени лепишь. © Riften73 / Pikabu